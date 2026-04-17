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국민의힘 장동혁 대표, '빈손 방미' 논란 속 당내 분열 조짐… 한동훈 복당론 솔솔

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국민의힘 장동혁 대표, '빈손 방미' 논란 속 당내 분열 조짐… 한동훈 복당론 솔솔
국민의힘장동혁한동훈
📆4/17/2026 3:15 AM
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6·3 지방선거 공천 기간 중 미국을 방문했던 국민의힘 장동혁 대표가 귀국 일정을 연기하고 '빈손 방미'라는 비판을 받으며 당내 갈등이 고조되고 있습니다. 한동훈 전 대표 복당 및 부산 경선 참여 주장이 제기되는 가운데, 김영삼 전 대통령의 아들 김현철 이사장이 한 전 대표 지지 의사를 밝혀 정치권의 이목이 집중되고 있습니다.

6·3 지방선거 공천 기간 중 미국 방문에 나섰던 국민의힘 장동혁 대표가 귀국 일정을 갑작스럽게 연기하면서 '빈손 방미'라는 비판에 직면했습니다. 일각에서는 장 대표가 한동훈 전 대표를 복당시켜 부산 경선에 참여시켜야 한다는 주장까지 나오면서 당내 분열 조짐이 나타나고 있습니다. 여기에 김영삼 전 대통령의 아들인 김현철 김영삼대통령기념재단 이사장이 한 전 대표 지지 입장을 표명하면서, 보수 여론이 한 전 대표에게 쏠릴지 여부도 주목받고 있습니다. 정치권에 따르면, 장 대표는 미국 인사들과의 만남에서 '성과가 있었다'고 밝혔지만 구체적인 내용은 보안을 이유로 공개하지 않아 당 안팎에서는 '무엇을 하러 간 것이냐'는 비판이 쏟아지고 있습니다. 박준태 국민의힘 당대표 비서실장은 장 대표의 귀국 일정이 이틀 연기되었으며, 공항까지 이동하여 수속을 밟고 있었으나 특별한 사정이 발생하여 일정을 늘리게 되었다고 설명했습니다.

앞서 장 대표 일행은 백악관 국가안보회의(NSC) 및 국무부 관계자들과 만나 '안보 문제와 경제 협력 문제 등에 대해 깊이 있는 대화를 나눴다'고 전했지만, '빈손 방미'라는 질타는 거세지고 있습니다. 당내 중진 의원들은 물론, 친한동훈계 인사들까지 나서서 '충격적으로 맹탕'이라거나 '전쟁 중 사령관의 탈영'이라며 비판의 목소리를 높였습니다. 5선 중진인 나경원 의원은 방미 시기 자체가 부적절했다고 지적했으며, 친한동훈계 정성국 의원은 지방선거 공천이 마무리되지 않은 중차대한 시기에 명분이 떨어진다고 비판했습니다. 장 대표는 미국 국제공화연구소(IRI) 연설에서 이재명 정부의 대북 정책이 한미 동맹의 신뢰를 흔들고 있으며 한국의 자유와 민주주의가 심각한 시험대에 올라 있다고 주장했습니다. 하지만 구체적인 근거는 제시하지 않았습니다. 또한, 장 대표가 미국에서 우편 투표 제한을 지지해 온 조 그루터스 미 공화당 전국위원회 의장을 만나 부정선거에 대한 메시지를 우회적으로 전달했다는 해석도 나왔습니다. 현 정부의 외교 정책과 상반되는 듯한 행보와 김민수 최고위원과의 사진이 공개되면서 '외유성 방미'라는 비판이 이어지고 있습니다. 이와 함께, 당내에서는 한 전 대표가 출마를 공식화한 부산 북갑 공천에 대한 의견이 분분합니다. 김도읍 의원과 정성국 의원은 보수표 분산을 우려하여 해당 지역구 무공천을 주장하고 있으며, 곽규택 의원은 한 전 대표의 복당을 제안했습니다. 김현철 이사장은 장 대표의 방미를 '외유성'으로 규정하며 한 전 대표를 지지했습니다. 김 이사장은 한 전 대표의 부산 북갑 보궐선거 출마가 거의 기정사실화된 상황에서, 정치인이자 앞으로 길게 내다봐야 할 위치라면 원외가 아닌 원내로 진입하여 활동하는 것이 당연하고 정상적인 방법이라고 강조했습니다. 그는 현재 국민의힘이 지방선거에서 경북을 제외한 전 지역에서 열세이며, 당 대표는 이러한 어려운 상황에서 '한가로이 외유 중'이라고 비판했습니다. 또한, 서울, 부산, 대구마저도 어려운 상황에서 한 전 대표의 출마가 보수 진영에 새로운 희망의 불씨를 제공할 것이라고 덧붙였습니다. 이에 한 전 대표는 김영삼 전 대통령의 민주주의에 대한 헌신과 역경에 굴하지 않는 용기를 이어가겠다고 화답했습니다

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국민의힘 장동혁 한동훈 지방선거 당내 갈등

 

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