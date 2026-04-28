국정조사 속기사, '재창이형'→'실장님' 변경 의혹에 '기억 안 난다'

대장동 녹취록 조작 의혹 국정조사에서 속기사가 '재창이형'을 '실장님'으로 변경한 경위에 대해 '기억이 나지 않는다'는 입장을 반복하며 논란을 야기했습니다. 음성 파일을 들었을 때 '재창이형'이라고 인정한 반면, 변경 과정에 대해서는 '모른다'고 답했습니다.

국정조사 청문회에 출석한 속기사 가 ' 재창이형'을 ' 실장님'으로 변경했다는 의혹에 대해 '기억이 나지 않는다'는 입장을 일관되게 유지했다. 그러나 문제의 음성 파일을 재생하자 '지금 듣기로는 재창이형 이라고 들린다'고 인정하면서도, 변경 과정에 대해서는 '모른다'고 답했다. 28일 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사' 청문회에서 속기사 김씨는 가림막 뒤에서 증언하며 전용기 민주당 의원의 질문에 답변했다.

전 의원은 '재창이형'으로 들리는 부분을 확인하는 질문을 이어갔고, 속기사는 음성을 듣고 '재창이형'이라고 인정했다. 하지만 '보통 이렇게 들리면 뭐라고 적느냐'는 질문에 '저는 들리는 대로 적는다'고 답하며, 2기 수사팀으로 넘어가면서 '재창이형'이 '실장님'으로 바뀐 것에 대해서는 '녹취록 작성할 때 음성파일을 받아 작성하는 것이라, 뭐가 어떻게 바뀌는지 잘 모르겠다'고 밝혔다. 또한, '재창이형을 실장님으로 바꾸라는 명령을 받은 적이 있느냐'는 질문에도 '특별히 기억에 나는 건 없다'고 말했다.

속기사 김씨는 속기 내용 수정 절차에 대해서도 '수정 요청이 가끔 있었던 것으로 기억한다'면서도, 구체적인 사례에 대해서는 '확인을 못해서, 정확히 기억이 안 난다'고 답변했다. 그는 4~5년 전 일이라 기억이 희미하며, 단어와 내용도 잘 기억나지 않는다고 덧붙였다. 서영교 특위 위원장은 '이 내용이 언론에도 많이 나왔고, 녹음도 나왔다'며 '속기사가 만진 것에 실장님으로 돼 있다. 어마어마한 일이다.

뻔히 들리는 재창이형을 실장님으로 적었냐'라고 질책했지만, 속기사는 '모른다'는 입장을 굽히지 않았다. 이번 국정조사에서 '재창이형'에서 '실장님'으로 변경된 대장동 2기 수사팀의 녹취록은 큰 논란을 불러일으켰다. 문제가 된 녹취록은 2013년 4월 16일자 대화로, 남욱 변호사가 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장에게 9000만 원을 전달한 후 정영학 회계사에게 설명하는 내용이다. 대장동 2기 수사팀이 법원에 제출한 녹취서에는 남 변호사의 발언이 '이제 실장님 얘기를 꺼내더라고요'로 기록되어 있다.

그러나 정영학 회계사 측 원본 녹취와 1기 수사팀 녹취에는 같은 부분이 '이제 재창이형 얘기를 꺼내더라고요'로 기록되어 있다.

'실장님'은 이 대통령 측근 정진상 전 실장을 지칭하는 것으로 해석되며, 이재명 대통령을 직접 겨냥한 윤석열 정부 수사팀의 의도적인 접근이라는 의혹이 제기되고 있다. 결국, 속기사가 '모른다'는 입장을 고수한 가운데, 녹취록 표현 변경이 단순 착오인지, 작성 이후 수정이 있었는지 여부는 명확하게 밝혀지지 않았다. 국정조사 이후 진행될 추가적인 절차를 통해 '재창이형' 부분이 왜 '실장님'으로 변경되었는지, 그리고 작성 과정에서 검찰의 개입이 있었는지에 대한 철저한 조사가 필요하다. 이번 사안은 단순한 오기나 실수로 치부하기에는 석연치 않은 부분이 많으며, 정치적 의도가 개입되었을 가능성을 배제할 수 없다.

특히, 대장동 개발 관련 수사가 이재명 대통령을 향하고 있다는 점을 고려할 때, 수사 과정의 공정성과 투명성에 대한 의문이 더욱 커지고 있다. 따라서, 관련 당사자들의 추가적인 증언과 증거 자료 확보를 통해 진실을 규명하고, 책임 소재를 명확히 하는 것이 중요하다. 또한, 향후 유사한 사건의 재발을 방지하기 위해 녹취록 작성 및 관리 시스템의 개선도 함께 고려해야 할 것이다. 이번 국정조사를 통해 드러난 문제점들을 바탕으로, 수사기관의 독립성과 공정성을 확보하고, 국민들의 신뢰를 회복하기 위한 노력이 필요하다.

더불어, 언론의 역할 또한 중요하며, 객관적이고 균형 잡힌 보도를 통해 진실을 알리고, 여론 형성에 기여해야 할 것이다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR 이 소식을 빠르게 읽을 수 있도록 요약했습니다. 뉴스에 관심이 있으시면 여기에서 전문을 읽으실 수 있습니다. 더 많은 것을 읽으십시오:

국정조사 대장동 녹취록 속기사 재창이형 실장님 윤석열 정부 이재명

대한민국 최근 뉴스, 대한민국 헤드 라인