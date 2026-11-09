국방부, 육해공사 통합 교육 체계 전환 검토

강신철 국방부 장관이 육·해·공군 사관학교 통합 교육 방식을 재검토하겠다고 밝혀, 기존 자운대 단일 캠퍼스 구상과 달리 각 군 고유 특성을 존중하는 네트워크형 교육 모델로 방향을 조정할 전망이다.

강신철 국방부 장관 은 2026년 11월 9일 서울 용산구 국방부 청사에서 육·해·공군 사관학교 총동창회장 및 관계자들과 간담회를 열고 통합 교육 체계 재편 방안을 논의했다. 이 자리에서 강 장관은 국군사관학교 설치계획 보완 검토 과정에서 각 군 교육의 고유 존재 이유를 인정해야 한다는 입장을 밝혔다.

통합 교육보다 각 군 교육 존재 필수

강신철 장관은 통합 군으로 전환되지 않는 한 각 군별 교육은 분명히 존재해야 한다고 주장했다. 그는 기존에 추진하던 자운대 중심의 통합 교육 모델에 대한 우려를 의식하며, 위치 선정 문제와 관련해 추가적인 의견 수렴을 통해 고민하겠다고 말했다. 특히 그는 바다가 필요한 해군 교육환경과 관련해 충분한 공감을 표하며, 해당 시스템을 떠날 수 없다는 입장을 재확인했다.

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네트워크형 교육 모델과 대학원 과정

국방부는 지난 9월 강 장관 취임 이후 군 내부 의견 수렴을 통해 기존 국군사관학교 창설 기본계획의 보완 방향을 검토해 왔다. 이에 따라 조만간 정부안을 마련해 공개할 계획이다. 지난 7월 발표된 기본계획은 자운대에서 4년 내내 교육을 진행하되 평택 2함대, 청주 공사 비행장 등 외부 시설을 일부 특화 교육에 활용하는 방안이었다. 그러나 해사와 공사 총동창회로부터 바다와 활주로가 없는 곳에서의 생도 교육 불가 주장이 거세자 절충안을 마련한 것으로 보인다.

강 장관은 간담회에서 "질문 던지는 방법을 배우고 해답을 찾아서 졸업하는 멋진 사관학교"를 만들자며 네트워크형 교육 방식을 제시했다. 이는 국군사관학교에서 육·해·공군 생도를 통합 교육하고 각 군 사관학교에서 전공 심화 교육을 진행하는 모델로 해석된다. 또한 그는 대학원 과정 없이 좋은 교수를 모시기 어렵다며 국군사관학교에 1년 치 대학원 과정을 추가하는 방안도 유력하게 검토 중이라고 언급했다.

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육사 이전 문제와 2028학년도 입학 현황

다만 서울 노원구 공릉동에 위치한 육군사관학교의 향후 처분이 여전히 쟁점으로 남았다. 해사와 공사 시설을 존치할 경우 육사는 지방 이전이 불가피하다는 관측이 군 내부에서 다수다. 강 장관은 이날 오후 국회 국방위원회에 출석해 국민의힘 유용원 의원으로부터 육사를 세종시 인근 32사단 지역으로 옮기는 방안이 포함되었는지 질문받았으나 즉답을 피했다.

그는 육사뿐만 아니라 육·해·공군 사관학교 모두 위치에 대해 검토 중이라고만 답변했다. 한편 정부는 입학연도 개시 1년 10개월 전까지 입학전형 시행계획을 공표하는 대학입시 사전예고제 취지를 존중할 방침이다. 이 경우 2028학년도에 입학하는 생도부터 바로 육·해·공군을 통합 선발하기는 쉽지 않을 전망이다. 육사 총동창회는 이 정책이 무효화될 경우 책임자에게 법적, 행정적 책임을 묻고 감사청구와 손해배상청구 등 가능한 모든 조치를 취하겠다고 강력히 반발했다.