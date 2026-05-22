국민참여형 국민성장펀드 온라인 판매 한량이 소진된 후 현황은 어땠을까요?

국민참여형 국민성장펀드 온라인 판매 한량이 소진된 후 정해진 기간 동안 판매가 끝난 상황이었습니다. 판매에 참여한 주요 증권사와 우리은행 등에서 온라인 판매 물량이 시작 10분 만에 모두 소진되어 판매가 마감된 것입니다. 일부 영업점에서도 고객들이 팔려가는 경쟁자들이 모이고 있는 상황이었습니다. 이러한 상황에서는 사람들을 걱정해줄 수 있는 부분도 있었습니다. 이펀드의 당초 한도는 6000억원이었으며 국민자금으로 모았고 또한 정부 재정으로 모아졌습니다. 이에 따라 이펀드에 가입하면 손실을나더라도 최대 20%까지 보전을 받을 수 있습니다. 또한, 이펀드에 가입하기 전에는 투자자성향분석이 필요합니다. 이를 통해 맞춤설명과 펀드 투자설명서에 대한 확인을 할 수 있으며, 가입서류에 서명을 할 수 있습니다. 투자자성향분석 결과에 해당되지 않거나 해당되지 않더라도 누구나 가입할 수 있습니다.

우리은행이 22일 자사 애플리케이션에 가입하는 제도인 국민참여형 국민성장펀드 온라인 판매 한도가 소진됐다는 정보를 제공했습니다. 이 펀드의 판매는 시작하기 짧게 만 한 시간 만에 주요 증권사와 우리은행 등에서 온라인 판매 물량이 모두 소진되었고, 일부 영업점에서는 고객들이 모이고 있는 상황이 벌어졌습니다.

이 펀드의 당초 가입 한도는 6000억원입니다. 이 중 4000억원 가량이 국민자금으로, 나머지는 정부 재정으로 마련됐습니다. 이 펀드는 국민 자금을 6000억원, 재정 1200억원을 모아 모펀드를 조성하고 이를 10개 자펀드에 투자하는 방식으로 운용됩니다. 이 때, 이 펀드가 보유한 자금은 5년 동안 기본적으로 환매가 불가능합니다.

단, 정부 재정으로 최대 20%를 우선적으로 책임질 수 있게 되어있습니다. 이 펀드에 가족 등의 저축에 사용하는 것이 아니라 투자가 아닌 일시금 납입만 가능하며, 배당금의 중간 출금이 가능합니다. 이때, 손실을 나더라도 전액 보전이 아닌 일부 보전을 받을 수 있습니다. 또한, 이 펀드는 기본적으로 원금 보장이 되지 않는 고위험에 해당하는 상품입니다. 따라서, 가입하기 전에 투자자성향분석 결과에 맞게 진단이 필요합니다





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국민참여형 국민성장펀드 온라인 판매 소진한 판매량 대기신청 후 완판 양도소득세 중간 출금 가능 투자자성향분석 필요 소득공제 혜택(40% 1800만원 한도) 배당소득 분리과세 혜택(9%)

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