국방부가 청해부대 파견 연장과 임무 구역 확대를 위해 국회 동의를 구한다. 국회 국방위는 미·이란 전쟁 우회 파병 가능성을 우려하며 작전 범위와 교전수칙 명확화를 요구했다.

국방부 는 5일 청해부대 의 임무 구역을 기존 범위에서 오만 남쪽 외해까지 확대하고, 해군 해상초계기 P-8A 포세이돈 등 추가 자산을 파견하는 내용을 담은 파견 연장 수정 동의안을 국회에 제출할 계획이라고 밝혔다. 이번 수정 동의안은 다음 주 열리는 국무회의 심의와 대통령 재가를 거쳐 국회에 제출되어 의결 절차를 밟을 예정이다.

청해부대 파견연장 수정안의 주요 내용과 절차

청해부대의 이번 임무 구간 확장은 호르무즈 해협 인근의 해상 교통로 안전을 더욱 강화하기 위한 조치로 평가된다. 이에 따라 해군 해상초계기 P-8A 포세이돈 추가 투입과 무인 소해장비 배치 등이 핵심 사항으로 포함되었다. 왕건함을 주력으로 하는 청해부대 48진은 지난달 2일 출항한 충무공이순신함(49진)과 임무를 교체했으며, 향후 추가 파견이 확정될 경우 새로운 임무구역을 커버하게 된다.

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국방부는 이러한 자산 추가와 작전 지역 확장이 단순한 해상 교통로 보호를 넘어, 지역 내 군사적 안정에 기여한다는 점을 강조하고 있다. 하지만 이 과정에서의 구체적인 운용 기준과 임무 한계에 대한 명확한 정의가 선행되어야 한다는 지적이 국회 내에서 나오고 있다.

국회 국방위, 미·이란 전쟁 우회 파병 우려 지적

국회 국방위원회는 22일 공춘택 수석전문위원 명의의 검토 보고서를 통해 이번 파견 연장 수정 동의안 심의 과정에서 전력의 임무·운용범위·작전구역 목적 및 한계를 명확히 해야 한다고 강조했다. 보고서는 해상초계기 및 무인 소해장비의 추가 투입과 작전구역 확대가 미·이란 전쟁에 대한 우회 파병으로 이어질 수 있다는 일각의 우려를 불식시키기 위해 국회의 동의 과정에서의 명확한 설명이 필요하다고 지적했다.

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보고서는 작전구역을 오만 남방 외해까지 확대하고 감시·정찰 목적의 초계기를 추가 파견할 경우, 해당 활동이 단순한 해상교통로 보호를 넘어 특정 국가에 대한 군사적 감시 또는 견제로 인식될 가능성을 배제하기 어렵다고 평가했다. 이는 해당 지역에서의 군사적 활동이 주변 국가들과의 외교적 마찰이나 군사적 긴장을 초래할 수 있다는 분석이다.

특히 무인 잠수정, 수상정, 무인기(드론) 등 소해전력의 거론은 기뢰 제거 활동 자체가 군사적 활동을 견제하거나 무력화하려는 조치로 해석될 가능성이 있다고 봤다. 이에 따라 국방부는 오인이나 오판에 따른 외교적 마찰 및 군사적 긴장 고조 가능성을 사전에 평가하고, 작전의 목적과 범위가 관련국에게 명확히 전달되도록 소통 및 긴장 완화 대책을 사전에 마련할 필요성을 진단했다.

작전 범위 명확화 및 교전수칙(ROE) 마련 촉구

국회 국방위는 보고서를 통해 이란 전쟁과 관련한 미국의 군사작전에 참여하거나, 관련 정찰·감시·탐지 정보를 직·간접적으로 제공하는 등 지원 행위가 없음을 국회 심의 과정에서 명확히 할 필요가 있다고 강조했다. 현재国防部의 입장은 무인 소해전력의 경우 호르무즈 해협에서 항행 안전이 확보되는 이른바 허용적 환경이 조성되고, 국제사회의 요청이 있는 경우에 한해 추진한다는 것이다.

하지만 구체적인 판단 기준과 작전 개시 요건, 투입 범위 및 절차 등을 사전에 구체화하여 국회에 보고해야 한다는 요구가 제기되었다. 또한 유사시 우리 국민 보호 해역을 포함한다는 문구가 작전 해역 확대 근거로 해석될 경우, 국회 동의를 받은 범위를 넘어서는 작전 수행으로 이어질 가능성을 배제할 수 없다며 작전 범위의 추가 명확화를 지시했다.

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우발적 군사충돌 가능성을 낮추기 위해서는 교전으로 확대되지 않도록 구체적인 대응절차와 교전수칙(ROE) 마련이 필수적이다. 예상되는 위협 수준, 교전수칙의 기본 방향, 유사시 지휘통제 및 대응체계 등에 대해 공유하고, 함정 및 항공기별 방호 및 긴급대응계획, 의료후송체계, 장병의 임무 부담 관리 및 비상시 철수 기준을 구체화하여 장병의 생명과 안전을 최우선으로 확보해야 한다는 결론이 도출되었다.