국세청 건강검진비 근로소득 판단, 삼성계열사 분쟁과 기업 복지 과세 파장

국세청이 삼성 계열사 건강검진비 지원금을 근로소득으로 과세하며 불복 심판을 진행 중입니다. 이번 판정이 기업의 4대보험 부담 증가와 복리후생 비용 조정으로 이어질 수 있는 핵심 쟁점을 분석합니다.

국세청 은 삼성그룹 금융 계열사의 건강검진비 지원금을 근로소득 으로 보며 과세를 예고했습니다. 이로 인해 사내 복지 혜택에 대한 과세 기준 논란이 다시 수면 위로 떠올랐습니다. 현행 소득세법상 근로를 제공하고 받는 대가는 형태와 무관하게 근로소득 으로 분류됩니다. 건강검진비 는 비과세 항목에 명시되어 있지 않기 때문입니다. 그러나 세무업계는 그동안 통상적 범위 내 지원금은 과세하지 않는 관례가 있어 이번 판정이 이례적이라고 지적합니다.

국세청의 엄격한 과세 기준과 근거

국세청은 의무 검진비 지원까지 과세 대상으로 판단한 점이 최대 논란입니다. 산업안전보건법상 사업주는 근로자 건강 관리를 위해 검진을 실시할 의무가 있습니다. 기초적 검사 비용은 영리적 목적보다는 사업상 필요에 의한 비용으로 보는 것이 일반적이었습니다. 하지만 국세청은 국가건강검진으로 대체 가능하다고 해석했습니다. 따라서 사측이 제공하는 지원액 전액을 근로소득으로 간주했습니다.

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국세청은 고가 검진인 컴퓨터단층촬영(CT) 포함 여부도 근거로 제시했습니다. 채용 공고에 복리후생으로 명시된 점 또한 근로소득 성립 요인으로 꼽았습니다. 국세청 관계자는 통제되지 않은 복지 혜택이 급여 분산용 탈로 이용될 수 있다고 설명했습니다. 이는 근로소득 비과세 범위를 매우 엄격하게 해석한 결과입니다.

삼성 측의 불복 논리와 사측 입장

삼성 계열사 측은 국세청 처분에 불복하며 핵심 반박 논리를 제기했습니다. 검진비가 병원으로 직접 지급되어 직원이 현금화할 수 없다는 점을 강조했습니다. 직원이 자유롭게 사용할 수 있는 현금성 혜택과 달리, 검진비는 특정 용도로 제한됩니다. 이에 따라 근로소득에서 제외되어야 한다고 주장합니다. 국내 대기업 재무팀은 건강권이 연계된 지원은 일정 수준 내 비과세 관례가 있었다고 밝혔습니다.

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대법원은 2024년 복지포인트를 근로소득으로 인정했습니다. 이때 핵심 근거는 정해진 기간과 용도 내에서 필요한 재화와 용역을 자유롭게 구매할 수 있다는 점이었습니다. 삼성 측은 검진 지원비는 이러한 요건에 해당하지 않는다고 반박합니다. 국세청이 제시한 다른 삼성 계열사 과세 사례를 근거로 자신의 정당성을 강조하고 있습니다.

세무 전문가들의 해석과 기업별 차이

세무 전문가들은 건강검진비 지원의 적정성 판단에 주관적 해석이 개입될 여지가 크다고 봅니다. 특정 금액 기준 등 정확한 규정이 부재한 상태입니다. 세무 조사 현장에서 조사관의 해석과 재량이 개입될 가능성이 큰 구조입니다. 한 세무 전문 회계사는 회사 내부 규정과 지원 수준 차이마다 과세 판단이 달라질 수 있다고 분석합니다. 다른 세무사도 사회 통념상 적정 범위에 대한 판단이 복잡하다고 언급했습니다.

현재 기업들은 건강검진 지원 처리 방식을 각기 다르게 운영하고 있습니다. 전체 임직원 지원비를 근로소득으로 보고 원천징수하는 곳도 존재합니다. 일부 임원에게 제공되는 고액 건강검진비만 소득으로 간주하는 기업도 있습니다. 아예 검진 비용을 근로소득으로 보지 않는 회사 역시 상당수 존재합니다. 삼성그룹 계열사 간에도 건강검진 과세 여부에 대해 상이한 정책을 적용하고 있습니다.

조세심판원 심판 결과와 향후 기업 파장

다음 달 예정된 조세심판원의 심판 결과는 과세 판단의 가늠자가 될 것입니다. 심판의 핵심 쟁점은 제공된 검진비 지원액이 통상적 범위를 벗어났는지 여부입니다. 한 세무업계 관계자는 결과가 적정 수준의 기준이 될 것이라고 전망했습니다. 만약 심판원이 국세청 손을 들어준다면 다른 기업에도 동일한 과세 논리가 적용될 가능성이 큽니다.

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기업은 직원의 세 부담 증가와 함께 4대보험료 회사 부담분도 늘리게 됩니다. 원천징수를 빠뜨린 과거분에 대해 가산세를 물릴 수 있습니다. 회사 입장에서는 지원금을 줄이거나 검진 지원 범위를 조정할 유인이 발생합니다. 사측이 이기더라도 이미 원천징수를 해온 기업들이 경정청구를 나설 수 있습니다. 심판원 결정의 효력은 해당 사건에만 국한됩니다. 결국 재정경제부의 유권해석이 향후 기업 복지 과세의 관건이 될 전망입니다.