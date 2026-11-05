국방부, 청해부대 임무구역 오만 남부 외해까지 확대 승인 절차 진행

국방부가 청해부대 파견 연장과 함께 임무 구역을 오만 남부 외해로 확대하는 동의안을 국회에 제출한다. P-8A 포세이돈 등 추가 전력 파견과 함께 호르무즈 해협 근접 방어를 위한 조치이다.

국방부 는 2024년 11월 5일 청해부대 의 임무 수행 영역을 기존 아덴만 해역에서 오만 남쪽 외해로 확대하는 내용을 담은 파견 연장 수정 동의안을 국회에 제출하기로 했다. 이 수정안은 내주 국무회의 심의와 대통령의 재가를 거친 후 국회 동의 를 받기 위한 절차를 밟을 예정이다.

임무 구역 확대로 호르무즈 해협 접근성 강화

청해부대의 신규 임무 구역은 오만의 두큼 항 남단까지로 설정된다. 기존 임무 범위인 600노티컬마일(약 1,100km)에서 약 두 배 규모로 증가한 것으로, 두큼 항에서 호르무즈 해협까지의 직선거리는 350노티컬마일(약 650km)이다. 이번 조치는 홍해와 호르무즈 해협 지역에 군사적 주의가 집중되는 틈을 타 아덴만 해역과 오만 남방 지역으로 해적 활동이 급증한 상황에 대응하기 위한 것이다.

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정빛나 국방부 대변인은 정례 브리핑을 통해 추가되는 초계기가 물리적으로 두큼 항을 넘어갈 수 없으므로 작전 구역은 오만 남방 외해로 한정된다고 설명했다. 또한 이란을 비롯한 주요 국가들과 불필요한 오해가 없도록 사전 소통을 진행할 계획이라고 덧붙였다. 국방부는 이번 확대 조치가 호르무즈 해협 안정화를 위한 군사적 노력에 기여하는 첫 번째 행동으로 평가된다고 밝혔다.

P-8A 포세이돈 등 추가 전력과 무인 소해 전력 파견

청해부대의 기존 전력은 4,400t급 구축함 1척과 해상작전헬기 1척, 3척 이내 고속단정을 탑재하며 320명 이내 인력으로 구성된다. 현재 49진 구축함 충무공 이순신함(DDH-975)이 48진 왕건함과 임무 교대를 위해 출항한 상태다. 여기에 신형 해군 해상초계기 P-8A 포세이돈 1대와 폭발물처리반(EOD), 무인 소해장비 등이 추가로 파견된다.

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새로 파견되는 P-8A 초계기와 무인 잠수정(UUV), 무인 수상정(USV), 수중 무인탐사기(ROV) 등 무인 소해전력은 동아프리카의 지부티를 거점으로 활동할 예정이다. 지부티에는 미 공군기지 캠프 르모니에 등 국제적인 군사 시설이 자리 잡고 있으며, 미국, 일본, 스페인, 프랑스 등이 초계기를 전개하고 있다. 국방부 당국자는 지부티와의 협상이 원만히 진행될 경우 초계기 전개에 약 3일이 소요될 것으로 전망했다.

독자적 지휘 체계와 항행의 자유 원칙 고수

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확대된 임무를 수행하는 청해부대는 전쟁 개입 금지, 우리 국민 및 선박 보호 목적, 이란 영토 및 영해나 호르무즈 해협 내측 탐지 제한, 그리고 한국군 합참의장의 독자적 지휘 체계를 갖춘다는 네 가지 원칙을 명확히 한다. 현재 청해부대의 지휘권은 한국군 합참의장이 보유하고 있다. 정 대변원은 한국의 원유 수송량 70% 이상이 해당 지역을 지나므로 항행의 자유를 위해 모든 상황을 배제하지 않고 준비하는 차원에서 동의안을 마련했다고 밝혔다.

특히 EOD반과 무인 소해전력은 호르무즈 해협에서 허용적 환경이 조성되고 국제사회의 기뢰 제거 요청이 있을 때 참여하기 위한 사전 준비 성격도 지닌다. 당국자는 현재 보유 중인 무인 소해전력의 활용 경험이 적으므로 사전 준비를 위해 전개가 필요하다고 평가했다. 국방부는 이번 파병 연장안의 우선순위가 분명하게 청해부대에 있음을 강조하며, 항행의 자유 작전 참여 시점이 되면 별도의 새로운 파병 동의안을 제출할 것이라고 덧붙였다.