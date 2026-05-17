국민의힘 대댓글 현수막 철거, '조작 현수막' 의혹도

국민의힘이 이재명 대통령을 겨냥한 대댓글 현수막을 붙이고 떼는 과정이 공개돼 정치권에서는 조작 현수막 의혹도 제기됐다. 손솔 진보당 의원은 대댓글 현수막이 없다고 주장하면서 SNS에 올린 사진을 이용한 인공지능 조작 의혹을 제기했다.

6·3 지방선거를 앞두고 각 정당 간의 ‘펼침막(현수막) 정치’가 격화되는 가운데, 국민의힘 이 이재명 대통령 을 겨냥한 ‘대댓글(댓글의 댓글) 현수막’을 달았다가 반나절 만에 철거했다. 17일 한겨레 취재 결과, 국민의힘 화성을 당협위원회(위원장 신영락)는 전날 경기 화성시 동탄구에 ‘그러니까 이재명도 감옥가자!

’라는 내용의 현수막 3개를 달았다. 애초 신영락 위원장 명의로 ‘대통령도 죄를 지으면 감옥에 가자 -2017.3.10 이재명-’ 현수막이 달리자, 손솔 진보당 의원은 지난 14일 ‘그래서 윤석열이 감옥에 갔습니다. 2026.2.19 윤석열 1심 무기징역 선고’라는 내용의 ‘댓글 현수막’을 단 바 있다. 이에 국민의힘이 다시 이 대통령을 겨냥하는 ‘대댓글 현수막’을 단 것이다. 관련해 신 위원장은 이날 한겨레와 한 통화에서 ‘(손 의원 현수막) 대응 차원에서 ‘안 되겠다’ 싶어서 현수막을 붙였다’고 했다.

이어 ‘전날 반나절만 붙였다가 뗐다’며 ‘사람들이 에스엔에스(SNS)에서 (해당 사진을) 충분히 돌려, 잠깐 알렸다고 (생각해) 빼고 다시 정책 현수막을 붙여놨다’고 했다. 이후 신 위원장은 ‘난임 치료’와 관련해 ‘국가가 책임집니다! ’라는 내용 등이 담긴 현수막을 달았다. 해당 현수막은 설치된 높이가 낮아 중앙선거관리위원회 기준에는 맞지 않는 것으로 보인다.

선관위는 교차로나 횡단보도에서는 현수막 아랫부분 높이가 2.5m 이상, 현수막 끈의 가장 낮은 부분 높이가 2m 이상이 되도록 현수막을 설치해야 한다고 규정한다. 가로등이나 전봇대에 현수막 2개를 초과해 설치하는 것도 금지한다.

‘통행에 방해돼 현수막을 뗀 것인가’라는 질문에 신 위원장은 ‘그렇다’고 했다. ‘선관위 경고 등에 의해서 뗀 건 아닌가’라 묻자 ‘그런 건 아니다’라고 했다. ‘반나절’만의 철거로 인해 정치권에서는 ‘조작 현수막’이라는 의혹도 일었다. 손 의원은 전날 밤 현장을 직접 가서 확인했는데 해당 현수막이 없었다면서 ‘제가 올린 동탄역 현수막 사진을 이용해 에이아이(AI·인공지능) 조작 사진을 만든 것으로 추정된다’고 17일 페이스북에 올렸다. 국민의힘이 건 ‘대댓글 현수막’은 손 의원이 현장을 방문하기 전에 떼어진 것으로 보인다





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