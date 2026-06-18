국정조사 특위 출범…투표용지 부족 사태 진상규명 및 선관위 개혁 본격화

국회는 18일 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회 제1차 전체회의를 열었다. 특위는 8월 1일까지 45일간 투표용지 부족 사태의 배경을 규명하고 선거관리위원회 조직·예산 구조와 제도 전반에 대한 개혁 작업에 착수한다. 여야 간사는 속도감 있는 진행에 합의했으며, 23일께 증인 채택 및 중앙선관위 기관 보고를 받을 예정이다. 특위는 투표용지 부족 원인과 개표소 현장 조사, 선관위 인력·예산 운용, 도피성 휴직·외유성 출장 등 구조 문제를 총체적으로 검토해 참정권 침해 재발 방지 방안을 마련한다. 헌법상 독립 기관인 선관위에 대한 책임성 강화를 위해서는 개헌이 필요할 수 있다는 지적도 나온다. 한편 국민의힘은 특검 도입을 주장하며 행안부와 경찰까지 조사하겠다고 했고, 더불어민주당은 정략적 이슈화를 비판하며 대립이 예상된다.

국회는 18일 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회 제1차 전체회의를 개최했다. 위원장인 국민의힘 윤상현 의원은 국정조사계획서 채택의 건을 상정하며 이번 특위의 목적과 운영 방향을 밝혔다.

특위는 8월 1일까지 총 45일간 가동될 예정이며, 투표용지 부족 사태의 배경을 파헤치고 선거관리위원회의 조직·예산 구조와 선거관리 제도 전반에 대한 대대적인 개혁 작업에 착수할 것으로 보인다. 여야 간사 간에 속도감 있는 진행을 위한 공감대가 형성되어 23일께 전체회의를 열어 회의 운영과 주요 증인·참고인을 채택하고 중앙선관위 기관 보고를 받을 계획이다. 이후 현장 조사와 청문회 절차를 거쳐 투표 마감 시각 연장과 투표함 반출 지연 경위, 선거관리 인력·예산 운용 개혁 방안 등을 총체적으로 검토할 방시이다.

지난 9일 선관위 자체 조사 결과에 따르면 전국 투표소 91곳에서 투표용지 7천194장이 부족했고, 26곳에서는 투표가 중단되어 4분에서 최대 105분까지 지연되는 초유의 사태가 벌어졌다. 또한 노태악 전 중앙선관위원장이 이번 사태를 언론 보도로 처음 알았던 사실이 확인되는 등 선관위의 부실한 보고 체계도 규명 대상이다.

'도피성 휴직'과 '외유성 출장' 의혹 등 선관위 관행 문제도 함께 다룰 예정이다. 특위는 진상규명을 바탕으로 참정권 침해 재발 방지를 위한 구조적 개선을 목표로 하고 있으며, 헌법상 독립 기관인 선관위에 대한 외부 감시 강화와 책임성 제고를 위해서는 개헌이 필요할 수 있다는 분석도 제기된다. 한편 여야는 특위 운영을 둘러싸고 대립 양상을 보이고 있다. 국민의힘은 특검 도입까지 주장하며 선관위뿐 아니라 행안부와 경찰 등 관련 기관의 대응 과정까지 조사하겠다는 입장이다.

반면 더불어민주당은 국민의힘이 이 문제를 정략적으로 이슈화하고 있다며 '부정선거 음모론' 확산을 경계하고 있어, 향후 여야 간 치열한 공방이 예상된다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

국정조사 특별위원회 투표용지 부족 선거관리위원회 개혁 참정권 침해 여야 대립

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

[속보] 코로나19 신규 확진자 507명…백신 1차 누적 접종자 1423만여명18일 코로나19 신규 확진자가 507명 발생했다. 국내 코로나19 누적 확진자는 15만238명에 이른다. 한편, 백신 1차 접종을 받은 사람이 전날보다 41만2987명 늘어 백신 1차 접종자는 모두 1423만3045명이 됐다.

Read more »

허경영 약진?…존재감 드러낸 역대 대선 후보 누구허경영 국가혁명당 대선 후보는 지난달 23일 코리아정보리서치가 뉴스핌 의뢰로 전국 만 18세 이...

Read more »

안철수 누구와 붙어도 우세…김기현에 10%P, 나경원에 19%P 앞서 | 중앙일보김기현 의원과 나경원 전 의원의 가상대결에서는 김 의원이 우세했습니다.\r국민의힘 여론조사 안철수 김기현 나경원

Read more »

'좌타 거포' 윌리엄스, 한화팬 눈물 닦아줄까'좌타 거포' 윌리엄스, 한화팬 눈물 닦아줄까 KBO리그 브라이언_오그레디 닉_윌리엄스 한화_이글스 외국인_타자 양형석 기자

Read more »

한화 모멘텀, 독일서 14kg 들어올리는 협동로봇 신제품 공개(주)한화 모멘텀부문(한화 모멘텀)은 이달 18~23일(현지시간)까지 독일 하노버에서 열리는 공작기계 ...

Read more »

한 달 동안 168%...‘파죽지세’ 카카오페이 왜?한 달간 주가 168% 올라…23일 장중 23% ↑ 상표 총 18건 출원…“스테이블코인 사업 관련”

Read more »