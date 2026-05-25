국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장, 대구·경북 후보들과 함께 현장 활동

국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 25일 대구시당에서 열린 '대구·경북 공동 비전 선포식'에서 추경호 대구시장 후보와 이철우 경북지사 후보 등과 함께 현장 활동을 벌였다. 장 위원장은 인사말에서 '이재명과 민주당이 입만 열면 통합과 지역 균형 발전을 얘기하지만 실제로는 지역 갈라치기에 몰두하고 있다'며 '대구·경북의 새로운 도약을 위해선 추경호 대구시장과 이철우 경북지사가 꼭 필요하다'고 했다. 추경호 후보는 '민주당 김부겸 후보가 대구시장으로 오면 예산 폭탄이 온다고 하는데 정권 잡는다고 폭탄 없다. 제도적으로 하는 것'이라며 '대구에 추경호가 안 되면 경북이 곧바로 무너진다. 대구·경북에서 나라 지킨다는 마음으로 대구가 압도적으로 이기도록 해 달라'고 당부했다.

국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 25일 대구시당에서 열린 '대구·경북 공동 비전 선포식'에서 추경호 대구시장 후보와 이철우 경북지사 후보 등과 함께 손을 잡고 기념 촬영을 하며, 추경호 후보가 더불어 민주당 김부겸 후보를 따라잡아 접전을 벌인다는 여론조사를 언급하며 지지층 결집을 통해 추격의 고삐를 한층 바짝 조이려는 것으로 보인다.

장 위원장은 인사말에서 '이재명과 민주당이 입만 열면 통합과 지역 균형 발전을 얘기하지만 실제로는 지역 갈라치기에 몰두하고 있다'며 '대구·경북의 새로운 도약을 위해선 추경호 대구시장과 이철우 경북지사가 꼭 필요하다'고 했다. 이어 '이재명은 국민을 갈라쳐서 한쪽 국민을 겁박하고 집단 괴롭힘을 하면서 공포 정치를 하고 있다'며 국민의힘 지지를 당부했다. 추경호 후보는 '민주당 김부겸 후보가 대구시장으로 오면 예산 폭탄이 온다고 하는데 정권 잡는다고 폭탄 없다. 제도적으로 하는 것'이라며 '대구에 추경호가 안 되면 경북이 곧바로 무너진다.

대구·경북에서 나라 지킨다는 마음으로 대구가 압도적으로 이기도록 해 달라'고 당부했다. 장 위원장은 이후 대구 수성구 수성못을 돌며 유권자들에게 지지를 호소했으며, 경북 구미로 이동해 새마을중앙시장에서 유세를 이어갔다. 장 위원장은 경북 구미 새마을중앙시장에서 유세차량에 올라 '구미에서 역대급 망언이 쏟아졌다. 민주당 후보 장세용이 '박정희가 일찍 죽어서 대한민국이 발전했다'고 했다'며 '더러운 민주당의 DNA다.

정말 상종할 수 없는 민주당 정치인들 이번 지방선거에서 반드시 심판해야 하지 않겠나'라고 목소리를 높였다





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