국민의힘 장동혁·김민수 등 송파 개표소 시위 현장 방문… 재선거·특검·선관위 개혁 요구

6·3지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소 봉쇄 시위가 계속되는 가운데, 국민의힘 장동혁 대표와 김민수 최고위원, 박준태 비서실장 등이 현장을 방문해 시위대를 지지하며 정부와 선관위를 압박했다. 시위대는 개표가 끝난 투표함 반출을 막으며 점거를 이어가고 있고, 대한체육회 직원들의 진입 시도도 실패했다. 송파경찰서는 업무방해죄를 적용한 엄정 사법 처리를 예고했으나, 국민의힘은 현장을 지키겠다는 입장을 고수하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표와 김민수 최고위원, 박준태 비서실장 등 국민의힘 인사들이 6·3지방선거 와 관련해 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소를 방문했다. 이곳에서는 투표용지 부족 사태를 계기로 시위대가 개표소를 점거하며 봉쇄 시위를 이어오고 있었다.

시위대는 개표가 끝난 투표함의 반출을 막기 위해 출입을 통제하고 있었다. 대한체육회 산하 체육단체 직원들이 오전 9시께부터 경기장 2-1 게이트 앞에서 진입을 시도했으나 시위대에 막혀 3시간 넘게 무산됐다. 이후 박준태 의원을 시작으로 국민의힘 인사들이 현장에 도착하며 시위대는 더욱 결집하는 모습을 보였다. 장동혁 대표는 취재진에게 대통령의 해외 순방 중 강제 해산 지시와 서울경찰청장의 발언을 비판하며, 시민이 원하는 것은 재선거·특검·선관위 개혁이라고 강조했다.

그는 강제해산이 아니라 시민들의 요구에 답하고, 시민들과 함께 문제를 풀어가야 한다고 말했으며, 국민의힘이 이곳을 지킬 것이라고 했다. 송파경찰서는 오전 9시 52분께 체육회 관계자들의 진입을 제지할 경우 업무방해죄가 성립할 수 있다고 경고했다. 이후 오후 12시 15분께 언론 공지를 통해, 수차례 경고와 설득에도 불구하고 불법 상황이 해소되지 않았다며, 채증 자료를 토대로 즉시 수사에 착수해 엄정 사법 처리할 예정이라고 밝혔다. 체육단체 측은 여러 차례 진입을 위해 시위대와 협상했으나 접점을 찾지 못한 상태다.

이번 시위는 지난 6월 3일 지방선거과정에서 발생한 투표용지 부족 사태에 대한 항의와, 선거관리위원회의 개혁을 요구하며 시작되었다. 시위대는 개표 과정의 투명성을 확보하고, 책임자 처벌을 요구하며 개표소를 점거하고 있다. 경찰은 불법 점거에 대한 강력 대응을 시사하며 법적 조치를 예고했지만, 시위대는 굴하지 않고 있다. 국민의힘은 현장 방문을 통해 시위대에 대한 지지를 공식화하고, 정부와 선관위를 압박하고 나선 모습이다.

이 사태는 단순한 선거 문제를 넘어 정치적 갈등과 민주적 절차에 대한 논란으로 확산되고 있다. 시민 사회 일부에서는 시위 방식에 대한 우려의 목소리도 나오지만, 상당수는 선거 관리의 문제를 지적하며 요구를 받아들여야 한다는 주장을 펼치고 있다. 정부와 여야는 이번 사태에 대한 해결책을 모색 중이나, 아직 합의점을 찾지 못하고 대립 구도가 이어지고 있다. 전문가들은 선거 관리 시스템 전반에 대한 점검과 개선이 시급하다며, 조속한 문제 해결을 촉구하고 있다.

국민의힘은 현장을 지키겠다는 입장을 고수하며 추가 행동을 예고하고 있다. 이번 개표소 점거 사태가 지역 선거 결과에 미칠 영향과 국가적 민주 절차에 대한 신뢰도에 미치는 영향에 대한 우려도 제기되고 있다. 정치권 일각에서는 특검 도입과 선관위 개혁을 위한 법적 절차를 서두르자는 목소리가 높아지고 있다. 상황이 장기화되면서 사회적 비용과 갈등이 커질 가능성이 있다는 지적도 나온다.

시위대와 체육단체, 경찰, 정치권이 모두 이해관계를 달리하며 대립하고 있어 조속한 타결이 어려운 상황이다. 시민들의 권리와 의무, 선거의 공정성과 투명성을 어떻게 확보할지가 핵심 과제로 부각되고 있다





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