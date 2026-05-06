국민참여성장펀드 6000억원 모집…5년간 환매 금지 유의

국민참여형 국민성장펀드가 5월 22일부터 3주간 6000억원을 모집한다. 첨단산업 투자 수익을 국민과 공유하며, 세제 혜택이 크지만 5년간 환매가 불가능한 점에 유의해야 한다. 서민 전용으로 1200억원 이상 배정되며, 손실 시 20% 원금 보장이 가능하다.

국민참여형 국민성장펀드( 국민참여성장펀드 )가 오는 22일부터 3주 동안 일반 국민에게 6000억원의 자금을 모집한다. 이 펀드는 인공지능(AI)·반도체 등 첨단산업 에 150조원을 투자하는 국민성장펀드의 운용성과를 일반 국민과 함께 나누자는 취지로 마련된 상품이다.

일반 국민은 연간 1억원, 5년간 2억원 한도로 펀드 투자를 할 수 있으며, 19세 이상이거나 15세 이상 근로소득자라면 가입이 가능하다. 다만 펀드 출시 직전 3년 중 1회라도 금융소득 종합과세 대상자였다면 가입이 불가능하다. 이 펀드는 세제 혜택이 많은 게 장점이다. 투자금액별 소득공제는 최대 1800만원까지 가능하며, 배당소득을 9% 분리과세하기도 한다.

또한 펀드 판매액의 20%(1200억원) 이상은 서민 전용으로 우선 배정한다. 서민은 근로소득 5000만원 이하, 종합소득 3800만원 이하로 기준을 삼았다. 국민참여성장펀드는 만기 5년의 환매금지형 펀드다. 5년간 중도 환매가 불가능하며, 펀드가 설정된 후 거래소에 상장되면 양도는 가능하다. 그러나 유동성이 낮아 거래가 이뤄지지 않거나 거래가 되더라도 기준가격보다 낮은 가격이 적용될 것으로 예상된다.

투자 후 3년 이내에 양도하면 감면세액 상당액이 추징된단 점도 유의해야 한다. 금융위원회는 6일 “국민참여성장펀드가 5월 22일 출시돼 6월 11일까지 3주간 판매된다”고 밝혔다. 1차 펀드 판매로 국민에게 6000억원 자금을 모집하는 게 목표다. 금융위는 “선착순 판매 방식으로 물량 소진시 조기 마감될 수 있다”고 밝혔다. 국민·신한·우리·하나 등 시중은행 10곳과 삼성·미래에셋 등 증권사 15곳을 통해 가입할 수 있다.

국민참여성장펀드는 인공지능(AI)·반도체 등 첨단산업에 150조원을 투자하는 국민성장펀드의 운용성과를 일반 국민과 함께 나누자는 취지로 마련된 상품이다. 가입 대상은 19세 이상이거나 15세 이상 근로소득자다. 다만 펀드 출시 직전 3년 중 1회라도 금융소득 종합과세 대상자였다면 가입이 불가능하다. 은행이나 증권사에서 국민참여성장펀드에만 투자하는 전용 계좌를 만들어 가입해야 한다.

전용계좌의 투자한도는 1인당 연간 1억원, 5년간 2억원으로 제한된다. 보다 많은 국민이 가입하도록 하는 차원이다. 최저한도는 판매사별로 0원~100만원 사이에서 자율적으로 설정한다. 이 펀드는 세제 혜택이 많은 게 장점이다.

투자금액별 소득공제가 최대 1800만원까지 가능하다. 배당소득을 9% 분리과세하기도 한다. 이에 펀드 판매액의 20%(1200억원) 이상은 서민 전용으로 우선 배정한다. 서민은 근로소득 5000만원 이하, 종합소득 3800만원 이하로 기준을 삼았다.

국민 관심이 저조해 6000억원이 다 모이지 않으면 첨단전략산업기금이 300억원을 출자할 예정이다. 국민 돈 6000억원이 모이면 나랏돈 1200억원을 추가로 투입해 후순위를 보강한다. 손실이 발생하면 나랏돈부터 깎이는 구조다. 이로 인해 손실의 20%까진 원금 보장이 가능하다는 특징이 있다.

다만 국민참여성장펀드는 만기 5년의 환매금지형 펀드다. 5년간 중도 환매가 불가능하다. 쉽게 말해 목돈이 5년간 묶이는 셈이다. 펀드가 설정된 후 거래소에 상장되면 양도는 가능하다. 그러나 유동성이 낮아 거래가 이뤄지지 않거나 거래가 되더라도 기준가격보다 낮은 가격이 적용될 것으로 예상된다. 투자 후 3년 이내에 양도하면 감면세액 상당액이 추징된단 점도 유의해야 한다





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

국민참여성장펀드 펀드모집 소득공제 환매금지 첨단산업

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'이것이 진짜 태양의 얼굴'…경이로운 그 모습 공개됐다표면 온도가 섭씨 5000~6000도, 중심부는 1500만도에 이른다

Read more »

하버드와 싸우는 트럼프의 ‘문화전쟁’…美 국가안보에도 위협 [김형구의 USA 오디세이]트럼프 행정부는 앞서 하버드대가 정치적 편향성이 강하고 학내 반유대주의를 방치했다는 이유를 들어 이 학교에 22억 달러(약 3조800억원) 규모의 연방 보조금을 동결하고 6000만 달러(약 840억원) 상당의 정부 계약을 중단했다.

Read more »

코스피, 사상 첫 ‘6000피’ 개막…5000피 이후 18거래일 만에 ‘새 역사’삼전 20만·하이닉스 100만 안착외국인 매도에도 흔들림 없었다이익 모멘텀에 6000 고지 점령

Read more »

대중교통 K패스 환급 최대 83%…‘쉬었음’ 청년 일자리에 9000억 지원 [2026년 추경]일반형 환급도 20→30%로 쉬었음 청년 지원 등 1.9조체납관리단 등 일자리 2.3만개영화 6000원·공연 1만원 할인

Read more »

KF-21 보라매 분담금 하향 조정에도…韓, 인니에 시제기 1대 양도 가닥정부가 한국형 전투기 KF-21 보라매의 공동 개발국인 인도네시아에 시제기 6대 중 1대를 양도하는 방향으로 가닥을 잡았다. 인도네시아 측이 경제난을 이유로 분담금을 기존 1조 6000억 원에서 6000억 원으로 대폭 깎았지만, 핵심 자산인 시제기는 당초 계획대로 양도하기로 한 것이다. 당초 인도네시아는 전체 개발비의 20%인 1조 6000억 원을 내기로 했으나, 자국 경제 사정 등을 이유로 대금을 연체하다 지난해 분담금을 6000억 원으로 축소해달라고 요구했다.

Read more »

국민참여성장펀드 22일부터 판매…첨단전략산업 투자 기대와 리스크 동반이재명 정부의 국민참여성장펀드가 22일부터 판매된다. 6000억 원 규모의 펀드는 반도체·AI 등 첨단전략산업에 투자되며, 5년간 환매 불가 구조로 높은 수익률과 리스크가 공존한다. 세제 혜택과 투자자 보호 장치가 마련됐지만, 시장 변동성과 유동성 리스크가 주요 관건이다.

Read more »