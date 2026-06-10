국민의힘 새 원내대표 정점식, 당 내 극단주의와의 거리두기와 국민 중심의 리더십 과제

국민의힘 새 원내대표로 선출된 정점식 의원은 친윤석열계이면서도 극단주의 세력과的一次적으로 거리를 두고 국민의 의견을 존중하는 리더십을 강조했다. 그러나 장동혁 대표 사퇴론, 선관위 개표소 봉쇄 시위, 한동훈 의원 복당, 22대 국회 후반기 원 구성 등 산적한 난제에 직면해 있다. 그가 내놓은 국민 눈높이의 변화와 혁신, 공세적 개혁 약속을 어떻게 실현할지가 관건이다.

국민의힘 새 원내대표 에 3선의 정점식 의원이 선출되었다. 검사 출신으로 당권파인 친윤석열 계로 분류된다. 국민의힘 이 내란 옹호 세력과 확실하게 선을 긋기를 바랐던 이들에겐 아쉬운 결과일 수 있다.

그러나 국민의힘의 변화를 기대할 만한 조짐도 나타났다. 당 안팎의 극단주의 세력과 거리를 둬온 비당권파 김도읍 의원이 정 원내대표보다 겨우 7표 적은 48표를 얻은 것이 그 예다. 주류인 친윤계 의원들 사이에서도 국민적 공감을 얻기 힘든 극단적 '윤 어게인' 세력과는 어떻게든 관계를 정리해야 한다는 흐름이 형성되고 있다는 방증이다. 정 원내대표는 당선 확정 후 당 안팎에서 제기된 장동혁 대표 사퇰론과 관련해 이번 지방선거의 평가와 책임 문제에 대해 총의를 모아 집단지성으로 해결해야 한다며 앞으로 의원과 당원 의견을 청취하고 결론이 나면 관철시키기 위해 노력하겠다고 밝혔다.

이는 결론을 정해두고 사안에 접근하기보다 의원과 당원의 뜻을 최우선 기준으로 삼겠다는 의미로 해석된다. 한동훈 의원의 복당 문제에 대해서도 한 의원이 보수의 한 축을 형성하고 있는 분이므로 본인이 복당 의사를 밝히면 의원과 당원 의견까지 수렴해 심사숙고할 문제라고 답했다. 소속 계파의 이해관계에 얽매이지 않고 지방선거에서 드러난 민심을 존중하겠다는 뜻으로 보인다. 정 원내대표 앞에는 풀어야 할 과제가 여러 가지 있다.

먼저 중앙선거관리위원회의 부실한 투표 관리로 촉발된 올림픽공원 개표소 봉쇄 시위에 대한 명확한 입장 정리가 시급하다. 장동혁 대표는 연일 선관위를 공격하며 극단주의 세력의 부정선거 음모론에 힘을 싣고 있다. 장 대표가 요구한 전면 재선거와 사전투표 폐지에 대해 소속 의원들의 총의를 모아 정 원내대표가 확실히 선을 그어주길 바란다. 22대 국회 후반기 원 구성 문제도 마찬가지다. 제1야당으로서 거대 여당의 독주를 견제하는 데 필요한 제도적 장치는 최대한 확보하려 노력하는 것이 당연하다.

그러나 모든 것은 상대가 있는 게임이다. 이해관계가 첨예하게 충돌하는 사안에서 자기주장만 고집하면 그 피해가 국민에게 고스란히 돌아간다. 국회를 일단 정상 궤도에 올려놓는 것이 중요한 만큼 지지층 반발이 있더라도 절충과 타협의 묘를 발휘해야 한다. 그가 정견 발표 때 내놓은 국민 눈높이에 맞는 변화와 혁신을 추진하겠다. 더 공세적인 개혁을 하겠다는 약속만 실천에 옮겨도 모든 문제가 풀린다고 볼 수 있다





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