국민의힘, 투표용지 부족 사태 관련 선거 소청 결정

국민의힘이 6·3 지방선거 당시 투표용지 부족이 발생한 서울 등 6개 지역의 투표소에 대해 선거 소청을 제기하기로 했다. 당내에서는 재선거 요구라는 해석과 단순 심사 요청이라는 해석이 엇갈렸다.

국민의힘 은 6·3 지방선거 당시 투표용지 부족 사태로 유권자의 참정권이 침해된 지역에 대해 선거 소청 을 제기하기로 했다. 국민의힘 은 15일 국회에서 긴급 최고위원회의를 열고 투표용지 부족 이 발생한 서울, 경기, 인천, 울산, 부산, 전남광주 등 6개 지역의 투표소에서 치러진 광역단체장, 기초단체장, 지역구 광역의원, 지역구 기초의원, 비례대표 광역의원, 비례대표 기초의원 선거 등 6개 선거에 대해 소청을 제기하기로 만장일치로 결정했다.

이는 투표용지 부족으로 인해 유권자들이 제대로 투표하지 못한 점을 중대한 절차적 하자로 보고 선거 결과의 효력에 영향을 미쳤는지 여부를 가려달라는 취지다. 국민의힘은 보도자료를 통해 투표용지 부족 사태가 발생한 모든 지역을 대상으로 선거 소청을 제기할 예정이라고 밝혔다. 최 수석대변인은 소청권자가 당 대표이며 소청 기한이 17일까지로 급하게 결정해야 했기 때문에 의원총회 대신 최고위 논의를 거쳤다고 설명했다. 그는 원내대표가 참석해 원내 의견을 전달했으므로 충분히 반영됐다고 덧붙였다.

그러나 최고위 이후에는 장동혁 대표 측과 정점식 원내대표 측이 서로 다른 해석을 내놓으며 입장차를 드러냈다. 장 대표 측은 이번 결정이 전면 재선거를 요구하는 것이라고 강조한 반면, 원내 관계자는 선거 소청은 단지 투표지 부족이 선거 결과에 영향을 미쳤는지 심사해 달라는 요청일 뿐 재선거 요구가 아니라고 선을 그었다. 한편, 오세훈 서울시장 측은 서울시의 경우 전면 재선거 차원이 아니라 문제가 된 투표소에 대한 선거 소청 절차라고 이해한다며 상황을 지켜보겠다는 입장을 밝혔다.

앞서 6·3 지방선거 본투표일인 3일 서울 송파구 잠실2동 6투표소 등 일부 투표소에서 투표용지가 부족해 유권자들이 장시간 대기하는 혼란이 발생했다. 국민의힘은 이러한 사태가 선거의 공정성을 훼손했다고 판단하고 원칙에 따라 대응하겠다는 방침이지만, 당내에서는 재선거 범위와 방식에 대한 해석 차이가 존재해 향후 논란이 예상된다. 정치권은 이번 소청 결과가 향후 선거 관리 체계에 미칠 영향에 주목하고 있다





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