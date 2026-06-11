국민의힘 장동혁 대표 사퇴 압박 가속화, 지방선거 패배 책임론과 당내 분열 심화

6·3 지방선거 패배 이후 국민의힘 장동혁 대표를 향한 사퇴 요구가 빗발치고 있습니다. 친한계와 소장파 의원들이 리더십 상실을 이유로 용퇴를 압박하고 있으나, 장 대표는 당면 과제를 이유로 사퇴를 거부하며 당내 갈등이 최고조에 달하고 있습니다.

국민의힘 내부에서 장동혁 대표의 거취를 둘러싼 극한의 갈등이 폭발하며 당의 분열 양상이 심화되고 있다. 지난 6월 3일에 치러진 지방선거에서 참패라는 성적표를 받아 든 국민의힘 은 현재 선거 결과에 대한 책임 소재를 두고 격렬한 내부 투쟁을 벌이고 있다.

특히 장동혁 대표가 선거 패배 이후 일각에서 제기되는 책임론을 정면으로 돌파하기보다 사실상 버티기에 들어갔다는 평가가 나오면서, 그동안 침묵을 지켜왔던 당내 반대 세력들이 공개적으로 사퇴를 요구하며 압박의 수위를 높이고 있는 상황이다. 이러한 갈등의 중심에는 친한동훈계 인사들을 비롯해 당내 소장파 의원들, 그리고 오세훈 서울시장 측 인사들이 포진해 있으며, 이들은 일제히 장 대표의 리더십 상실을 지적하며 즉각적인 용퇴를 촉구하고 있다. 이날 국회에서 열린 공개 최고위원회의는 그야말로 전쟁터를 방불케 하는 분위기 속에서 진행되었다.

회의 참석자 중 한 명은 지도부가 이번 선거 결과에 대해 정직하게 평가하고 그에 따른 책임을 회피해서는 안 된다고 강하게 질타하며, 지도부 구성원 모두가 한꺼번에 사퇴하는 것이 민심을 얻는 길이라고 정식으로 제안했다. 하지만 이러한 요구에 대해 장 대표 측근들은 즉각 반발하며 팽팽한 대립각을 세웠다. 장 대표가 임명한 조광한 최고위원은 상대측의 주장을 두고 정치적으로 매우 미숙한 발언이자 철없는 소리라고 비난하며 강하게 맞섰으며, 김민수 최고위원 역시 당원들이 장 대표의 2년 임기를 충분히 인지하고 투표한 것이라는 논리를 내세워 임기 완주의 정당성을 옹호했다.

이처럼 지도부 내부에서조차 서로를 향한 날 선 공격이 오가는 모습은 현재 국민의힘이 겪고 있는 내홍이 얼마나 심각한지를 여실히 보여주는 대목이다. 당내 초·재선 의원들을 중심으로 한 소장파 모임인 대안과 미래의 움직임은 더욱 구체적이고 조직적이다. 이성권 간사를 포함한 25명의 의원은 국회 소통관에서 긴급 기자회견을 열고 장동혁 대표의 즉각적인 사퇴를 요구하는 입장문을 발표했다. 이들은 국민들이 이번 지방선거를 통해 국민의힘 지도부의 전면적인 교체를 강력하게 주문했다는 점을 강조하며, 장 대표가 진정으로 보수의 가치를 생각한다면 이제는 욕심을 버리고 자리에서 물러나야 한다고 주장했다.

특히 이들은 전날 선출된 정점식 신임 원내대표를 향해, 장 대표의 거취 문제와 더불어 참정권 침해라는 중대한 사안에 대해 당의 총의를 모을 수 있는 의원총회를 즉시 소집할 것을 강력하게 요청했다. 이는 단순한 개인의 사퇴 요구를 넘어 당의 운영 체제 자체를 재검토하겠다는 소장파들의 강력한 의지가 반영된 것으로 풀이된다. 비판의 목소리는 여기서 그치지 않고 리더십의 본질적인 실패로까지 확장되었다. 오세훈 시장 캠프에서 공동선관위원장을 지낸 김재섭 의원은 라디오 인터뷰를 통해 장 대표가 대통령과의 관계 설정에서 실패했음을 꼬집었다.

김 의원은 장 대표가 윤석열 대통령을 놓지 못하는 모습을 반복적으로 보이면서 중도 외연 확장이라는 핵심 과제를 완전히 놓쳤다고 분석하며, 이로 인해 이미 리더십이 완전히 상실된 상태라고 단언했다. 또한 당내 최고참인 6선 조경태 의원 역시 장 대표가 빠르게 물러나는 결단을 내려야 한다고 조언하며, 만약 계속해서 자리를 고수한다면 시간이 흐를수록 당의 모습이 더욱 초라해질 것이라는 뼈아픈 경고를 덧붙였다. 이러한 파상공세 속에서도 장동혁 대표는 사퇴 의사가 없음을 분명히 하며 정면 돌파를 선택했다.

그는 현재 당내의 권력 투쟁보다 더 시급한 문제는 투표용지 부족 사태와 같은 실질적인 선거 관리의 허점을 바로잡는 것이라고 주장했다. 장 대표는 지금과 같은 중대한 시기에 당내의 다양한 목소리에 매몰되어 정쟁만 일삼는다면, 다가오는 정기국회 전까지 아무런 해결책도 내놓지 못한 채 내부 분열의 늪에 빠지게 될 것이라고 우려를 표했다. 하지만 이러한 논리에도 불구하고 당내 반발 기류는 쉽게 가라앉지 않고 있으며, 이제 모든 시선은 정점식 원내대표의 입으로 쏠리고 있다.

정 원내대표는 대안과 미래 소속 의원들과의 면담에서도 장 대표의 거취에 대해 명확한 입장을 밝히지 않은 채 신중한 태도를 유지하고 있어, 향후 국민의힘이 이 갈등을 어떻게 봉합하고 정국 대응력을 회복할 수 있을지는 여전히 불투명한 상황이다





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