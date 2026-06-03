국민의힘, 투표용지 부족 사태에 선거무효 주장…선관위에 개표중단·재선거 요구

6·3 지방선거 본투표일 투표용지 부족 문제가 확산되자 국민의힘은 중앙 및 서울시선거관리위원회를 찾아 개표 중단과 재선거를 요구하며 선관위를 강하게 압박했다. 장동혁 상임선거대책위원장은 투표용지 부족이 선거 무효 사유에 해당한다며 선관위원 전원의 사퇴나 탄핵을 주장했고, 여러 의원들도 SNS를 통해 선관위를 비판하며 개표 중단을 촉구했다. 선관위는 중앙선관위가 아닌 서울시선관위의 권한이라고 맞섰으며, 국민의힘은 선거무효 소송을 준비 중이다.

국민의힘 은 6·3 지방선거 본투표일인 3일 투표용지 부족 사태와 관련해 중앙 및 서울시 선거관리위원회 를 오가며 개표 중단을 압박하며 재선거 를 요구했다. 장동혁 상임선거대책위원장 등 지도부는 이날 오후 10시 30분 경기도 과천의 중앙선관위를 찾아 허철훈 사무총장을 만나 투표용지 부족 이 독일·미국 판례에 비춰볼 때 당연히 선거 무효 사유라고 주장했다.

장 위원장은 개표방송 이후 투표한 유권자들이 이미 개표방송의 영향을 받았을 것이며, 투표용지 부족이 어떤 영향을 미쳤는지 가늠할 수 없고 선거 자체가 심각하게 오염됐기 때문에 재선거를 실시해야 한다고 강조했다. 아울러 이 정도의 심각한 문제가 발생했으면 선관위원 전원이 사퇴하거나 탄핵 사유가 된다고 질타했다. 장 위원장은 오후 11시 4분께 노태악 중앙선관위원장을 만나 개표 중단을 요구했지만, 선관위 측은 서울시선관위에서 결정할 문제이고 중앙선관위 권한이 아니라는 답변을 돌려받았다.

이후 그는 4일 0시를 넘어 서울시선관위를 방문해 오민석 서울시선관위원장과 면담하고도 개표 중단을 촉구했다. 한편 김은혜·김재섭·주진우·나경원·정희용 등 국민의힘 소속 의원들은 페이스북 등을 통해 선관위의 대응을 강하게 비판하며 당장 개표를 중단하고 노태악 위원장을 포함한 선관위원 전원이 사퇴해야 한다고 주장했다. 특히 김은혜 의원은 투표용지 부족이 전국 16곳에서 국민의힘 우세 지역에서만 발생했다며 베네수엘라 마두로 정권의 방법을 연상시킨다고 비난했고, 주진우 의원은 노 위원장에 대한 탄핵안을 직접 발의하겠다고 밝혔다.

이번 사태로 인해 일부 투표소에서는 유권자들이 투표를 마친 뒤 항의하는 소동도 벌어졌다. 국민의힘은 선거무효 소송을 준비 중이라고 밝혔으며, 선관위의 공식 입장과 후속 조치가 주목되고 있다





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