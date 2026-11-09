국방부, 육해공군 사관학교 통합 계획 재검토 및 이전 검토 중

국방부가 육군사관학교 타종 이전과 통합 교육을 병행하는 방안을 검토 중입니다. 각 군 사관학교 존치와 통합 교육을 절충하는 새로운 기본 계획이本月 발표될 전망입니다.

국방부 는 육해공군 사관학교 통합 및 연계 교육을 추진하는 과정에서 기존 각 군 사관학교의 존치와 통합 교육을 절충하는 방향으로 계획을 수정하고 있다. 이는 각 군과 지역 주민들의 강한 반발을 해소하고, 기존 체제 유지와 효율적 교육 사이에서 균형을 찾기 위한 조치로 보인다.

2월 20일 세종특별자치시 계룡대에서의 각 군 사관학교 임관식 참석을 계기로, 국방부는 육군사관학교의 서울 도봉구 타종 지역 이전 가능성을 타진하고 있는 것으로 알려졌다. 특히 세종시 인근에 위치한 육군 제32사단 부지 일대가 새로운 입지로 고려되고 있어, 서울 소재 사관학교 이전이 현실화될 경우 군 교육 구조의 대변화가 예고되고 있다.

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각 군 사관학교 이전 및 입지 선정 현황

국방부는 현재 서울에 위치한 육군사관학교를 충청권으로 이전하는 방안을 검토 중이다. 구체적으로는 세종시 금남면에 본부와 신병교육센터를 둔 육군 제32사단 인근 부지가 이전 후보지로 거론되고 있다. 이러한 움직임은 지난 7월 16일에 더불어민주당과 정부가 대전 둔산동에 4년제 연합군사관학교를 설립한다는 초기 계획을 수정한 결과로 해석된다.

초기 계획에서는 해군사관학교와 공군사관학교를 완전히 폐지하고 단일 기관으로 통합하는 방안이 제시되었으나, 각 군 내부와 사관학교가 있는 진해와 청주 등 현지 지역사회에서 반발이 이어졌다. 이에 따라 국방부는 육군사관학교만 세종으로 이전하고, 해군과 공군 사관학교는 기존 위치를 유지하는 절충안을 검토하고 있어 정책 방향이 크게 변경된 상황이다.

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교육 프로그램의 '1+2+1' 및 '2+2' 방식 논의

통합된 교육 과정은 기존 단일 학과제 대신 통합 수업과 각 군 특정 교육을 결합하는 방식이 논의되고 있다. 구체적으로 1년 동안 각 군 사관학교에서 학습한 후, 연합군사관학교에서 2년간 통합 교육을 받고 다시 각 군 사관학교로 복귀하는 '1+2+1 방식'이 검토되고 있다.

또 다른 대안으로는 각 군 사관학교에서 2년씩 학습한 후 연합군사관학교에서 2년간 통합 교육을 받는 '2+2 방식'도 제안되었다. 이러한 교육 구조는 각 군의 특성을 살리면서도 연합 작전을 수행할 수 있는 통합된 능력을 갖춘 장교를 양성하기 위한 설계이다.

석사 과정 도입과 장교 세습 논란 해소 방안

국방부는 연합군사관학교에 1년제 대학원 과정을 추가하여 5년제 교육 과정을 운영한다는 계획도 있다. 이를 통해 졸업생들이 학사 학위와 함께 석사 학위를 함께 취득할 수 있도록 하여 장교의 전문성을 높인다는 구상이다. 그러나 내부적으로는 장교 출신들의 군사 내 영향력이 더욱 확대될 수 있다는 우려의 목소리도 존재한다.

이와 관련해 강신철 국방부 장관은 서울 용산구 국방부 청사에서 각 사관학교 동문회장들과 만나, 각 군 사관학교를 폐지할 의도가 전혀 없음을 분명히 했다. 강 장관은 육군, 해군, 공군에 해병대까지 포함하면 4개 군이 되는 만큼 각 군을 훈련하는 사관학교가 사라질 수 없다고 강조하며, 통합 교육의 필요성은 인정하되 기존 체제를 유지하는 방향으로 나아가겠다고 밝혔다.

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연합군사관학교 기본 계획 발표 일정 및 향후 계획

국방부는 향후 이달 중으로 연합군사관학교 설립 기본 계획을 최종 발표할 계획이다. 아직 최종 확정되지는 않았지만, 추가 논의 끝에 이달 내로 기본 계획을 공개할 것으로 예상된다. 국방부는 미래 전쟁을 이끌 elites인 장교를 양성하기 위해 계획을 보완 중이며, 다양한 이해관계자의 의견을 폭넓게 수렴하여 최적의 방안을 마련할 것이라고 밝혔다.