국민의힘, 삼성전자 노조 총파업 예고에 정부와 이 대통령에게 갈등 조율 촉구

국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표가 삼성전자 노조의 총파업 예고에 대해 강하게 비판하며 정부와 이재명 대통령에게 갈등 조율을 촉구했다. 반도체 공급 차질로 인한 글로벌 빅테크 기업들의 우려와 함께 10조 원 이상의 영업이익 손실, 글로벌 신뢰 붕괴, 협력사 및 지역 상권 피해 등을 예고하며 국가 경제와 민생의 문제로 지적했다. 노조 편향 정책과 노란봉투법의 문제점도 함께 지적했다.

국민의힘 장동혁 대표는 27일 국회 최고위원회의에서 삼성전자 노조 의 총파업 예고에 대해 강하게 비판하며 정부와 이재명 대통령 에게 갈등 조율을 촉구했다. 장 대표는 삼성전자 노조 가 7억 성과급과 성과급 상한제 폐지 등을 요구하며 총파업 을 예고한 것에 대해 반도체 공급 차질로 인한 글로벌 빅테크 기업들의 우려와 함께 10조 원 이상의 영업이익 손실, 글로벌 신뢰 붕괴, 협력사 및 지역 상권 피해 등을 예고하며 국가 경제와 민생의 문제로 지적했다.

특히 삼성바이오 노조의 총파업 예고까지 언급하며 바이오의약품 공정 중단의 위험성과 해외 수주 타격 등을 강조했다. 장 대표는 이 대통령의 소극적인 대응을 비판하며 지방선거를 앞둔 상황에서의 삼성 압박 가능성을 우려했고, 노조의 과도한 요구를 즉각 중단할 것을 촉구하며 기업과 근로자, 국가 미래의 중요성을 강조했다. 삼성전자 노조는 7만4000여명의 조합원으로 구성된 첫 과반 노조로, 5월 21일부터 6월 7일까지 총파업에 돌입할 방침이다. 송언석 원내대표도 삼성전자 노조의 요구에 대해 상식과 글로벌 기준에 부합하지 않는다고 비판하며 하루 파업 시 1조 원 손실 가능성을 지적했다.

송 대표는 반도체가 GDP 성장률의 55%를 책임지는 상황에서 노조 편향 정책이 국가 경제를 훼손하고 있다고 지적하며 노란봉투법의 문제점을 예로 들었다. 노란봉투법 시행 이후 원청 대상 교섭 요구가 급증하고 산업 현장이 혼란에 빠진 상황이라며 사용자 개념 명확화와 교섭 범위 한정 등을 제시했다. 송 대표는 글로벌 경제 상황 속에서 산업 경쟁력 제고가 시급하다고 강조하며 이 대통령과 정부에 노란봉투법 개정과 산업 현장 혼란 해소를 촉구했다





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