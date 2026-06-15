국민의힘, 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 6개 지역 재선거 소청 결정… 당내 '독단' 반발

국민의힘 지도부가 지난 6·3 지방선거에서 투표용지 부족 문제가 발생한 서울·부산·경기·인천·광주전남·울산 등 6개 광역지역에 대해 재선거를 요청하는 소청을 제기하기로 했다. 장동혁 대표 주도로 긴급 최고위에서 의결했으나, 당내에서는 의원총회를 거치지 않은 채 일방적으로 결정했다는 비판이 제기되었다. 개혁신당도 18건의 소청을 냈고, 더불어민주당은 이를 '선거 불복'으로 규탄했다.

국민의힘 지도부는 지난 6·3 지방선거 에서 투표용지 부족 사태가 발생한 서울·부산·경기·인천·광주전남·울산 등 6개 광역지역에 대해 재선거를 요청하는 소청(선거무효청구)을 제기하기로 결정했다.

당 대표인 장동혁의 소청권 행사로, 소청 기한인 17일을 앞두고 긴급히 최고위원회의를 열어 의결했다. 교육감 선거와 국회의원 재보궐선거는 제외됐다. 이로 인해 당내에서는 "독단적 결정"이라는 비판과 반발이 제기됐다. 특히 소장파 의원 모임 '대안과미래' 소속 조은희 의원은 의원총회를 무시하고 긴급 최고위를 열었다며 장 대표의 독단을 지적했고, 일부 의원들은 서울시장 선거를 제외해달라고 요청했지만 받아들여지지 않은 것으로 알려졌다.

이 같은 결정은 부실선거에 대한 부정적 여론과 장 대표 사퇴론을 의식한 움직임으로 해석된다. 한편, 개혁신당도 같은 날 선관위를 방문해 서울시장, 부산시장, 대구시장, 인천시장, 경기지사 선거 등 총 18건에 대한 소청을 제기했다. 선거 소청은 선거일로부터 14일 이내에 청구할 수 있으며, 소청이 제기되면 중앙선거관리위원회는 60일 이내에 심사해 선거 결과에 결정적 영향을 미쳤다고 인정될 경우 전부 또는 일부 무효를 결정할 수 있다. 이 경우 재선거가 실시되며, 선관위가 소청을 기각하거나 각하하면 10일 이내에 대법원에 선거무효소송을 제기할 수도 있다.

국민의힘은 오는 16~17일 중 선관위에 소청을 제출할 예정이다. 더불어민주당은 이에 대해 "선거 불복 행위"라고 강력 비난하며 즉각 철회하고 국회 내 진상규명 절차에 동참할 것을 촉구했다. 정점식 국민의힘 원내대표는 "전면 재선거 요구가 아니라 투표용지 부족이 결과에 영향을 미쳤는지 심사해 달라는 것"이라고 설명했지만, 당핵심 관계자는 "될 가능성은 낮지 않겠느냐"고 말해 낮은 성공 가능성을 시인했다





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국민의힘 재선거 소청 투표용지 부족 6·3 지방선거 장동혁 대표

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