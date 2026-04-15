국민의힘, 한동훈 출마 두고 '집안싸움'…곽규택 '복당' 주장 vs 당 지도부 '부적절' 경고

국민의힘 내 부산 북구갑 보궐선거 공천 문제를 두고 곽규택 의원의 한동훈 전 대표 복당 주장과 당 지도부의 반박이 충돌하며 갈등이 심화되고 있습니다. 당내 분열과 보궐선거 전략 혼선 우려가 제기됩니다.

국민의힘 내부에서 한동훈 전 대표의 부산 북구갑 보궐선거 출마를 둘러싼 공천 문제를 놓고 갈등이 심화되고 있습니다. 곽규택 의원(원내수석대변인, 공천관리위원)이 한 전 대표의 복당을 통해 경쟁을 거쳐 민주당 후보와 1대1 구도를 만들어야 한다고 주장한 반면, 당 지도부 는 부적절한 발언이라며 사과하고 곽 의원에게 경고를 예고했습니다. 이러한 갈등은 부산 북구갑 무공천 가능성을 둘러싼 논쟁과 맞물려 국민의힘 의 보궐선거 전략에 대한 혼란을 야기하고 있습니다.

곽 의원은 채널A '김진의 돌직구쇼'에서 부산 북구갑 보궐선거에 한 전 대표가 출마하는 것이 국민의힘 부산시장 선거에 도움이 될 것이라고 언급하며, 한 전 대표의 복당을 통한 경쟁을 강조했습니다. 그는 박민식 전 국가보훈부 장관, 이영풍 전 KBS 기자 등과 경쟁을 통해 단일화하여 후보로 나서는 것이 가장 좋다고 주장하며, 당 지도부가 한 전 대표의 복당을 설득해야 한다고 촉구했습니다. 곽 의원은 정치에서는 먼저 손을 내미는 쪽이 승리할 수 있다며, 당 지도부가 한 전 대표에게 복당을 제안하는 것이 더 큰 정치라고 강조했습니다. 그는 또한 한 전 대표가 당내 경쟁을 통해 민주당 후보와 1대1 구도를 만들 기회를 스스로 만들어야 한다고 주장했습니다. 곽 의원의 발언은 국민의힘 내에서 논란을 불러일으켰고, 당 지도부의 반발을 샀습니다.

곽 의원의 발언에 대해 당 지도부는 즉각적인 반박에 나섰습니다. 송언석 원내대표는 곽 의원의 복당 주장에 대해 신중한 입장을 보이며, 보궐선거 성사 여부부터 불확실하다는 점을 언급했습니다. 그는 특정 지역에 대한 공천 문제를 정치적인 의도로 접근하는 것은 조심해야 한다고 강조하며, 곽 의원의 발언에 대한 우려를 표명했습니다. 박성훈 수석대변인은 곽 의원의 발언이 공천관리위원으로서 부적절했다고 지적하며, 당을 대표하여 사과하고 공관위원장의 경고를 예고했습니다. 박 수석대변인은 곽 의원의 발언이 당의 입장과 배치되는 개인적인 소신을 드러낸 것이 오해를 불러일으킬 수 있다고 지적하며, 원내대표 또한 이 부분에 대해 우려하고 있다고 밝혔습니다. 이러한 당 지도부의 대응은 곽 의원의 발언을 진화하려는 시도로 해석됩니다.

국민의힘 내부에서는 한 전 대표의 출마를 둘러싸고 다양한 의견이 충돌하며, 공천 문제에 대한 혼란이 더욱 커지고 있습니다. 이러한 갈등은 보궐선거를 앞두고 국민의힘의 전략 수립에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 당내 분열을 심화시킬 가능성도 있습니다. 당 지도부는 곽 의원의 발언을 수습하고, 보궐선거에 대한 통일된 입장을 제시해야 하는 과제를 안고 있습니다. 이번 사태는 국민의힘 내부의 리더십 부재와 당내 소통 부재를 드러내는 것으로 평가됩니다. 한 전 대표의 출마와 관련된 공천 문제를 놓고 당내 의견이 통일되지 못하고, 공개적으로 갈등을 빚는 모습은 당의 위기를 보여주는 것입니다.

곽 의원의 발언은 당의 공식적인 입장과 어긋나면서, 당내 분열을 심화시키고 지지자들에게 혼란을 야기했습니다. 당 지도부는 곽 의원의 발언을 수습하고, 보궐선거에 대한 일관된 입장을 제시해야 합니다. 또한, 당내 소통을 강화하고, 다양한 의견을 수렴하여 당의 단합을 이끌어내야 합니다. 이번 사태를 통해 국민의힘은 내부적인 문제를 해결하고, 당의 경쟁력을 강화하는 노력을 기울여야 할 것입니다. 특히, 한동훈 전 대표의 보궐선거 출마 여부와 관련된 당내 의견 조율과 전략 수립이 시급합니다.

만약 한 전 대표가 출마한다면, 당내 경쟁을 통해 후보를 선출하고, 민주당 후보와의 경쟁에서 승리할 수 있는 전략을 마련해야 합니다. 만약 한 전 대표가 출마하지 않는다면, 다른 후보를 발굴하고, 당의 지지율을 높일 수 있는 방안을 모색해야 합니다. 이번 보궐선거는 국민의힘에게 중요한 시험대가 될 것입니다. 당의 단합과 경쟁력 강화를 통해 유권자들의 지지를 얻고, 미래를 위한 희망을 제시해야 할 것입니다.





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

국민의힘 한동훈 곽규택 부산 북구갑 보궐선거 공천 복당 당 지도부 갈등

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“20년 농축 포기 vs 한 자릿수…미국·이란 ‘노딜’ 결정적 이유”지난 11일(현지시간) 파키스탄 이슬라마바드에서 있었던 미국과 이란 간 종전 담판이 결렬된 배경은 이란의 우라늄 농축 유예 기간과 기존 비축분의 폐기 문제를 둘러싼 이견 때문인 것으로 나타나고 있다. 13일 미 인터넷 매체 악시오스와 뉴욕포스트 등에 따르면, 미국과 이란의 종전 협상에서 최대 쟁점은 이란의 우라늄 농축 유예 기간 문제였다. 악시오스는 이번 사안을 잘 아는 미 정부 소식통을 인용해 '미국은 지난 주말 이슬라마바드에서 열린 협상에서 이란에 우라늄 농축을 20년간 중단하는 데 동의할 것을 제안했다'고 보도했다.

Read more »

[서산] 맹정호 '적임자, 시민이 평가' vs. 이완섭 '시작한 일, 끝까지 완성'더불어민주당 맹정호 서산시장 후보가 국민의힘 이완섭 서산시장을 향해 '(시민들은) 누가 지금의 위기를 극복하고 다시 뛰는 서산을 만들 적임자인지 판단할 것'이라고 말했다.앞서, 국민의힘 이완섭 시장은 13일, 서산시 브리핑룸에서

Read more »

핵농축 중단, 이란 “5년” vs 미국 “20년”…의견차에 협상 틀어져최근 파키스탄 종전협상에서 이란의 우라늄 농축 중단(모라토리엄) 기간을 두고 미국과 이란이 각각 ‘20년’과 ‘5년’으로 제시하면서 의견차를 보인 것으로 드러났다. 이란의 고농축 우라늄을 두고도 미국은 ‘국외 전량 반출’, 이란은 ‘이란 내 보유’를 주장하며 맞섰다는

Read more »

화성이주노동자 에어건 사건 '명백한 고의' vs. '실수로 생긴 사고'화성시 발안공단 도금업체에서 발생한 이주노동자 학대 사건을 둘러싸고 사업주와 피해 노동자 간의 주장이 정면으로 충돌했다. 사업주 A씨는 '작업 중 실수로 발생한 사고'라는 입장인 반면, 피해자 측은 '고의적인 가해 행위이자 상습적

Read more »

박관열 직격탄에 김석구 맞불… '밝혀라' vs. '검증하자'경기 광주시 더불어민주당 시장 후보 경선이 막바지로 향하는 가운데, 박관열·김석구 예비후보 간 공방이 본격화되고 있다. 정책 경쟁을 넘어 '후보 검증'을 둘러싼 충돌이 전면으로 부상하는 양상이다.박관열 예비후보는 14일 김석구 예

Read more »

20년 vs 5년···미·이란, 핵농축 중단 기간 놓고 줄다리기미국이 호르무즈 해협을 봉쇄하며 이란을 압박하는 동시에 물밑에서 이란과 2차 종전 회담 개최를 위한 논의가 진행 중인 가운데, 양국은 이란...

Read more »