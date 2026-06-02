국민의힘, 6·3 지방선거 마지막 유세서 이재명 정부 심판론 강조..."전국 곳곳 박빙" 투표 독려

국민의힘 지도부가 6·3 지방선거 전날인 2일 마지막 유세를 실시하며 이재명 정부에 대한 심판론을 강조했다. 장동혁 대표는 "전국 곳곳에서 박빙의 승부가 벌어지고 있어" 투표 참여를 독려했고, 송언석 원내대표는 청년 표심을 잡기 위해 노력하고 있음을 인정하면서도 정책적 방향성을 지키겠다고 했다. 국민의힘은 선거 판세와 관련해 서울·부산·충남·경남·강원은 초접전, 대전·충북·울산은 접전으로 분석했다.

국민의힘 은 6·3 지방선거 전날인 2일, 서울 홍대입구역 등에서 마지막 유세를 벌이며 이재명 정부에 대한 심판론 을 강력히 내세웠다. 장동혁 대표는 여의도 당사에서 기자회견을 열고 " 이재명 과 민주당의 오만이 하늘을 찌르고 있다"며 "내일 우리가 막아 세우지 못하면 이재명 과 민주당은 더 거칠게 폭주하며 더 가혹한 폭정으로 내달릴 것"이라고 경고했다.

그는 이재명 정부가 국민의 어려운 삶을 돌보지 않고 "월급 늘었으면 찍어달라" "장사 잘되면 찍어달라"는 오만한 발언만 반복한다며, 반드시 투표장에 나가줄 것을 촉구했다. 특히 "전국 곳곳에서 박빙의 승부가 벌어지고 있어" "포기한 한 표가 당락을 바꿀 수 있다"고 강조하며, 국민의힘에 실망하더라도 소중한 한 표를 행사한 후 "바뀌라" "제대로 해라"라고 채찍질해 달라고 호소했다. 국민의힘은 청년층 표심 잡기에도 총력을 기울였다.

송언석 원내대표는 국회에서 2030 투표 참여 호소문을 발표하며 "이재명 정부 들어서 기성 노조와 좌파 기득권 세력에 밀려 청년의 삶은 팍팍해져만 가는데 국민의힘은 청년들의 이익을 지킬 힘이 부족했다는 점을 솔직히 인정한다"고 말했다. 그는 "하지만 청년과 미래세대 이익을 최우선으로 고민하는 정책적 방향성만큼은 확고히 지켜왔고 앞으로도 확고히 지키겠다"고 약속했다.

송 원내대표는 청년들의 '주적 챌린지'를 두고 좌파 기성세대가 해묵은 색깔론으로 취급하며 극우화를 비난하는 것에 대해, "겉으로는 여성 인권을 외치면서 '오빠 해봐요' '뽀뽀해봐'라는 성희롱적 발언을 일삼는 뻔뻔함"에 분노하지 않을 수 없다고 반박했다. 장동혁 대표는 이날 저녁 청년 유동인구가 많은 서울 종로구 청계천 일대와 마포구 홍대입구역 인근에서 도보 유세를 펼쳤다. 한편 국민의힘은 광역단체장 선거 판세와 관련해 당 핵심 관계자가 "서울·부산·충남·경남·강원은 초접전, 대전·충북·울산은 접전"으로 분석했다.

대구와 경북은 우세로 판단했으나, 나머지 지역은 치열한 접전이 예상되는 상황에서 국민의힘은 마지막 순간까지 투표 독려에 총력을 다하고 있다





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