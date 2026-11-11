국방부, 2029년부터 통합 육·해·공 사관학교 교육 시행 검토

강신철 국방부 장관이 국군사관학교 민간자문특별위원회에 참석해 통합 교육 방안을 발표했다. 2029학년도 입학생부터 육군·해군·공군이 통합 교육을 받는 계획이 내부 논의 중이다.

10일 서울 용산구 국방 컨벤션에서 열린 국군사관학교 민간자문특별위원회에서 강신철 국방부 장관이 인사말을 전했다. 장관은 통합 육·해·공 사관학교 교육 개편 방안을 논의하며, 2029학년도 입학생부터 새로운 교육 과정을 시행할 가능성이 있음을 시사했다.

통합 사관학교 개편 핵심 내용

국방부는 국군사관학교 창설 기본계획을 수정해 기존의 4년제 2+2 교육 방식을 네트워크 형태로 전환할 것으로 보인다. 자운대에 통합 사관학교를 설치하고, 해군 진해 캠퍼스와 공군 청주 캠퍼스를 유지하면서 육군 캠퍼스는 충청권 지역으로 이전할 예정이라고 보도되었다.

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새로운 체제는 본교와 대학원, 각 군 별 '캠퍼스'가 결합된 형태를 목표로 한다. 부지 선정은 조치원 등 충청권 지역이 검토 중이며, 이에 따른 부지 조사는 예정된 일정에 따라 진행될 전망이다.

예산 규모와 시기 조정 방안

비용 추정에 따르면 통합 사관학교 체제 구축에 약 1조 5천억원이 소요될 것으로 예상된다. 이는 초기 창설 예산인 2조 7천억원보다 크게 절감된다. 예산 절감은 통합 교육 시스템 도입과 부지 이전 절차 최적화를 통해 가능하다.

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입학 예정 시기에 대해서는 2028학년도에 초도 통합 사관생도 입학 가능성을 검토하던 계획이 재조정됐다. 재학 중인 육·해·공 사관생도들의 교육 연속성을 보장하고, 대학 입시 사전예고제 개정과 연계한 입학전형 공지를 1년 10개월 전으로 제한할 방침이다.

고등학생·대학생 교육 향상 방향

통합 체제는 1·2학년에서 공통 교육을 진행하고, 3·4학년에서 각 군 별 전문 교육을 강화하여 학업 효율성을 높인다. 이는 기존 2+2 방식에 비해 통합 효과가 상승하고 전문성 보장이 가능하다는 국방부의 주장이다.

또한 대학원 설립이 추가되어 군사 분야 석·박사 과정을 강화할 계획이다. 강신철 장관은 '가장 좋은 군사적 석·박사 과정을 갖춘 학교가 최종 목표'라며 우수 교수 확보를 강조했다.

향후 일정과 공식 발표 일정

국방부는 현재 구체적인 교육과정과 시행 일정이 확정되지 않았다고 밝혔다. 그러나 내부 논의를 통해 2029학년도 입학 시점 기준으로 통합 교육이 적용되도록 준비 중이다. 세부 사항은 앞으로 공식 발표를 통해 확인될 예정이다.