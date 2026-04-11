국민의힘 서울시장 경선, 정원오 저격하며 정책 대결… 오세훈 vs 박수민 vs 윤희숙

국민의힘 서울시장 경선 2차 TV토론에서 후보들이 정원오 전 성동구청장을 향해 집중 공세를 펼쳤다. 오세훈 시장을 비롯한 후보들은 정 후보의 리더십과 도덕성을 문제 삼으며, 서울시 정책에 대한 다양한 비전을 제시했다.

한강버스 와 당 노선을 두고 갈등을 겪었지만, 국민의힘 서울시장 경선에서 경쟁자들은 상대 후보인 정원오 전 성동구청장을 향해 일제히 비판의 날을 세웠다. 10일 오후 진행된 국민의힘 서울시장 경선 2차 TV토론은 그 열기를 더하며, 다가오는 6·3 지방선거의 최대 격전지인 서울시장 선거를 향한 치열한 경쟁을 예고했다. 국민의힘 은 서울시장 수성을 위해 16·17일 당원투표 50%와 일반 여론조사 50%를 합산한 본경선을 거쳐 18일 최종 후보를 확정할 예정이다. 이번 토론은 각 후보의 정책 비전과 리더십을 검증하는 중요한 자리였으며, 특히 상대 후보인 정원오 전 구청장에 대한 공세가 집중적으로 이루어졌다. 오세훈 현 서울시장 , 박수민 , 윤희숙 예비후보들은 정원오 후보의 리더십, 도덕성, 그리고 과거 행적을 날카롭게 파고들며 날선 비판을 쏟아냈다.

오세훈 시장은 정원오 후보가 과거 박원순 시장의 정책을 따르려는 듯한 발언을 했다며, 서울시의 암흑기였던 10년을 언급하며 비판의 강도를 높였다. 그는 “서울시, 박원순 시즌2는 반드시 막아내겠다”는 강한 의지를 표명하며, 서울시의 미래를 위한 자신의 비전을 제시했다. 윤희숙 전 의원 역시 정원오 후보가 성동구청장 재임 기간 동안 형성한 '성동 카르텔'에 대한 의혹을 제기하며, 본선에서 도덕성을 기준으로 정원오 후보를 압도할 수 있다고 자신했다. 이러한 비판은 최근 정원오 후보를 둘러싼 멕시코 칸쿤 출장 의혹, 여론조사 왜곡 의혹, 그리고 굿당 조성 의혹 등과 관련된 것으로 보인다. 박수민 후보는 서울의 교통 문제 해결을 위해 ‘8도심·10분 도시’ 구상을 제안하며, 오세훈 시장의 시정 운영 방식을 비판했다. 박 후보는 서울 시민들이 출퇴근, 돌봄, 재충전에 할애할 수 있는 시간이 부족하다는 점을 지적하며, 기존 3도심 구조로는 문제를 해결할 수 없다고 주장했다. 그는 강남·광화문·여의도에 집중된 출퇴근 구조를 분산하기 위해 5개의 도심을 더 추가하여 8도심 체제를 구축하고, 공공기여를 현금화하여 은평·성북·노도강 등 상대적으로 소외된 지역에 집중 투자해야 한다고 제안했다. 이에 대해 오세훈 시장은 마곡·상암·청량리 등 7개 부도심 육성을 추진하고 있다는 점을 언급하며, 박수민 후보의 방향성은 옳지만, 구체적인 방법론이 부족하다고 평가했다. 두 후보는 AI 기본소득 문제와 관련하여서도 날카로운 대립각을 세웠다. 박수민 후보는 중동 전쟁으로 인한 공급 충격과 유가 상승 가능성을 언급하며, 택배기사, 화물차 기사, 택시업계 지원과 유류세 인하 등 비용 절감 중심의 대응을 강조했다. 윤희숙 후보는 AI 시대를 대비한 기본소득 도입의 필요성에 대해서는 공감하면서도, 현재 시점에서 이재명 대통령과 같은 생각을 하는 것은 시기상조라고 비판했다. 박수민 후보는 이에 대해 기본소득 배제를 주장하는 것이 아니라고 반박했다. 윤희숙 후보는 재개발·재건축 관련 공공기여 방식에 대해서도 비판의 목소리를 높였다. 그는 현행 정비사업이 “행정이 아닌 갑질”이라고 지적하며, 인허가 통합 가이드라인 마련과 시가 공공기여 옵션을 제시한 후 주민들이 선택하도록 하는 방식을 제안했다. 또한 용적률 상향과 연계하여 기피 시설 설치를 요구하는 오세훈 시장의 방식을 ‘고압적 리더십’이라고 비판했다. 이에 오세훈 시장은 데이케어센터, 어르신 요양센터 등 주민들이 사용할 생활 인프라의 중요성을 강조하며, 이를 모두 재정으로 충당하기는 어렵다는 입장을 밝혔다. 토지거래허가제 대응을 둘러싼 공방도 이어졌다. 윤희숙 후보는 이재명 정부가 서울 전역 토허제 확대와 규제지역 지정을 검토했을 때, 서울시가 ‘신중 검토’ 의견을 낸 것을 지적하며, 시민 재산권을 지키기 위한 적극적인 반대 의사를 표명하지 못했다고 비판했다. 오세훈 시장은 ‘신중 검토’는 사실상 반대의 의미라며, 짧은 시간 안에 반대 의사를 표시했다고 반박했다. '즉문즉답 OX' 코너에서 '정원오 후보가 민주당의 상대가 돼서 더 유리해졌다'는 질문에 오세훈, 박수민, 윤희숙 후보 모두 'O'를 선택했다. 오세훈 시장은 정원오 후보의 서울시 미래 비전에 대한 의문을 제기하며, 민원 해결형 리더십으로는 거대 도시 서울을 운영하기 어렵다고 지적했다. 윤희숙 전 의원은 정원오 후보의 성동구청장 12년 재임 기간을 언급하며, 권력으로 왕국을 건설하는 스타일을 잘 알고 있다고 비판했다. 박수민 의원은 정원오 후보가 서울 시민이 아닌 대통령이 선택한 후보이기에 서울 시민의 삶에 대한 고민이 부족하다고 지적했다. 오세훈 시장의 ‘한강버스’ 정책을 둘러싼 논쟁도 이어졌다. 오 시장은 한강버스 정책에 대한 각 후보의 입장을 묻고 정면 돌파를 시도했다. 윤희숙 전 의원은 한강버스에 160억 원의 예산을 투입하는 것은 낭비라며 폐지를 주장했고, 박수민 의원은 출퇴근용인지 여가용인지 따져봐야 한다며, 출퇴근용으로 지속적으로 언급하는 것은 부적절하다고 지적했다. 국민의힘 지도부 노선을 둘러싼 후보 간 입장 차이도 드러났다. 오세훈 시장은 당 쇄신을 지도부 탓으로 돌리는 것이 아니냐는 질문에, 당의 노선이 말뿐이고 실천이 부족하다는 점을 지적하며, 전국 선거에서 어려움을 겪을 수 있다고 우려했다. 그는 당 지지율이 민주당의 3분의 1 수준에도 미치지 못하는 점을 강조했다. 박수민 의원은 당 지도부의 2선 후퇴 요구와 관련하여, 갈등을 치유하고 노선을 확장하는 것이 중요하다고 언급하며 유보적인 입장을 보였다. 윤희숙 전 의원은 화합만 강조하다 계엄을 맞았다며, 서울시장으로서 분명한 방향을 제시하는 것이 중요하다고 강조했다. 오세훈 시장은 서울시장 후보 최종 확정 시 장동혁 대표를 유세에 초청하여 윤석열 대통령과의 결별을 행동으로 보여줄 것을 요청하겠다는 의사를 밝혔다. 그는 지방선거 후보들이 공정한 경쟁 환경에서 국민의 지지를 받으며 뛸 수 있도록 해야 한다고 강조했다. 1차 토론회에 이어 이번 토론에서도 현직 시장인 오세훈 후보에 대한 경쟁 후보들의 집중 견제가 이어졌다. 박수민 의원은 오세훈 시장의 기후동행카드 정책이 비용 절감에만 초점을 맞춘다는 점을 지적하며 한계를 언급했고, 서울시 교통 계획의 진행 부진을 지적했다. 윤희숙 전 의원은 오 시장의 용적률 상향과 기피 시설 설치 연계 방식이 고압적인 리더십이라고 비판했다





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