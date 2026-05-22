국민참여형 국민성장펀드 판매 두고 ‘오픈런’과 ‘꾸준한 가입수’

증권사와 은행들이 15일 개방형 판매 서비스 "오픈런"로 սկս한 국민참여형 국민성장펀드 판매가 줄을 앉히지 않고 진행되고 있으며, 일부 증권사에서는 판매 물량이 완판되었고, 일부 은행 영업점에서는 대기 줄이 이어졌다.

증권사 ·은행 앱 판매 물량 매진 "현장 물량도 조기에 소진될 듯" 일부 은행 개점 전 ‘오픈런’ 행렬 국민참여형 국민성장펀드 가입 열기가 뜨겁다. 일부 증권사 에서는 판매 시작 10분 만에 온라인 물량이 완판됐고, 은행 영업점에는 개점 전부터 가입 대기 줄이 이어지는 이른바 ‘오픈런’ 현상도 나타났다. 22일 연합뉴스 보도에 따르면 미래에셋·KB·대신증권 등 주요 증권사 와 신한·우리·NH농협은행의 온라인 판매 물량은 이날 오전 대부분 소진됐다.

오프라인 물량은 일부 남아있지만 가입 신청이 몰리며 빠르게 한도가 줄고 있다. 한 대형 증권사 관계자는 "전날 온라인 전용계좌 1만개가 개설됐고, 오전 8시 판매 시작 후 10분 만에 온라인 한도가 모두 찼다"며 "오프라인 판매도 1시간 만에 100억원 이상 팔린 만큼 현장 물량도 조기 소진 가능성이 크다"고 말했다. 다른 증권사 관계자도 "200억원 판매 한도 가운데 온라인에서만 이미 45억원이 판매됐다"며 "정부와 민간이 공동 조성하는 정책형 펀드라는 점에서 투자자 반응이 매우 뜨겁다"고 전했다. KB증권은 "온라인 물량은 오픈 직후 완판됐고 오프라인 신청도 주문이 몰려 가입 처리에 시간이 걸리고 있다"고 밝혔다.

대신증권 역시 "온라인은 10여분 만에 한도가 소진됐고 영업점 물량도 이날 중 대부분 마감될 것으로 보인다"고 설명했다. 은행권 분위기도 비슷하다. 신한은행과 우리은행은 오전 중 모바일 앱 판매 물량이 모두 동났고, 다른 시중은행들도 빠르게 물량이 줄고 있다. 영업점 현장에서도 가입 수요가 몰렸다.

한 은행 관계자는 "강남·목동 등 주요 지점에 문의가 집중됐고 일부 영업점에는 개점 전부터 고객들이 대기했다"며 "최근 판매된 금융상품 가운데 체감상 가장 흥행 분위기"라고 말했다. 명동 영업점을 찾은 또 다른 은행 관계자는 "영업 시작 전부터 가입을 위해 미리 온 고객들이 있었다"며 "선착순 조기 마감 우려로 모바일 가입 수요가 특히 많다"고 전했다. 여의도 한국투자증권 객장을 찾은 50대 여성 배모씨는 "정부가 추진하는 상품이라 신뢰가 갔고, 단기 매매 대신 장기 투자 차원에서 가입하려고 왔다"고 말했다





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국민참여형 국민성장펀드 판매 증권사 은행 개방형 판매 서비스 (오픈런) 꾸준한 가입수 살균형 정부와 민간이 공동 조성하는 정책형 펀드 (KKTF) KKTF 가입방법 적격부선정 및 가입방안

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