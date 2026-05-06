국민의힘 내부 계파 갈등의 정점: 한지아 의원의 한동훈 지원 선언과 당 지도부의 강경 대응

한지아 의원이 박민식 후보 대신 한동훈 전 대표의 캠프 개소식 참석을 선언하며 국민의힘 내부의 친한계와 지도부 사이의 갈등이 극도로 치닫고 있습니다. 징계 예고와 맞설수록 깊어지는 분열 양상을 상세히 분석합니다.

국민의힘 내부에서 벌어지고 있는 계파 간의 갈등이 이제는 돌이킬 수 없는 수준으로 치닫고 있다. 그 중심에는 친한계로 분류되는 한지아 의원의 파격적인 행보가 자리 잡고 있다. 한 의원은 오는 10일 부산 북갑 지역에서 열리는 보궐선거 캠프 개소식과 관련하여, 당의 공식 후보인 박민식 전 국가보훈부 장관이 아닌 한동훈 전 국민의힘 대표의 캠프 개소식에 참석하겠다고 공식적으로 밝혔다.

이는 단순한 일정 선택의 문제를 넘어, 당의 공식 체계와 후보를 정면으로 부정하는 행위로 비춰질 수 있어 당내에 엄청난 파장을 일으키고 있다. 특히 두 행사가 같은 날, 같은 시간에 동시에 개최된다는 점은 이번 사태가 단순한 우연이 아니라 의도적인 대립 구도를 형성하고 있음을 시사하며, 이는 곧 당내 권력 투쟁의 가시화라고 볼 수 있다. 한지아 의원이 이러한 무리한 결정을 내린 배경에는 본인이 추구하는 가치관과 정치적 신념이 강하게 작용하고 있는 것으로 보인다.

한 의원은 라디오 인터뷰를 통해 자신이 비례대표로 당선될 당시 약속했던 자유민주주의와 법치라는 핵심 가치를 언급하며, 역사 앞에서 옳은 선택을 한 인물이 당선되어야 한다는 점을 강조했다. 그녀에게 있어 한동훈 전 대표는 바로 그 옳은 선택을 상징하는 인물이며, 이를 지지하는 것이 당원들에 대한 약속을 지키는 길이라고 믿고 있다. 반면 박민식 전 장관에 대해서는 과거의 행보와 특정 인물과의 관계를 언급하며 선 긋기를 제대로 하지 못한 인물이라고 강하게 비판했다.

이는 당내 공천 시스템이나 공식적인 지지 체계보다 개인의 정치적 판단과 도덕적 가치 지향점을 우선시하겠다는 선언과도 같으며, 이는 당 지도부와의 정면충돌을 예고하는 대목이다. 이에 대해 국민의힘 지도부는 매우 강경한 태도를 보이며 기강 잡기에 나섰다. 장동혁 대표는 공천을 통해 국회의원이 된 만큼 책임 있는 행동이 필요하다고 지적하며, 정확한 사실관계를 확인한 이후 필요한 조치를 취하겠다고 강력히 경고했다.

또한 송언석 원내대표 역시 윤리위원회를 통한 징계 가능성을 열어두었으며, 무소속 후보를 돕고 싶다면 탈당하는 것이 상식적인 절차라는 논리를 펼치며 한 의원의 행동을 당론에 위배되는 배신 행위로 규정했다. 이러한 지도부의 대응은 당의 통합을 저해하는 요소를 사전에 차단하려는 고육지책으로 보이지만, 한편으로는 친한계 의원들을 압박함으로써 내부 갈등을 더욱 부추기고 지지층의 분열을 야기하는 결과로 이어질 위험이 크다. 갈등은 여기서 그치지 않고 친한계 의원들의 집단적인 반발과 연대 강화로 이어지고 있다.

배현진 의원은 소셜 미디어를 통해 한 전 대표가 억지 제명으로 쫓겨났음에도 여전히 국민의힘의 정체성을 가진 사람임을 강조하며, 지금 필요한 것은 특정 의원에 대한 단속이 아니라 오히려 감표 요인이 되는 지도부의 행태를 단속하는 것이라고 주장했다. 또한 박정훈 의원은 송 원내대표의 과거 무소속 후보 지지 이력을 구체적으로 거론하며 내로남불이라는 강한 표현을 사용해 지도부의 이중성을 정면으로 공격했다. 이는 당내 갈등이 단순히 특정 후보에 대한 지지 여부를 넘어, 현재 지도부의 정통성과 도덕성에 대한 근본적인 회의감으로 확산되고 있음을 보여준다.

결국 이번 사태는 국민의힘이 직면한 고질적인 계파 갈등이 보궐선거라는 정치적 기폭제를 만나 폭발한 형태라고 볼 수 있다. 한동훈 전 대표를 중심으로 한 신진 세력과 현 지도부 사이의 권력 투쟁과 가치관의 충돌이 극명하게 드러나고 있으며, 이는 다가오는 선거 결과뿐만 아니라 향후 당의 운영 방향과 차기 지도체제 구축에도 지대한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 특히 징계 조치가 실제로 단행될 경우 친한계 의원들의 집단 이탈이나 더 큰 분열로 이어질 가능성이 크며, 이는 보수 진영 전체의 결집력을 약화시키는 치명적인 결과로 이어질 수 있다.

당내에서는 이번 갈등이 단순한 진통을 넘어 당의 정체성을 재확립하는 과정이 되어야 한다는 목소리가 높지만, 현재의 극한 대립 양상으로는 단기간 내에 합의점을 찾기가 매우 어려워 보인다





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