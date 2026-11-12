국민의힘 권력 공백기, 차기 원내대표가 장악하는 전당대회 룰과 한동훈 복당 키

내년 전당대회 룰 변경과 한동훈 의원 복당 영향력까지, 차기 원내대표가 국민의힘 권력 공백기 핵심 변수로 부상했다. 당내 팽팽한 대립과 향후 일정을 심층 분석한다.

국민의힘 당권 경쟁에서 내년 6월 선출될 차기 원내대표 가 최대 변수로 급부상하고 있다. 현재 장동혁 대표 가 임기 중 물러날 경우 당 대표 권한대행을 맡을 수 있는 핵심 포지션이기 때문이다. 차기 원내대표 는 전당대회 규칙을 변경하거나 한동훈 무소속 의원의 복당 여부에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 막대한 권한을 보유하게 된다.

전당대회 규칙 결정권과 권력 공백기

장동혁 대표의 후임과 관련된 논의는 이미 당내에서 본격화되었다. 지난 6월 9일 선출된 정점식 원내대표의 임기는 현재 기준 7개월가량 남은 상태다. 임기의 절반 이상을 앞두고 있지만, 차기 원내대표 후보 군에 대한 하마평이 이미 오가고 있는 상황이다.

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이 과정에서 차기 원내대표가 선출되면 당 대표가 사퇴할 시 권한대행을 수행하며 당을 지휘하게 된다. 이때 중요한 것은 전당대회 전 비상대책위원회로의 전환 시기와 비대위원장의 임명 권한이다. 차기 원내대표는 이 권한을 바탕으로 전당대회 규칙을 사실상 결정할 수 있는 위치에 서게 된다.

수도권 지역 국민의힘 의원 A는 장동혁 대표가 연임에 도전할 경우, 다음 원내대표가 대표 권한대행 역할을 맡을 시기가 필연적으로 존재할 것이라고 지적했다. 원내지도부 소속 의원 B 또한 원내대표가 전당대회 규칙을 결정할 수 있다는 점에서 그 중요성이 매우 크다고 강조하였다.

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당원 비중 확대 vs 현행 규칙 유지 대립

전당대회 룰을 어떻게 변경할 것인가를 놓고 당내 갈등의 조짐이 나타나고 있다. 일부 의원은 현행 규칙에 대해 당원 투표 80%, 일반 국민 여론조사 20%의 비율이 너무 높은 당원 비중이라고 비판한다.

3선 의원 C는 당대표 선출 시 당원 비중이 높아야 한다는 원칙은 인정하지만, 현재의 80%는 과도하다고 주장하며 국민 비중을 10%포인트 정도 높여야 한다고 제안하였다. 이는 당원층의 영향력을 약화시키고 일반 유권자의 의견을 더 반영하겠다는 뜻으로 읽힌다.

반면 당권파 측에서는 룰 변경을 강력히 반대하는 기류가 강하다. 당권파 의원 D는 대표가 연임 시 사퇴해야 하거나 특정 시기에 그만둬야 한다는 규정이 없다고 명확히 짚었다. 전당대회 규칙을 결정할 때만 최고위원회의 결정에서 빠지면 된다는 해석이다.

당권파 인사 E는 룰 변경을 시도할 경우 당원들이 용납하지 않을 것이라고 경고하며, 그러한 행위가 당의 문을 닫는 결과가 될 수 있다고 경고하였다. 이는 장동혁 대표가 현행 규칙 내에서 임기를 마무리하거나 연임을 준비할 가능성이 높다는 방증이다.

한동훈 의원 복당과 차기 원내대표의 역할

차기 원내대표가 맡게 될 권한대행 역할은 한동훈 무소속 의원의 복당 문제와도 밀접하게 연관되어 있다. 차기 원내대표가 권한대행을 수행하는 시기에 한 의원과의 복당 협의를 진행하거나, 복당에 우호적인 인사를 비상대책위원회 위원장으로 영입할 수 있는 시나리오가 거론된다.

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그러나 현실적인 장애물도 존재한다. 비당권파 의원 F는 현실적으로 다수 의원의 반대를 무릅쓰고 한 의원 복당을 추진할 원내대표 후보는 거의 없을 것이라고 전망하였다. 이는 당내 분열을 초래할 수 있는 복당 문제를 신중하게 다뤄야 함을 시사한다.

현재 당내에서는 비당권파 의원들조차 장동혁 대표가 스스로 사퇴하기 전까지 그의 체제를 무너뜨리기 어렵다는 현실을 받아들인다는 분위기가 감지된다. 차기 원내대표 선출을 통해 향후 몇 달간의 당권 구도가 크게 재편될 전망이다.

향후 당권 경쟁의 향방과 주요 인물

차기 원내대표 후보군으로는 지난 원내대표 경선에 출마했던 김도읍 의원, 성일종 의원 등이 거론된다. 또한 박대출 의원, 임이자 의원, 유의동 의원 등의 이름도 오가고 있다. 이들의 역할이 내년 전당대회의 방향성을 결정짓는 핵심이 될 것이다.

장동혁 대표가 유리한 시점을 고려해 내년 8월 임기 만료 전에 중도 사퇴할 경우, 사퇴 시점에 따라 정점식 원내대표나 차기 원내대표가 권한대행을 맡게 된다. 이 공백기의长短과 처리 방식이 당내 세력 균형에 중대한 영향을 미칠 전망이다.

내년 6월 차기 원내대표가 선출되면, 그는 곧바로 다음 전당대회의 규칙과 일정, 그리고 한동훈 의원의 복당 여부를 가르는 분수령이 된다. 당내 각파는 이러한 권력 공백기와 규칙 변경 권한을 어떻게 활용하느냐에 따라 향후 당의 운영 방향이 크게 달라질 것을 우려했다.