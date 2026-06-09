국민의힘 원내대표 후보 간담회에서 장동혁 대표의 거취와 한동훈 무소속 의원의 복당 여부 논의

국민의힘 초재선의원 모임 공동주최 원내대표 후보 간담회에서 세 후보가 장동혁 대표의 거취와 한동훈 무소속 의원의 복당 여부를 놓고 논의했다. 김도읍, 성일종, 정점식 의원은 장동혁 대표 사퇴 필요성에는 공감하면서도 시기나 방식에 대해선 미묘한 온도 차를 보였다.

국민의힘 초재선의원 모임 공동주최 원내대표 후보 간담회에서 세 후보가 장동혁 대표의 거취와 한동훈 무소속 의원의 복당 여부를 놓고 논의했다. 김도읍, 성일종, 정점식 의원은 장동혁 대표 사퇴 필요성에는 공감하면서도 시기나 방식에 대해선 미묘한 온도 차를 보였다.

김도읍 의원은 사퇴 필요성은 공감하지만 방법이 과격해선 안 된다고 하며, 성일종 의원은 지방선거 패배를 책임지는 것이 우파 품격이지만 억지로 쫓아내는 게 아니라 정치력을 발휘해 교체해야 한다고 말했다. 반면 정점식 의원은 의원 중지를 모아서 결론을 내고 당이 분열하는 것으로 비치지 않도록 조용하게 해결할 방법을 찾겠다고 말했다. 국민의힘 중진 의원은 김도읍과 성일종 의원은 과격한 사퇴 추진의 후유증을 우려하는 당 주류를 의식한 것이라며, 정점식 의원은 장동혁 지도부 존속을 우려하는 의원들의 표심을 의식해 조용한 사퇴론을 언급한 것으로 보인다고 했다.

한 의원 복당에 대해서도 세 후보는 선명한 입장보단 신중론을 견지하고 있다. 김도읍과 성일종 의원은 복당 자체는 불가피하지만 즉각적인 복당보다는 장기적 논의를 거쳐야 한다는 입장이다. 정점식 의원은 복당 문제는 받아들일 수밖에 없지만 즉각 복당은 뜻하지 않는다고 말했다. 국민의힘 당규상 1차 투표서 과반 득표자가 나오지 않으면 1·2위 후보로 재투표를 진행한다.

당 관계자는 정점식 의원이 앞서나가지만 결선 투표에서 김·성 의원의 표가 합쳐지면 예측하기 어렵다고 했다.





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

국민의힘 원내대표 장동혁 한동훈 복당

United States Latest News, United States Headlines