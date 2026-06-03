국민의힘과 더불어민주당이 전국동시지방선거 출구조사 결과를 발표했다.

국민의힘과 더불어민주당이 3일 전국동시지방선거 출구조사 결과를 발표했다. 더불어민주당은 전국 광역자치단체장 16곳 중 11곳에서 승리하는 것으로 나타났다.

국민의힘 과 더불어민주당 이 3일 전국동시지방선거 출구조사 결과를 발표했다. 더불어민주당 은 전국 광역자치단체장 16곳 중 11곳에서 승리하는 것으로 나타났다. 국민의힘 은 1곳에서 우세했고, 4곳은 경합이었다.

이날 출구조사에서 민주당은 서울·전남광주통합특별시·인천·대전·울산·세종·경기·충북·충남·경남·제주 등 11곳에서 승리하는 것으로 예측됐다. 반면 국민의힘은 경북 1곳에서 승리하는 것으로 조사됐다. 부산·대구·강원·전북 4곳은 경합이었다. 수도권과 충청권에서는 민주당의 우세가 점쳐졌다.

서울시장의 경우 정원오 민주당 후보가 51.4%를 득표해 오세훈 국민의힘 후보(46%)를 5.4%포인트 앞설 것으로 예측됐다. 인천시장은 박찬대 민주당 후보 53.7%, 유정복 국민의힘 후보가 45.5%였다. 경기지사는 추미애 후보가 60.4%를 얻어 양향자 국민의힘 후보(34.1%)를 크게 앞서는 것으로 조사됐다. 충청권인 대전(허태정 민주당 후보 55.9%, 이장우 국민의힘 후보 42.9%), 충북(신용한 민주당 후보 56.2%, 김영환 국민의힘 후보 43.8%), 충남(박수현 민주당 후보 52.1%, 김태흠 국민의힘 후보 47.9%)에서도 민주당이 우위를 보였다.

최대 접전지 중 하나인 대구시장은 초박빙이었다. 김부겸 더불어민주당 후보가 49.1%, 추경호 국민의힘 후보가 49.9%로 나타났다. 부산시장도 전재수 민주당 후보가 50.2%, 박형준 국민의힘 후보가 48.3%를 얻어 경합이었다. 울산시장의 경우 김상욱 민주당 후보가 52.8%로 김두겸 국민의힘 후보(43.2%)를 앞섰다.

경남시장은 김경수 민주당 후보가 54.3%, 박완수 국민의힘 후보가 45.7%였다. 전북과 강원도 경합으로 나타났다. 전북지사는 이원택 민주당 후보 48.5%, 김관영 무소속 후보 46.3%였다. 강원지사의 경우 우상호 민주당 후보가 51.3%, 김진태 국민의힘 후보가 48.7%였다





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국민의힘 더불어민주당 전국동시지방선거 출구조사 광역자치단체장

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