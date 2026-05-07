국민의힘의 전격적인 표결 불참으로 인한 헌법 개정안 처리 무산과 정치적 파장

12.3 비상계엄의 재발 방지를 위한 헌법 개정 시도가 국민의힘의 보이콧으로 인해 수포로 돌아갔습니다. 의결정족수 미달로 표결이 불성립된 가운데, 개헌을 둘러싼 여야의 극한 대립과 향후 전망을 분석합니다.

대한민국 정치사의 중대한 전환점이 될 수 있었던 헌법 개정안의 본회의 표결이 국민의힘 의원들의 전격적인 보이콧으로 인해 불성립되는 초유의 사태가 발생했습니다. 7일 국회 본회의에 상정된 이번 개헌안은 12.3 비상계엄 이라는 국가적 혼란을 겪으며 드러난 헌법적 허점을 보완하고, 다시는 이러한 불행한 역사가 반복되지 않도록 제도적 안전장치를 마련하려는 목적으로 추진되었습니다.

우원식 국회의장은 이번 개헌이 1987년 민주화 이후 39년 동안 멈춰 있었던 헌법 개정의 문을 여는 역사적인 출발점임을 강조하며, 국회가 헌법적 책임을 완수해야 한다고 역설했습니다. 하지만 여당인 국민의힘은 이번 개헌 시도가 정략적 의도에 기반한 졸속 추진이라며 강력하게 반발했고, 결국 의원 106명 전원이 표결에 불참하는 사태로 이어졌습니다. 이번 개헌안의 핵심은 대통령의 비상계엄 선포 권한에 대한 국회의 통제력을 강화하는 것에 있었습니다.

구체적으로는 대통령이 비상계엄을 선포했을 때 이에 대한 국회의 승인권을 새롭게 도입하고, 기존의 계엄해제요구권을 보다 강력한 계엄해제권으로 격상시키는 내용을 담고 있었습니다. 이는 행정부의 독단적인 권한 남용을 입법부가 실질적으로 견제할 수 있도록 하여 민주주의의 기본 원칙을 수호하려는 의도로 풀이됩니다. 또한, 부마민주항쟁과 5.18 민주화운동의 정신을 헌법 전문에 명시하여 대한민국의 민주적 정통성을 확고히 하고, 지역균형발전 의무를 명문화함으로써 고질적인 지역 갈등을 해소하고 국가의 지속 가능한 성장을 도모하려는 장기적인 비전도 포함되었습니다.

이러한 내용은 야권을 중심으로 한 6개 정당이 공동 발의하며 상당한 사회적 공감대를 형성해 왔습니다. 그러나 국민의힘은 이러한 개헌의 방향성에 동의하지 않으며, 특히 선거를 앞둔 시점에서 일방적으로 밀어붙이는 개헌은 정치적 계산이 깔린 행위라고 주장하고 있습니다. 유상범 원내운영수석부대표는 본회의장에서 이번 개헌이 누더기 개헌에 불과하다며 회의장을 이탈했고, 국민의힘 의원들은 본회의장 맞은편 예산결산특별위원회 회의장에 모여 의원총회를 열며 조직적인 투표 거부 의사를 분명히 했습니다.

국민의힘 측은 22대 국회 후반기에 여야가 합의하여 개헌특별위원회를 구성하고, 충분한 논의와 숙의 과정을 거쳐 국민적 합의가 이루어진 개헌안을 도출해야 한다는 입장을 고수하고 있습니다. 이는 단순히 개헌 자체를 반대하는 것이 아니라, 절차적 정당성과 내용의 완성도를 높여야 한다는 논리입니다. 결과적으로 이번 표결에는 더불어민주당과 조국혁신당, 개혁신당 등 야권 의원 178명만이 참여하였으며, 헌법 개정안 의결에 필요한 재적 의원 3분의 2인 191명이라는 정족수를 채우지 못해 투표 불성립이 선언되었습니다.

이에 대해 우원식 국회의장은 불법 계엄으로 국민이 고통받은 상황에서도 개헌을 이루지 못하는 것은 부끄러운 일이라며 강한 유감을 표명했습니다. 민주당과 청와대 역시 국민적 공감대가 형성된 시대적 과업이 여당의 몽니로 인해 가로막혔다며 비판의 수위를 높이고 있습니다. 특히 6.3 지방선거와 동시에 개헌안 국민투표를 실시하기 위해서는 오는 10일까지 국회 통과가 필수적인 상황에서, 국민의힘의 완강한 태도로 인해 사실상 이번 일정 내의 개헌 추진은 무산될 위기에 처했습니다. 앞으로의 전망은 더욱 불투명합니다.

우 의장은 8일 본회의를 다시 소집하여 재표결을 시도하겠다고 밝혔지만, 국민의힘이 기존의 불참 입장을 굽히지 않는 한 결과는 바뀌지 않을 가능성이 큽니다. 이는 대한민국 정치의 고질적인 갈등 구조인 여야의 극한 대립이 헌법 개정이라는 국가적 대업 앞에서도 여전히 작동하고 있음을 보여줍니다. 헌법은 국가의 근간이 되는 최고법인 만큼, 단순한 다수결이 아닌 초당적인 협력과 합의가 필수적이지만, 현재의 정치 지형에서는 이러한 합의 도출이 매우 어려운 실정입니다.

만약 이번 개헌 시도가 완전히 무산된다면, 비상계엄과 같은 헌정 위기 상황을 막기 위한 제도적 보완책 마련은 다시금 기약 없는 기다림으로 이어질 것이며, 이는 결국 국민들의 정치적 불신을 심화시키는 결과로 이어질 수 있습니다





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헌법개정안 국민의힘 국회본회의 비상계엄 정치적갈등

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