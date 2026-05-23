국민의힘 오세훈 서울시장 후보는 23일 서울 강서구 유세에서 정원오 서울시장 후보에 대한 부동산 무능 프레임에 중점을 두었다고 주장했다. 또한, 성공리역 유세에서 재개발 작업 마비에 대해 비판하고, 재정 불투명성에 대해 비판하면서 문재인 정부에 대한 비판도 많이 했다. 그는 또한 정 후보가 GTX-A부 일에서의 부실시공 논란과 관련, 부적절한 시기에 헤딩 논리를 끌고 있다고 비판했다.

국민의힘 오세훈 서울시장 후보는 23일 서울 강서구 발산역 인근 광장에서 유세를 열고 정원오 서울시장 후보 의 부동산 무능 프레임 에 중점을 두었다는 점에 주력했다. 오 후보는 유세에서 정 후보가 성동구청장 시절 구청의 행정 처리 문제로 재개발 사업이 지연돼 주민들이 피해를 보고 있으면서 '부동산 무능 후보'라는 프레임을 만들고 말았다.

또한, 오 후보는 신정네거리 유세에서 정 후보가 구청장을 지낸 성동구의 행당7구역 재개발 단지 중단에 대해 쟁점화했다. 오 후보는 단지에 준공 승인이 없었고, 1천 가구가 부동산 등기를 할 수 없어 피해가 발생한 것으로 주장했다. 오 후보는 정 후보가 행당7구역 재개발 단지에서Kinder institut를 건설하는데 17억원을 기부받아놓았지만, 2025년에 돈을 돌려준 뒤 바로Kinder institut를 지으라고 했다고 주장했다. 오 후보는 이에 대한 해결책을 내놓지 않았고, 3월에 선거운동을 시작했다.

그는 또한, 정 후보가 GTX-A 부실시공 논란과 관련, 자신의 삼성역 방문을 촉구한 것에 대해서는 대통령 도움을 받아Citizen을 불안하게 만들고, 거기까지 가지 않겠다고 선을 그었다고 말했다. 그는 문재인 정부 이후 서북권과 서남권 지역을 일일이 들챔 하고, villas와 오세훈 등의 부동산 정책들도 발표했다





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정원오 서울시장 후보 부동산 무능 프레임 불투명한 재정 GX-A 부실시공 논란

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