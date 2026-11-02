국방드론본부 창설과 2026 합동화력훈련, K-방산 주력장비 공개

국방부가 국방드론본부를 창설하고 포천에서 2026 합동화력훈련을 실시했다. 국민주권 정부 출범 후 주요 전력 참가 및 K-방산 주력장비 소개 등 국방 개혁의 핵심 성과가 공개되었다.

국방부 는 2일 경기도 포천 소재 국방드론본부 에서 이두희 차관을 비롯한 군 주요 직위자, 국방 관계관 및 부대원들이 참석한 가운데 창설식을 개최했다. 이는 지난 6월 발표된 국방 드론과 대드론 발전 정책의 후속 조치로, 전군에 공통 적용되는 국방 차원의 드론 및 대드론 분야 발전 방향을 제시하는 기능을 수행한다.

국방드론본부의 핵심 기능과 제도

새로 출범한 본부는 민간의 첨단기술을 군의 작전 소요와 연결하여 국내 드론 산업 생태계를 활성화하는 민군협력 기능도 갖는다. 또한 군용 드론의 국산화를 촉진하고, 성능이 인증된 민간 드론을 군이 즉각 구매할 수 있도록 미국의 블루 유에이에스 제도를 벤치마킹한 인증 및 도입 체계를 구축했다.

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이외에도 합동참모본부의 소요 검토 과정에 참여해 각 군의 유사하고 중복된 사업을 사전에 조정한다. 이를 통해 전군 공통 전력을 기획함으로써 중복 투자를 막고 전력화 속도를 높이는 계획을 수립했다. 국방부는 앞으로 드론을 제2의 개인화기처럼 보편적인 수단으로 운용할 수 있는 기반을 구축해야 전장에서 승리할 수 있다고 강조했다.

2026 합동화력훈련과 K-방산 장비 공개

동시에 국방부는 경기도 포천시 승진훈련장에서 2026 합동화력훈련을 실시했다. 이번 훈련은 국민주권 정부 출범 이후 한국군 주요 전력이 대거 참여하는 합동화력훈련으로, K-방산 주력장비와 신규 무기체계 등을 공개하는 자리다. 사진은 지난 21일 실시된 합동화력훈련 미디어데이에서 정찰 드론들이 전장의 정보를 수집하는 모습을 보여준다.

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이밖에도 자폭 드론이 표적물을 터뜨리는 위력을 시연했으며, 육군은 지난 14일 경기도 양평훈련장에서 Army TIGER 미래전 통합 전투수행 훈련을 실시했다. 이 훈련에서는 인공지능과 로봇, 무인체계가 기존 전력과 결합한 미래전투수행 모습이 공개되었다.

과거 드론작전사 폐지 배경과 조직 개편

국방드론본부 출범은 지난 6월 발표된 국방 드론과 대드론 발전 정책의 후속 조치다. 윤석열 정부 때인 2023년 창설된 드론작전사령부는 초기부터 2022년 12월 북한 무인기 영공 침범 사건에 대응하려다 충분한 준비 없이 창설됐다는 지적을 받아왔다. 결국 이재명 정부 들어 가동된 민관군 합동 특별자문위원회가 지난 1월 드론사 폐지 및 기능사령부 신설을 권고하면서 약 3년 만에 간판을 내리게 됐다.

드론 전담 부대가 사라져 드론 작전 역량이 약화한 것 아니냐는 지적에 대해 국방부는 모든 부대가 드론을 활용한 작전을 수행하도록 함으로써 전군의 드론작전 역량을 보다 강화하는 것이라고 설명했다. 그러나 기존 드론사 인력에 더해 각 군의 전력 발전 실무자, 방산청의 획득 전문 인력 등이 배치되면서 전체 정원의 절반 이상이 영관급 이상 간부로 채워졌다.

사진은 통합무인전투 시연 간 연막드론이 적의 시야를 차단한 가운데 드론과 다목적무인차량, 다족형 로봇 등 무인체계가 병력에 앞서 투입되고 있는 모습을 보여준다. 이는 국방이 무인체계 중심의 미래전투 수행으로 빠르게 전환되고 있음을 시사한다.