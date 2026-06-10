국민의힘 원내대표 선거 후보들, '변화·통합·계파타파' 슬로건으로 쇄신 경쟁

국민의힘 원내대표 선거에 출마한 김도읍·정점식·성일종 후보가 10일 의원총회에서 정견 발표를 통해 각기 '변화', '통합', '계파 타파'를 강조하며 지지를 호소했다. 세 후보는 지방선거 패배 후 당 재정립이 필요하다고 입을 모았고, 주도권 토론에서는 '친윤당' 논란과 계파 문제를 놓고 공방을 벌였다. 한편 선거관리위원회는 투표지 부족 사태 재발 방지를 위해 여분의 투표지를 마련했다.

국민의힘 원내대표 선거 에 출마한 김도읍 , 정점식 , 성일종 후보는 10일 국회에서 열린 원내대표 선출 선거 의원총회에서 각기 다른 키워드를 내세우며 지지를 호소했다. 김도읍 후보는 '변화'를, 성일종 후보는 '계파 타파'를, 정점식 후보는 '통합'을 강조하며 6·3 지방선거 이후 당의 노선 재정립 필요성을 주장했다.

세 후보는 모두 거대 여당을 견제하고 정권 탈환의 기반이 될 원내 사령탑이 되겠다고 밝혔다. 투표에 앞서 정견 발표에서 김도읍 후보는 장동혁 대표의 노선이 변하지 않았다며 비판했다. 그는 "이대로 가면 우리 당의 미래가 어떻게 되겠느냐"라며 "2028년 총선과 2030년 정권 창출이 어려울 것"이라고 경고했다. 아울러 "사람이 바뀌어야 국민들이 변화를 시작한다고 인정할 것"이라며 원내대표 선거 결과에 따라 '도로 친윤당'이 될 수 있다는 우려를 제기하며 변화와 쇄신을 요구했다.

또한 "분열이 아니라 통합으로, 대립이 아니라 신뢰로, 국민의힘을 다시 세우라는 준엄한 명령"을 내렸다고 평가하며 무너진 국민적 신뢰 회복과 흩어진 힘을 모으는 것을 가장 중요한 과제로 삼겠다고 말했다. 성일종 후보는 "계파의 의미가 없어져야 한다"고 강조하며, 더불어민주당 내 갈등을 언급했다. 그는 "하나로 묶어 대오를 이루고 선명한 야당으로 국민에게 희망을 드릴 때, '계파가 없어졌구나' 하는 메시지를 줄 수 있다"고 역설했다. 원내대표부터 변해야 국민이 신뢰할 것이라고 주장하며, 원내대표 선거가 쇄신의 신호탄이 되어야 한다고 피력했다.

주도권 토론에서는 김도읍 후보와 성일종 후보가 정점식 후보를 '당권파의 수장'이라며 공세를 퍼부었다. 성 후보는 정 후보 당선 시 '도로 친윤당'이라는 언론 비판이 있을 것이라 물었고, 정 후보는 "수장이 없는 계파가 존재할 수 있느냐"며 "어느 파라는 것은 프레임"이라고 반박했다. 그는 외부 시선을 내부로 가져오면 내부 갈등을 조장할 뿐이라고 주장했다. 한편 김도읍 후보는 '장동혁 대표-정점식 원내대표' 조합이 필요하다는 '문자폭탄'이 많다고 언급하며, 장 대표와의 연계성을 강조하는 발언을 했다.

이날 투표는 재적 의원 과반수의 투표와 투표 의원 과반수의 득표를 획득해야 당선된다. 선거관리위원장을 맡은 유상범 의원은 투표지 부족 문제를 방지하기 위해 전체 의원의 120% 분량의 투표지를 준비했다며 6·3 지방선거에서의 투표용지 부족 사태를 에둘러 비판했다. 이번 원내대표 선거는 지방선거 패배 이후 당의 방향성을 놓고 벌어지는 쇄신 논의의 장이 되고 있다. 세 후보는 각자 '변화', '통합', '계파 타파'를 슬로건으로 내걸고 원내 지휘권을 확보해 당을 재정비하고 차기 총선과 대선에서 승리할 수 있는 기반을 마련하겠다는 공약을 제시했다.

선거 결과는 당의 노선과 지도부 구성에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상되며, 새로운 원내대표의 역할과 행보에 대해 당 내외의 관심이 집중되고 있다





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