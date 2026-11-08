국민의힘 '성남라인' 주장에 민주당 '친노 인사' 반박…이용철 법무부 장관 내정자 공방

국민의힘이 이용철 법무부 장관 내정자를 대장동 숨은 설계자로 지목하자 더불어민주당이 논리 비약이라며 반박했다. 김승원·용혜인 전 장관 후보자 낙마 이후 인사 검증 공방이 이어지고 있다.

국민의힘 이 이용철 법무부 장관 내정자 를 대장동 개발 사업의 숨은 설계자라고 주장하자, 더불어민주당 이 8일 이를 논리 비약이라며 정면으로 반박했다. 민주당은 이용철 내정자가 성남에서 일할 때는 대장동 사업 구상조차 없던 시점이었다고 밝혔다.

이번 공방은 김승원 전 장관 후보자와 용혜인 전 장관 후보자가 잇따라 낙마한 상황에서 벌어졌다. 여당은 추가 인사 차질을 막기 위해 야당의 의혹 제기를 적극 방어하는 모습이다.

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국민의힘은 이용철 내정자를 대장동 설계자로 지목

국민의힘은 이용철 법무부 장관 내정자가 대장동 의혹의 숨은 설계자라고 주장하고 있다. 박성훈 국민의힘 수석대변인은 7일 이 내정자를 대장동 의혹의 숨은 설계자라는 비판을 받는 당사자라고 규정했다.

박성훈 수석대변인은 돌고 돌아 결국 경·성라인, 성남 카르텔 인사라고 비판했다. 성남 시절 이용철 내정자의 이력을 거론하며 이번 지명 자체를 문제 삼은 것이다.

민주당은 이 주장에 대해 국민의힘이 이용철 내정자가 사업의 어느 결정에 어떻게 관여했는지 구체적으로 설명하지 못했다고 반박했다. 여야는 관여 여부를 두고 사실관계 차원에서 맞서고 있다.

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민주당은 시기와 채용 면접 사실을 근거로 반박

민주당은 이용철 내정자가 대장동 사업 이전에 성남에서 근무했으며, 유동규 채용 면접 참여가 대장동 선정 관여의 증거가 될 수 없다고 주장한다. 이용우 민주당 대변인은 7일 서면 브리핑에서 이 점을 분명히 했다.

이용우 대변인은 유동규씨가 전 성남시 시설관리공단 기획본부장으로 임용될 때 채용 면접에 참여한 사실이 5년 뒤 대장동 민간사업자 선정에 관여했다는 증거가 되느냐고 되물었다.

조계원 민주당 대변인은 8일 국회에서 취재진과 만나 이용철 내정자가 경기 성남에서 시설관리공단 이사장으로 일할 때가 2010년쯤으로, 대장동 사건이 터지기 훨씬 이전이라고 말했다.

조계원 대변인은 대장동과 엮어 이재명 대통령의 공소취소를 위한 내정자 지명이라고 주장하는 것은 황당한 논리 비약이라고 지적했다. 민주당은 시점과 역할을 근거로 여당 주장의 연결고리가 약하다고 보고 있다.

민주당은 이용철 내정자를 친노 인사로 규정

민주당은 이용철 내정자를 친노무현 인사로 규정하며 성남라인 주장과 선을 긋고 있다. 신현영 민주당 대변인은 7일 페이스북에서 이 내정자가 민주사회를위한변호사모임 출신이라고 밝혔다.

신현영 대변인은 이 내정자가 인권 보호와 민주적 가치 증진에 힘써온 30년 이상 경력의 법조인이라고 평가했다. 참여정부에서 청와대 민정2비서관과 법무비서관을 지냈다는 점도 근거로 들었다.

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신현영 대변인은 이 내정자가 검찰정책뿐 아니라 법무, 교정 등 법무부의 폭넓은 분야를 다룬 실력자이며, 성남라인 이전에 친노 인사라고 말했다. 성남 근무 이력보다 참여정부 경력이 먼저라는 취지다.

신현영 대변인은 8일 서면 브리핑에서 이 내정자가 참여정부 법무비서관 재임 당시 사법개혁위원회 간사로서 국민참여재판 도입과 국선변호인 제도 확대 등 국민의 사법 접근성을 높이는 개혁을 추진했다고 설명했다.

신현영 대변인은 대장동, 유동규 등 팩트체크 없이 의혹만 가지고 아니면 말고 식 비판 논평을 내는 국민의힘의 모습이 실망스럽다고 밝혔다.

잇단 장관 후보자 낙마가 여당 대응 배경

민주당이 이번에 적극 대응에 나선 배경에는 잇단 장관급 인사 낙마로 여론이 악화했던 경험이 작용한 것으로 풀이된다. 김승원 전 장관 후보자와 용혜인 전 장관 후보자가 잇따라 물러나면서 인사 검증에 대한 여론의 시선이 높아진 상태다.

한 민주당 초선 의원은 통화에서 대통령이 친노 인사이자 비검찰 출신 법조인을 지명한 것은 최근 장관 후보자 낙마와 검찰 출신 김지용 중대범죄수사청장 지명으로 불거진 당내 갈등을 의식한 정무적 판단으로 보인다고 말했다.

이 의원의 해석에 따르면 이용철 내정자 지명은 법무부 장관 인선 문제에 그치지 않고 당내 갈등 국면과도 맞물려 있다. 이 의원은 이를 정무적 판단의 결과로 해석했다.

현재까지 쟁점은 세 가지로 정리된다. 첫째는 이용철 내정자의 대장동 사업 관여 여부, 둘째는 성남 근무 시기와 채용 면접 사실의 의미, 셋째는 친노 인사라는 평가의 타당성이다. 여야는 이 세 가지를 중심으로 계속 맞서고 있다.