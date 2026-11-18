국세청이 중앙노동위원회 결정과 달리 특수고용직 노조 지원비를 접대비로 처리하며 법인세 부과 논란이 일고 있다. 세법 모호성과 행정기관 간 해석 충돌로 기업들의 과세 불안이 가중되고 있는 상황을 분석한다.

국세청 이 세법 해석을 둘러싼 행정기관 간 이견을 고착화하며 기업들의 과세 현장 혼란을 가중시키고 있다. 중앙노동위원회 가 노동법상 근로자와 노조 지위를 인정해준 사안임에도 불구하고, 국세청 은 해당 지원금을 세법상 비용 인정 대상에서 배제하고 접대비 로 분류했다. 이는 세법의 모호한 조항을 놓고 각 부처가 서로 다른 해석을 내리면서 발생한典型案例로 평가된다.

세법 해석 충돌, 노조 지원금 전액 비사업비 처리

국세청은 올해 삼성 계열사 A사에 대해 노조에 제공한 지원금을 접대비(업무추진비)로 간주하여 법인세를 부과했다. 이는 해당 비용이 비용 인정 한도를 초과함으로써 전액 법인세 비용에서 제외되었고, 결과적으로 A사는 추가 세금을 납부해야 하는 상황이 되었다. 국세청은 사측이 제기한 이의신청(과세전적부심)을 모두 기각했다.

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A사의 노조 지원금 두 가지 사례와 국세청 판단

국세청이 접대비로 분류한 A사의 노조 지원금은 사내노조 홈페이지 구축비와 현장조사원 노조 사무실 임차료 등 두 가지로 구성된다. 먼저 사내노조 홈페이지 구축비의 경우, A사는 2020년 1월 노조와 단체협약을 맺고 이듬해 2월 부속협약으로 홈페이지 개설을 합의했다. 2021년 1억6000만원을 들여 만들어진 이 홈페이지는 직장 내 괴롭힘 신고 창구 기능을 포함했고, 사측은 이를 무형자산으로 잡아 해마다 감가상각비로 비용 처리했다.

그러나 국세청은 이 노조가 2018년 9월 세법상 '법인으로 보는 단체'로 승인받은 점을 근거로 들었다. 법인세법 시행령 40조 2항에 따르면 직원 조합이 법인이면 회사가 지출한 복리시설비는 접대비가 된다고 규정한다. 국세청은 회사 업무와 직접 관련이 없는 이 자산은 감가상각 대상도 아니라고 판단하며, 사측이 주장한 '법인으로 보는 단체'와 법인의 구분 및 법원 판결 사례는 수용하지 않았다.

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두 번째 쟁점은 현장조사원 노조 사무실 임차료다. A사와 A사 모회사, 현장조사원 간 3자 위탁계약을 맺은 특수고용직 근로자들은 2018년 노조를 결성했다. 중앙노동위원회는 A사가 계약 내용을 일방적으로 정하고 지휘·감독한다는 점을 들어 이들을 노조법상 근로자로 보고 별개 교섭단위로 결정했다. 이에 따라 A사는 중노위 조정에 따라 2019년 8월부터 10평 규모 사무실을 무상으로 제공했고, 2022년 단협에도 이 내용을 명시했다.

하지만 국세청은 현장조사원들을 근로자로 볼 수 없다고 판단했다. 법원이 현장조사원을 근로기준법상 근로자로 보지 않았고, 수수료가 모회사를 통해 지급되므로 A사의 '직원'이 만든 조합이 아니라는 논리를 펼쳤다. 국세청 조사팀은 중앙노동위원회의 결정을 '왜곡된 사실관계를 전제로 한 것'이라고 규정하며 사측의 주장을 일축했다. 그 결과, 사내노조 사무실 비용은 비용으로 인정되었으나 현장조사원 노조 사무실 임차료만 접대비로 분류되는 불일치가 발생했다.

전문가 및 노동계 반발, 행정기관 간 해석 불일치

노동계와 전문가들은 국세청의 판단이 매우 이례적이며 법리적 모순이 있다고 비판한다. 노동법상 근로자성 판단은 세법상 소득 구분과 별개로 실제 업무 수행 방식과 종속 관계를 기준으로 해야 한다는 것이다. 한 노동 분야 관계자는 국세청이 소득자료를 참고할 뿐 근로자성은 개별 법 체계에 따라 판단해야 한다고 설명하며, 중노위가 근로자로 본 경우 법원에서 뒤집히지 않는 한 1차적으로 인정되어야 한다고 지적했다.

김동욱 고려대 법학전문대학원 교수는 노조 지원은 노사관계 관행상 일반화된 것으로, 상대에게서 혜택을 얻어내려는 접대 개념과 거리가 멀다고 반박했다. 또한 노조법이 2018년 헌법재판소의 헌법불합치 결정 이후 노조 자주성 침해 범위 내에서 지원이 허용되도록 개정된 점을 들어, 이를 접대비로 처리하는 것이 전체 과세체계와 맞지 않다고 강조했다.

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국세청 내부 논리에도 모순이 있다는 지적이 나온다. 국세청 관계자는 노조 지원 규정 부재 시 노조법을 참조한다고 밝혔으나, 실제 홈페이지 지원이 노조법상 금지된 운영비 원조 여부를 판단하는 근거로 삼았다. 그럼에도 노조법 해석 기관인 중앙노동위원회의 결정을 '왜곡된 사실관계'라고 배척하며 모순을 드러냈다. 이상혁 한국노총 노무사는 국세청이 노동법 판단 기관이 아님에도 불구하고 해당 권위를 침범한다고 지적했다.

노란봉투법 시행으로 확대될 기업 지원 위축 우려

이번 사안은 노란봉투법 시행과 맞물리며 그 영향력이 더욱 확대될 전망이다. 노란봉투법은 원청을 하청 및 특수고용직 노동자의 '사용자'로 볼 수 있는 길을 열었다. 하지만 세법상 노조 지원 조항은 '그 직원이 조직한 조합'에만 적용된다. 따라서 노동법상 사용자로 인정되더라도 세법상 직원이 아니면 원청은 지원비를 접대비로 분류해야 하는 구조적 문제가 남았다.

아직 원청이 하청 노조를 지원하는 사례는 많지 않지만, 이번 국세청의 엄격한 해석이 향후 기업들의 지원을 위축시키는 빌미가 될 것이라는 우려가 제기된다. 노동계 관계자는 회사가 세금을 핑계로 노조 지원을 거부하는 계기가 될 수 있다고 경고했다. 세법과 노동법 간의 해석 정합성 확보 및 행정기관의 일관된 기준 마련이 시급한 과제로 부상했다.