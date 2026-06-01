국방과학연구소와 한화시스템이 국산 레이저발진기를 국산화해 드론·무인기 요격능력을 개선하고 있다. 이번 성과는 레이저대공무기 천광의 비용 효율성과 고성능을 가능하게 하였다.

국방과학연구소와 한화시스템이 협력해 국산 레이저발진기의 국산화 율을 76%에서 90%로 끌어올리며 드론· 무인기 요격·방어 능력을 한층 강화했다. 이룬 성과는 3년간 진행된 부품 개발과 테스트를 거친 결과이며, 2024년 말에 방위사업청이 방산 규격을 완성해 천광이라는 현대전에서 '게임체인저'로 떠오르는 레이저 대공무기에 적용될 예정이다.

천광은 광섬유 기반 고출력 레이저를 활용해 정밀 타격을 할 수 있는 무기체계이며, 기존 해외 도입품보다 50% 이상 성능이 향상된 레이저발진기 덕분에 드론 2~4초에서 1~2초, 무인기 10초 이상에서 수초 이내로 격추 시간이 단축되었다. 전력만 공급하면 사실상 무제한 운용이 가능하고 1회당 발사비용은 1만원 선에 머무른다. 이는 기존 1대당 수천만에서 수십억 원에 이르는 요격미사일 대비 현저히 저렴한 비용으로 교환비 경쟁을 뒤집는 효과를 가져올 것으로 기대된다. 이번 국산화는 레이저발진기 개발 단계에서부터 국산화를 목표로 한 사업계획을 세워 진행된 결과다.

초기 모형 개발때는 기술성숙도가 낮아 해외 부품에 의존했지만, 이후 '체계개발과 동시에 높은 성능의 레이저발진기 국산화'를 병행 추진해 성과를 거뒀다. 방위사업청 미래전력사업본부장은 '레이저 무기는 선진국 간 기술개발 경쟁이 치열한 분야'라며 향후 천광에 적용될 고성능 국산 레이저발진기가 적절하게 도입되면 우리 군의 독자적 대응능력이 한층 강화될 것이라고 말했다. 2024년 국내 산업계와 국방부의 긴밀한 협력으로 레이저 대공무기가 국제 무대에서 한국이 선도할 수 있는 기술 중 하나로 자리 잡을 전망이다. 판단적으로, 레이저발진기 국산화는 국내 항공·우주 산업에 새로운 비즈니스 모델을 제시한다.

광섬유 기반 기술은 통신·의료 등 다양한 분야에 이미 적용되고 있으나 군사 분야에서의 활용이 본격화되면서 산업 전반에 부가가치를 창출할 잠재력이 높다. 또한, 국산 부품 사용으로 인한 공급망 안정성 확보와 해외 부품 가격 변동 위험을 줄여 군비 예산을 효율적으로 운영할 수 있을 것으로 보인다. 레이저 대공무기의 발전을 통해 한국은 전 세계 방위산업 파트너십에서도 중요한 역할을 하게 될 것이며, 향후 2025년부터 천광 시리즈가 상용화되면 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있다. 이러한 혁신은 대한민국이 단순히 무기 수입에 의존하지 않고 자국 기술력으로 방위력을 강화하는 중대한 단계다.

앞으로도 국방과학연구소와 한화시스템은 기존 시스템의 성능을 지속적으로 개선하고, 새로운 세대 무기와 연계해 전방위적인 방어체계를 구축할 계획이다. 이제 드론·무인기에 대한 위협은 미세 조정된 레이저 파워와 고속 반응 시스템으로 보다 적극적으로 대응할 수 있게 되었다. 이는 명백히 현대전에서 승리의 열쇠 중 하나로 평가되고 있다





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