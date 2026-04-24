국정원, 2025년 테러 정세 전망 보고서 발간…AI 활용 테러 위협 증가

국가정보원이 발간한 보고서에 따르면, 전 세계적으로 테러 위협이 지속되고 있으며, 특히 아프리카와 서남아시아 지역에서 테러 활동이 증가하고 있다. AI 기술 발전으로 인한 테러 기법의 진화와 신기술 악용 가능성도 경고했다.

국가정보원 테러정보통합센터( TIIC )가 발표한 최신 보고서에 따르면, 전 세계적인 테러 양상이 복잡하게 전개되고 있으며, 국내에도 테러 위협이 상존하는 상황이다. 지난해 전 세계 65개국에서 발생한 1453건의 테러 사건은 올해 51개국에서 1337건으로 다소 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.

특히 아프리카와 서남아시아 지역에서 테러 활동이 증가하고 있으며, 서구권에서도 극단주의자들의 공격 시도가 빈번하게 발생하고 있다. 이러한 추세는 ISIS, 알카에다와 같은 주요 테러 단체들이 본부의 활동을 줄이고 지부 및 연계 조직을 통해 활동 범위를 넓히고 있기 때문으로 분석된다. 이들은 AI와 드론과 같은 첨단 기술을 활용한 테러 기법을 개발하고, 서방 국가에 대한 공격을 선동하며 자생 테러를 부추기고 있다. 또한, 하마스, 헤즈볼라, 후티 반군과 같은 무장 세력들도 가자 사태와 같은 국제적인 분쟁을 빌미로 공격을 지속하고 있다.

국가정보원은 2025년 테러 정세의 주요 특징으로 아프리카와 서남아시아 지역의 테러 발생 증가, 자생적 극단주의에 따른 테러 위협 지속, 그리고 각국의 대테러 개념 적용 범위 확대를 꼽았다. 특히 AI 기술의 발전은 테러 기법의 진화를 가속화할 것으로 예상되며, 자율주행 차량이나 로봇과 같은 신기술이 테러 공격에 악용될 가능성도 제기되었다. 이러한 상황에서 국내 역시 테러 자금 조달 및 지원 시도가 지속되고 있으며, 폭력적 극단주의가 확산될 가능성이 있어 더 이상 안전지대가 아니라는 점을 강조했다. 따라서 테러 및 반사회적 범죄에 대한 대응 활동의 중요성이 더욱 커지고 있다.

국가정보원은 테러방지법 제정 10주년을 맞아 관계 기관과 협력하여 테러 위협 요인을 사전에 제거하기 위해 노력해왔으며, 중동 전쟁의 여파 등으로 국내외 테러 위협이 심화됨에 따라 이번 보고서가 대테러 및 안전 분야 업무를 수행하는 유관 기관뿐만 아니라 해외 진출 우리 기업과 국민들에게 유용한 정보가 될 것으로 기대하고 있다. 국가정보원은 테러 위협에 대한 지속적인 감시와 분석을 통해 선제적인 대응 체계를 구축하고 있으며, 관련 정보를 정부 부처, 공공기관, 민간 기업과 공유하여 테러 예방에 힘쓰고 있다.

또한, 국정원 홈페이지와 공식 소셜 미디어를 통해 대테러 및 안전 정보를 카드 뉴스 형태로 정기적으로 게시하여 국민들의 인식 제고에도 기여하고 있다. 이번에 발간된 책자는 테러 정세 평가 및 전망, 주요 테러 사건 및 통계, 우리나라 정세와 대테러 활동, 지역별 테러 정세(48개국) 등 다양한 정보를 담고 있으며, 국가정보원 홈페이지 '소식·정보' 메뉴의 '발간자료' 코너에서 확인할 수 있다. 국가정보원은 앞으로도 테러 위협에 대한 경계를 늦추지 않고, 국제 협력을 강화하여 안전한 사회를 만들어나가기 위해 최선을 다할 것이라고 밝혔다.

특히, 급변하는 테러 양상에 발맞춰 AI, 드론 등 신기술을 활용한 테러 기법에 대한 분석과 대응 능력을 강화하고, 테러 자금 차단 및 극단주의 확산 방지를 위한 노력을 지속적으로 추진할 계획이다





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