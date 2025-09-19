국민의힘 '위험한 길'로? 장동혁 대표 종교 행보, 송언석 망언, 후보 교체 시도… 엇갈린 당내 풍경

더불어민주당과 조국혁신당의 혼란 속, 국민의힘은 장동혁 대표의 종교적 행보, 송언석 원내대표의 망언, 대선 후보 교체 시도 등 일련의 사건을 통해 '위험한 길'로 들어서는 징후를 보이고 있다. 보수 개신교 세력과의 연대, 부실한 사과, 무책임한 태도는 국민의힘의 민주주의적 가치 훼손과 극우적 가치관 확산을 시사한다.

정훈님, 최근 국회에서 더불어민주당과 조국혁신당의 혼란스러운 상황, 그리고 국민의힘 의 조용한 움직임 뒤에 숨겨진 위험한 징후들을 짚어보겠습니다. 먼저 더불어민주당은 3대 특검법 개정안을 두고 국민의힘 과의 합의를 번복하면서 내홍을 겪었습니다. 김병기 원내대표는 정청래 당 대표와의 갈등을 드러냈고, 지지층은 당의 난맥상과 특검 수사 기간 연장 조항 삭제에 실망감을 느꼈습니다. 조국혁신당 역시 강미정 전 대변인의 탈당 기자회견을 통해 당내 성폭력 및 괴롭힘 문제를 폭로하며 혼란에 휩싸였습니다. 당 지도부의 총사퇴와 비대위 구성에도 불구하고 조국 비대위원장을 향한 비판이 이어지면서 쇄신 작업에 난항이 예상됩니다. 반면 국민의힘 은 표면적으로는 잠잠한 듯 보이지만, 자세히 들여다보면 심상치 않은 징후들이 감지됩니다. 첫째, 장동혁 대표의 종교적 행보가 눈에 띕니다. 장 대표는 부산의 한 교회 예배에 참석하여 손현보 목사를 옹호하고, 과거 세이브코리아 집회에서의 발언으로 논란을 일으켰습니다.

특히 동성애, 페미니즘, 낙태, 차별금지법 반대 등 극우적 의제를 내세우는 보수 개신교 세력과의 연대가 우려됩니다. 이러한 행보는 주류 정치권의 승인을 받은 극우 세력의 등장을 예고하는 듯합니다. 둘째, 송언석 원내대표의 망언과 부실한 대처가 문제입니다. 정청래 대표의 발언에 대한 송 원내대표의 부적절한 언급은 동료 정치인에 대한 저주를 넘어 5.18 민주화운동 희생자들을 모욕하는 행위로 비춰질 수 있습니다. 이에 대한 사과 대신 침묵과 동료 의원들의 두둔이 이어지면서, 국민의힘의 반성 없는 태도가 드러났습니다. 셋째, 대선 후보 강제 교체 시도에 대한 무책임한 대응입니다. 권영세 전 비대위원장과 이양수 전 사무총장의 징계를 면제함으로써, 국민의힘은 정당 민주주의를 훼손하고, 지도부의 입맛에 따라 후보 교체가 가능하다는 잘못된 선례를 남겼습니다. 이러한 일련의 사건들은 국민의힘이 보여주는 '위험한 길'의 단면을 보여주는 것입니다.\장동혁 대표의 종교적 행보에 대한 우려는 단순한 종교적 문제로 치부하기 어렵습니다. 장 대표는 과거 세이브코리아 집회에서 계엄령과 관련된 발언을 하며 논란을 일으킨 바 있습니다. 세이브코리아는 극우적 성향의 보수 개신교 단체로, 동성애, 페미니즘, 차별금지법 등 사회적 소수자들을 혐오하는 목소리를 내왔습니다. 장 대표의 이러한 행보는 보수 개신교 세력과의 연대를 강화하려는 의도로 해석될 수 있으며, 이는 국민의힘의 지지 기반을 확장하려는 전략의 일환일 수 있습니다. 그러나 이러한 연대는 극우적 가치관을 정치권에 확산시키고, 사회적 약자들을 억압하는 결과를 초래할 수 있다는 점에서 우려를 자아냅니다. 또한, 송언석 원내대표의 망언과 그에 대한 국민의힘의 대응은 심각한 문제를 드러냅니다. 송 원내대표의 발언은 특정 정치인을 향한 저주를 넘어, 비상계엄을 옹호하는 듯한 뉘앙스를 풍겼습니다. 이는 5.18 민주화운동 희생자들을 모욕하고, 민주주의를 부정하는 행위로 간주될 수 있습니다. 그러나 국민의힘은 송 원내대표의 사과를 요구하기보다 침묵하거나, 오히려 정청래 대표를 비난하는 등 부적절한 대응을 보였습니다. 이러한 모습은 국민의힘이 민주주의적 가치를 얼마나 중요하게 생각하는지 의문을 제기하게 합니다. 대선 후보 강제 교체 시도에 대한 윤리위의 무책임한 태도 역시 마찬가지입니다. 당내 민주적 절차를 훼손하고, 지도부의 입맛에 따라 후보 교체가 가능하다는 잘못된 선례를 남김으로써, 국민의힘은 정당 민주주의의 가치를 스스로 훼손했습니다. 이러한 일련의 사건들은 국민의힘이 민주주의를 옹호하고, 국민의 목소리에 귀 기울이는 정당인지에 대한 근본적인 질문을 던지게 합니다.\결론적으로, 최근 국민의힘의 행보는 단순히 개별적인 사건으로 치부하기 어렵습니다. 장동혁 대표의 종교적 행보, 송언석 원내대표의 망언과 부실한 대처, 대선 후보 강제 교체 시도에 대한 무책임한 대응 등은 국민의힘이 '위험한 길'로 들어서고 있다는 것을 보여주는 징후들입니다. 이러한 일련의 사건들은 국민의힘이 민주주의적 가치를 훼손하고, 극우적 가치관을 정치권에 확산시키려는 의도를 드러내는 것으로 해석될 수 있습니다. 국민의힘은 이러한 문제점을 인식하고, 진정한 반성과 자정 노력을 통해 국민들의 신뢰를 회복해야 합니다. 그렇지 않으면, 국민의힘은 민주주의의 가치를 훼손하고, 사회적 갈등을 심화시키는 존재로 전락할 수 있습니다. 더불어민주당과 조국혁신당 역시 내부 갈등과 쇄신 과제를 해결하고, 국민들의 기대를 충족시키기 위해 노력해야 합니다. 정치권은 국민들의 목소리에 귀 기울이고, 민주주의의 가치를 수호하며, 더 나은 미래를 만들어나가기 위해 끊임없이 노력해야 합니다





국민의힘 장동혁 송언석 극우 정치 민주주의

