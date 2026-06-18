국방부, 국방부조사본부에 방첩 부대원 조사권 부여 검토…권한 집중 우려

국방부가 방첩사 해체 후속 조치로 국방부조사본부에 방첩 부대원에 대한 조사권을 확대하는 방안을 검토 중이다. 조사본부령 개정을 통해 방첩본부에 대한 견제 기능을 강화하겠다는 취지이지만, 오히려 조사본부의 권한이 과도하게 집중되고 방첩 정보 수집 활동이 위축될 수 있다는 비판이 제기된다.

국방부 가 직할 수사부대인 국방부 조사본부에 방첩 부대원들에 대한 조사권 을 확대하는 방안을 검토 중인 것으로 확인되었다. 이는 비상계엄 당시 중추적 역할을 한 국군 방첩사 령부를 해체하기로 한 결정의 후속 조치로 해석되나, 방첩사 의 권한을 분산하겠다는 원칙과 달리 자칫 또 다른 직할 부대에 과도한 수사 권한이 집중되는 결과를 초래할 수 있다는 지적이 군 내외에서 제기되고 있다.

국방부의 고위 소식통은 18일 현재 국방부조사본부령 개정을 추진하면서 해당 법령의 1조(설치와 임무)에 '방첩부대의 직무 범위 외 행위에 대한 조사' 조항을 신설하는 방안을 검토 중이라고 전했다. 특히 '직무 범위 외 행위'의 정의에 각 부대와 개인의 신고나 제보로 접수된 경우를 포함한다는 문구를 명시하는 안도 거론되고 있다. 현행 법체계에서 방첩 요원이 비위를 저지르더라도 일반 군인과 동일하게 징계 또는 수사 절차를 밟아 조사본부 차원에서 수사가 가능한데, 굳이 이를 법령에 명문화하는 것은 방첩본부에 대한 조사본부의 견제 기능을 공식화하고 강화하려는 조치로 보인다.

결국 방첩사가 해체되고 새로 출범하는 방첩본부에 대해 조사본부가 사실상 감독 및 수사 권한을 행사할 수 있는 기반을 마련하는 셈이다. 국방부 관계자는 이에 대해 "방첩부대의 직무 외 활동에 대한 수사는 현재도 가능한 사안이나 이를 명시적으로 다시 한번 강조하기 위한 조치"라고 설명했다. 이는 앞서 국방부가 지난 10일 방첩사 해체·개편안을 발표하며 "방첩 활동의 범위 및 불법 활동에 대한 처벌 규정을 명시한 가칭 '군방첩부대원의 직무수행법' 제정을 추진하겠다"고 밝힌 것과는 별개의 움직임이다.

법 제정에는 상당한 기간이 소요되므로 조사본부령 개정을 통해 신속히 방첩본부의 불법 활동을 감시하겠다는 의도로 읽힌다. 다만 아직 출범하지도 않은 방첩본부에 대해 사전 규제를 강화하는 방식이라는 점에서 자칫 방첩 정보 수집 활동 자체를 위축시킬 우려가 제기된다. 또한 개인의 신고나 제보만으로도 조사를 개시할 수 있도록 할 경우 각종 비방 목적의 투서가 난무하는 등 부작용이 발생할 가능성이 있다. 국방부는 아울러 조사본부의 임무 범위에 '범죄 정보에 관한 업무 수집'을 명시하는 방안도 검토 중인 것으로 전해졌다.

이는 방첩사 해체로 인해 안보 수사 인력 약 200명이 조사본부로 전출되는 과정을 반영한 조치로 해석된다. 그러나 안보 수사용 정보 수집 기능까지 조사본부가 수행하게 되면 새로 출범하는 방첩본부의 고유 임무와의 역할 분담이 모호해져 양 기관 간의 마찰 가능성이 높아질 수 있다. 현재 조사본부의 정원은 약 150명 수준으로 추산되며, 기존 조직보다 많은 안보 수사 인력을 흡수하는 데 더해 조사 권한도 대폭 확대되어 특정 조직에 대한 권한 집중을 막으려는 국방부의 원칙과 상반되는 결과를 낳을 수 있다는 우려가 확산되고 있다.

특히 전직 군 관계자들 사이에서는 방첩사 해체 및 개편이 결과적으로 최근 승진과 특별 포상으로 화제가 된 박정훈 조사본부장(준장)에게 힘을 실어주는 방향으로 흐르고 있다는 비판적인 시각도 존재한다. 정부는 작년 해병대 순직 사건 수사를 이끈 박정훈 당시 해병대 수사단장에게 특별 포상을 수여하고 올해 1월 장성 진급과 함께 조사본부장 대리로 임명한 바 있다. 조사본부에 인력과 권한이 집중되면서 정작 조사본부 자체에 대한 견제 기능은 오히려 약화될 수 있다는 지적이다.

이와 관련 문상균 전 국방부 대변인은 "현재 검토 중인 방안은 조사본부가 옥상옥의 권한을 갖게 되어 자칫 또 다른 권한 남용 사례를 만들 우려가 있다"면서 "궁극적으로 조사본부와 방첩본부가 서로 적절한 견제와 균형을 이루는 구조가 가장 바람직하다"고 강조했다. 국방부는 이에 대해 "조사본부도 방첩본부와 마찬가지로 감찰실장 직위에 고위 감사공무원으로 보임했으며, 기존 대비 감찰실과 법무실 인력을 보강했다"면서 "수사심의관실 신설 등 제도적으로 조사본부에 대한 견제 기능을 강화할 예정"이라고 밝혔다.

이번 논란은 군 수사 권한의 재편 과정에서 권력 분산과 효율성 사이의 균형을 어떻게 잡을지가 중요한 과제임을 보여주고 있다





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