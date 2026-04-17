국민의힘 대구시장 후보, 추경호·유영하 결선… 주호영·이진숙 무소속 출마 변수

국민의힘은 6·3 지방선거 대구시장 최종 후보를 추경호·유영하 의원 간 결선을 통해 26일 확정할 예정이지만, 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장의 무소속 출마 가능성이 변수로 작용할 전망이다. 공천 과정에서의 내홍과 함께 더불어민주당 김부겸 후보가 여론조사에서 앞서고 있어 대구시장 선거 결과에 관심이 쏠리고 있다.

국민의힘 은 6·3 지방선거 대구시장 최종 후보를 추경호 의원과 유영하 의원의 결선을 통해 오는 26일 확정할 예정이라고 17일 발표했다. 하지만 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장이 무소속 출마 가능성을 열어두고 있어, 최종 후보 확정 과정은 여전히 변수가 많을 것으로 보인다. 국민의힘 공천관리위원회는 지난 15일과 16일 실시된 대구시장 후보 예비경선 결과, 추경호 의원과 유영하 의원 두 명을 본경선 진출자로 확정했다고 밝혔다. 이로써 윤재옥·최은석 의원, 이재만 전 동구청장, 홍석준 전 의원은 예비경선에서 탈락했다. 본경선에 진출한 추경호 의원은 대구 달성에서 3선을 지낸 경제 관료 출신으로, 윤석열 정부의 첫 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 역임했다. 유영하 의원은 대구 달서갑 초선으로, 박근혜 전 대통령의 최측근으로 분류되는 인물이다.

공관위는 두 후보의 순위와 득표율은 공개하지 않았으며, 최종 후보는 19일 예정된 본경선 토론회와 24~25일 진행되는 투표를 거쳐 26일 발표될 계획이다. 이번 본경선 진출자 확정 과정에서 국민의힘은 주호영 의원과 이진숙 전 위원장을 공천에서 배제하는 이른바 '컷오프' 결정으로 인해 상당한 내부 갈등을 겪었다. 이러한 갈등의 여파로 주 의원과 이 전 위원장은 무소속 출마 가능성을 시사하며 반발하고 있는 상황이다. 주호영 의원은 법원의 컷오프 효력정지 가처분 신청 기각 결정에 불복하여 항고 절차를 밟고 결과를 기다리고 있다. 그는 지난 15일 라디오 방송에서 “지지율 1, 2위를 제외한 경선은 의미가 없다. 본선에서 이길 수 없다”며, “모든 경우의 수를 다 생각하고 있다”고 밝혀 무소속 출마 가능성을 내비쳤다. 이진숙 전 위원장 또한 페이스북에 ‘대구시장 예비후보’ 어깨띠를 두르고 선거운동하는 영상을 게시하며, “압도적인 1위 후보를 이유 없이 잘라낸 것은 공정도 아니고 정의도 아니다”라며 “대구시장은 중앙당이 아니라 시민의 손으로 뽑아야 한다”는 시민들의 목소리를 대변한다고 강조했다. 국민의힘 공천관리위원장인 박덕흠 위원장은 대구시장 최종 후보 선출 후 단일화 방안에 대해 “당내에서는 단일화할 수 없을 것으로 예상한다”면서도, “만약 후보자들이 당외로 가서 경선을 한다면 단일화가 될 것”이라고 언급했다. 한편, 국민의힘이 공천 내홍으로 시끄러운 틈을 타 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리는 여론조사에서 선두를 달리며 지역 민심을 공략하고 있다. 한국리서치가 KBS 대구방송총국의 의뢰로 지난 15일 발표한 여론조사 결과에 따르면, 김 전 총리는 가상 양자대결에서 이진숙 전 위원장에게 44% 대 26%, 주호영 의원에게는 44% 대 16%로 앞서는 것으로 나타났다. 이번 여론조사는 지난 11일부터 13일까지 만 18세 이상 대구시민 1000명을 대상으로 휴대전화 가상번호를 이용한 전화 면접 방식으로 진행되었으며, 응답률은 13.6%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다





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국민의힘 대구시장 지방선거 공천 무소속 출마

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