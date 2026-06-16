국민의힘 장동혁 대표-정점식 원내대표, 선거소청 관련 재선거 주장 놓고 공개 충돌

국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표가 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련한 선거소청 결정을 놓고 재선거 주장 문제로 갈등을 드러냈다. 장 대표는 전면 재선거를 목표로 한다고 주장한 반면, 정 원내대표는 재선거가 아닌 선거 영향 확인을 위한 소청이라고 반박했다. 오세훈 서울시장과 당 안팎에서도 비판이 제기되며 당내 분열이 우려되고 있다.

국민의힘 지도부 내부 갈등이 표면화되고 있다. 장동혁 대표와 정점식 원내대표는 15일 비공개 긴급 최고위원회의에서 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태가 발생한 지역에 대한 선거소청 을 의결했으나, 소청의 취지를 놓고 상반된 해석을 내놓으며 충돌했다.

특히 최보윤 수석대변인이 재선거를 염두에 둔 브리핑을 하자 정 원내대표가 이를 즉각 반박하는 등 이례적인 대립 양상을 보였다. 장 대표는 이후 페이스북을 통해 목표가 전국 재선거라고 다시 강조하며 소청은 시작일 뿐이라고 주장했다. 이에 대해 정 원내대표는 오세훈 서울시장에게 직접 전화를 걸어 재선거가 아니라고 설명했고, 오 시장도 기존 입장문을 다소 누그러뜨렸다. 그러나 장 대표의 재선거 주장을 비판하는 당내 목소리도 나왔다.

오 시장은 페이스북에서 재선거 주장이 당을 소모적으로 몰아간다고 비판했고, 초·재선 의원 14명으로 구성된 '대안과 미래'는 의원총회 소집 요구서를 제출하며 지도부의 결정을 독단적으로 규탄했다. 정 원내대표는 그간 신중한 입장을 유지해왔지만, 장 대표와의 첫 공개 충돌로 당내 권력 다툼으로 비쳐질 가능성이 커졌다. 일부 의원은 장 대표가 재선거를 통해 당권을 유지하려는 의도가 있다고 분석했다. 한편 법조인 출신인 정 원내대표가 재선거 주장을 피하면서도 소청에 찬성한 배경에도 주목이 집중되고 있다.

두 지도부의 갈등이 6·3 지방선거 결과에 미칠 영향과 함께 국민의힘의 향후 지도부 운영 방향에도 변수가 예상된다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

국민의힘 장동혁 정점식 선거소청 재선거

United States Latest News, United States Headlines