국민의힘 원내대표 후보 3인, 당 쇄신 vs 단결 대립... 한동훈 복당·장용준 사퇴 문제는 신중론

국민의힘 원내대표 선거를 앞두고 김도윤·성일종·정점식 후보가 초·재선 의원들이 주최한 토론회에서 정책과 당 운영에 대한 입장을 밝혔다. 비지도부 성향 후보들은 쇄신을 외쳤고, 친지도부 성향 정점식 후보는 단결을 강조하며 친윤·친한 갈등 종식을 주문했다. 세 후보 모두 장용준 대표의 사퇴 시기와 한동훈 의원의 복당 문제는 신중한 접근이 필요하다는 데 의견을 모았다.

국민의힘 원내대표 경선에 나선 김도윤 · 성일종 · 정점식 의원(왼쪽부터)이 9일 국회에서 초·재선 의원들이 주최한 후보자 토론회에 참석했다. 박민규 선임기자 국민의힘 원내대표 선출을 앞둔 10일, 세 후보는 9일 열린 토론회에서 맞붙었다.

비(非)지도부 성향의 김도윤·성일종 의원은 당 쇄신을 주장한 반면, 친지도부 성향의 정점식 의원은 '분열해서는 안 된다'며 당 단결을 강조했다. 원내대표 선거에 출마한 김도윤(4선)·정점식(3선)·성일종(3선·기호순) 의원은 이날 당 초·재선 의원들이 국회에서 주최한 원내대표 후보자 토론회에 참석했다. 국민의힘 의원 30여 명이 참석했다. 김 의원은 "지금처럼 당이 계속되는 것은 옳지 않다"며 "내가 지어온 경험과 노하우를 바탕으로 '친윤(친윤석열)으로 돌아간다'는 꼬리표를 더 이상 듣지 않는 당을 만드는 것이 제 소임"이라고 말했다.

김 의원은 "작년 정책위의장을 지내며 당 쇄신을 거듭 촉구했지만, 달라진 것이 없이 지방선거로 들어갔다"며 "공감 여론과 많은 의원님들의 요청에 순응해 노선을 전환했다면, 국정과 지역 발전을 위해 일할 동지들이 더 많이 선거 승리와 함께할 기회가 있었을 것"이라고 덧붙였다. 성 의원은 "국민께 당이 변하고 있다는 확실한 신호를 보내야 한다"며 "친한(친한동훈)·친윤 간 계파 갈등을 끝내고 대결적 흐름이 있어서는 안 된다"고 주장했다.

성 의원은 "28년 4월 총선에서 반드시 이긴다는 긴급감으로 시작해야 한다"며 "민주당은 이번 지방선거에 대한 평가위를 구성해 원인과 경위를 파악하려 하는데, 우리는 그렇다는 흔적도 보이지 않는다. 바꾸지 않으면 국민이 망설임 없이 우리를 버릴 것"이라고 경고했다. 정 의원은 "선거 결과에 대해 지도부 사퇴론, 안정론 등 의견이 분분하다"며 "하지만 치열한 사유와 결론이 또 다른 우리 내 분열로 이어져서는 안 된다는 점이 분명하다. 오만한 일방주의를 억제하고 소수야당으로서 감시와 견제 역할을 다해야 한다"고 말했다.

정 의원은 "당이 어려울 때 계산하거나 현장을 피한 적이 없다"며 "단일 단결선을 바탕으로 (여당과의) 원구성 협상에서 성과를 내겠다"고 약속했다. 토론회에서 세 후보 모두 장 의원의 지위 결정과 한동훈 무소속 의원의 복당 문제는 시간을 들여 결정해야 한다는 입장을 보인 것으로 알려졌다. 박상웅 의원은 "장 의원 사퇴 문제에 대해 후보들은 더욱 명예롭고 합리적인 방향을 만들 시간을 갖자는 것이 공통된 시각"이라며 "세 후보 모두 한 의원의 조기 복당에 반대하지 않을 뿐 아니라 최소 1년 이상은 지켜봐야 한다는 입장인 것으로 파악된다"고 전했다.

이는 장 의원의 즉각 사퇴 요구나 한 의원의 조기 복당이 당 내분을 초래할 수 있다는 해석로 이어진다. 국민의힘은 10일 의원총회에서 원내대표를 선출할 예정이다





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