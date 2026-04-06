국민의힘, 지방선거 앞두고 내홍 심화...윤상현 '당 짐' 비판, 장동혁 대표 퇴진 요구

6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘 내에서 당의 위기 의식이 고조되고 있다. 윤상현 의원은 당의 현 상황을 강하게 비판하며 장동혁 대표의 퇴진을 요구했고, 공천 배제된 이진숙 전 위원장은 무소속 출마 의지를 굽히지 않았다. 당내 갈등이 심화되면서 수도권 민심 회복과 쇄신 방안 마련이 시급한 과제로 떠올랐다.

윤상현 의원은 6일 국민의힘 현장 최고위원회의에서 당의 상황을 강도 높게 비판하며 장동혁 대표의 퇴진을 사실상 요구했다. 6·3 지방선거 를 58일 앞두고 열린 이날 회의는 인천 계양구 계산동 천원주택 사업 현장을 방문한 뒤 이뤄졌으며, 수도권 민심 의 악화를 우려하는 목소리가 쏟아졌다. 윤 의원은 “지금 인천 민심은 처참하다. 수도권 민심 은 빙하기 그 자체로, 차갑다 못해 우리에게 등을 돌리고 있는 실정이다. 우리 당이 후보들에게 힘이 되는지 아니면 짐이 되는지 자문해봐야 한다”고 말하며, 당의 현 상황을 진단했다. 그는 이어 “유권자들이 (우리 말을) 들으려 하지 않는다. 백약이 무효”라며 당의 소통 부재와 민심 이반을 지적했다. 또한, “비상체제로의 전환을 후보자들이 원하고 있다”고 덧붙이며, 당 지도부의 쇄신을 촉구했다. 배준영 의원 역시 인천의 어려운 상황을 언급하며 “인천은 전국 선거의 바로미터 역할을 해왔지만, 지금은 힘든 게 현실”이라고 말했다.

손범규 인천 남동갑 당협위원장 또한 “민심을 정확히 전달해야겠다. 제발 좀 국민을 위한 정치를 하라는데 한 발짝도 못 나가고 싸우기만 한다”고 비판했다. 이러한 비판적인 발언이 쏟아지자 장동혁 대표는 서둘러 회의를 비공개로 전환했다. 회의 후 장 대표는 대구시장 후보 경선에서 공천 배제된 이진숙 전 방송통신위원장을 달래는 데 힘썼다. 그는 “이 전 위원장과 언제든 만날 수 있다. 찾아오셔도 좋고 시간을 말씀해주시면 찾아가서라도 대화하겠다”고 말하며 무소속 출마를 만류하려 했다. 장 대표는 전날 이 전 위원장에게 대구시장 대신 국회의원 보궐선거에 출마해달라고 제안하기도 했다. 그러나 이진숙 전 위원장은 당의 결정에 강하게 반발하며 무소속 출마 의지를 굽히지 않았다. 그는 페이스북을 통해 “저에 대한 결정권을 가진 것은 당 지도부도, 공관위원회도 아닌 시민이며 유권자들”이라고 강조하며, 자신의 출마 결정이 시민들의 선택에 달려있음을 분명히 했다. 이 전 위원장은 “국회의원이 되는 것이 더 큰일이라면 왜 대구 지역 의원 다섯명이나 ‘더 작은 일’을 하러 시장직에 출마한 것이냐”며 당의 공천 배제 결정에 대한 의문을 제기했다. 또한, 그는 “당 중앙에서 결정한 것에 조금의 이의도 제기하지 못하는 곳은 조선민주주의인민공화국”이라며 당의 폐쇄적인 의사 결정 방식을 비판했다. 이 전 위원장 측 관계자는 경선 재실시를 강력하게 요청하며 “납득할 수 없는 컷오프”라고 비판했다. 한편, 이 전 위원장과 함께 공천 배제된 주호영 의원은 법원의 공천 배제 가처분 신청 기각 결정에 불복하고 항고장을 제출했다. 국민의힘은 6·3 지방선거를 앞두고 당 내 갈등과 위기 의식을 노출하며, 수도권 민심 회복을 위한 쇄신 방안 마련에 고심할 것으로 보인다. 당내 비판적인 목소리가 높아짐에 따라 장동혁 대표의 리더십에도 시험대에 오르게 되었으며, 향후 당의 행보에 귀추가 주목된다. 이번 사태를 통해 국민의힘은 6.3 지방선거를 앞두고 당내 결속을 다지고 수도권 민심을 회복하기 위한 노력을 기울여야 할 것이다. 당 지도부의 책임론과 함께, 후보들의 경쟁력 강화, 정책 쇄신 등 다양한 과제들이 산적해 있다





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