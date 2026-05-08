국세청, 하나금융그룹 특별 세무조사 착수…경영진 고액 연봉 등 조사 대상

국세청이 하나금융지주와 하나은행에 대한 비정기 특별 세무조사를 시작했다. 이번 조사는 경영진 고액 연봉과 퇴직 공로금 지급 등 논란이 된 사항을 조사 대상으로 포함했다. 이재명 대통령의 금융권 질타 발언 이후 진행된 조사가 금융권의 투명성과 공정성 강화로 이어질지 주목된다.

국세청 이 8일 하나금융지주 와 하나은행에 대한 특별 세무조사 를 시작했다. 이번 조사는 정기 세무조사가 아닌 비정기 특별 세무조사 로, 최근 하나금융그룹에서 불거진 경영진 고액 연봉 지급과 퇴직자 고액 자문료 지원 등 각종 논란을 조사 대상에 포함했다.

특히 김정해 전 하나금융지주 회장에게 지급된 약 50억원의 퇴직 공로금도 조사 대상에 오를 것으로 알려졌다. 국세청은 하나은행과 행우회의 수의계약 등도 함께 조사할 예정이다. 이번 조사는 이재명 대통령이 금융권을 질타하는 발언을 내놓은 이후 진행된 것으로, 금융권의 운영 방식과 사회적 책임을 재조명하는 계기가 될 것으로 보인다. 이 대통령은 지난 6일 국무회의에서 금융기관이 돈을 버는 것을 최우선으로 생각하는 태도를 비판하며, 금융기관이 국가 질서의 일부로서 금융질서 유지를 위해 필요한 존재임을 강조했다.

또한 김용범 청와대 정책실장이 페이스북에 게시한 금융의 구조 시리즈 글에서도 신용등급 평가 체계와 중·저신용자 배제 문제 등을 지적한 바 있다. 이 대통령은 김 실장의 글을 언급하며 실장이 권한을 행사할 수 있도록 지지하는 입장을 밝혔다. 한편, 하나금융지주는 올해 1분기 전년동기 대비 7.3% 증가한 1조2100억원의 당기순이익을 기록하며 분기 기준 역대 최대 실적을 달성했다. 이는 2015년 하나·외환은행 공식 통합 이래 분기 기준 최대 기록이다.

그러나 고액 연봉과 퇴직 공로금 지급 등 경영진의 보수 문제와 관련해 사회적 논란이 제기되면서, 이번 세무조사가 금융권의 투명성과 공정성 강화에 기여할지 주목된다. 이번 조사 결과에 따라 하나금융그룹의 경영 구조와 보수 체계에 대한 재검토가 필요할 것으로 예상된다. 또한, 이재명 대통령의 금융권 개혁 발언과 함께 진행된 조사가 금융권의 사회적 책임과 공공성 강화로 이어질지 관측된다. 금융권 관계자들은 이번 조사가 금융기관의 경영 투명성과 공정성 확보를 위한 중요한 계기가 될 것으로 보고 있다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

국세청 하나금융지주 특별 세무조사 경영진 고액 연봉 이재명 대통령

United States Latest News, United States Headlines