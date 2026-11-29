국민의힘이 11월 28일 대전 중구에서 이재명 탈옥법 위헌을 주장하는 충청권 규탄대회를 열었고, 장동혁 대표의 발언을 두고 더불어민주당은 내란 옹호라며 강하게 반발했다. 12·3 비상계엄 2주년을 닷새 앞둔 정치권 공방이 이어지고 있다.

국민의힘 이 11월 28일 대전 중구 으능정이거리에서 '100% 위헌! 이재명 탈옥법 충청권 규탄대회'를 열고 이재명 탈옥법 이 위헌이라고 주장했다. 이날 행사의 마지막 연사로 나선 국민의힘 장동혁 대표는 독립운동가들의 유언을 인용하며 충청권 민심의 결집을 호소했다.

연합뉴스 보도에 따르면 장동혁 대표의 발언은 이재명 대통령을 겨냥한 비판으로 이어졌고, 이는 더불어민주당의 즉각적인 반발을 불러왔다. 양당의 공방은 12월 3일 12·3 비상계엄 2주년을 앞둔 시점에서 더욱 주목받고 있다.

Also read 박충권 의원 '북동영' 발언에 정동영 장관 사과 요구…통일부 용어 개정 갈등

장동혁 대표 규탄대회 발언의 핵심 내용

장동혁 대표는 유관순 열사와 윤봉길 의사의 유언을 거론하며 충청인의 저항 정신을 강조했다. 두 사람이 모두 충청 출신이라는 점을 들어 '충청인은 저항하고 행동했다. 목숨 바치기를 주저하지 않았다'고 말했다.

장 대표는 유관순 열사의 유언으로 '나라를 잃어버린 그 고통만은 견딜 수가 없습니다'라는 대목을 소개했다. 연설 초반에 이 대목을 배치해 청중의 분위기를 끌어올리는 장치로 활용했다는 점이 특징이다.

Advertisement

장 대표는 윤봉길 의사가 사형장에서 남긴 '사형은 이미 각오했으므로 하등 말할 바 없다'는 발언도 함께 소개했다. 그러면서 일제로부터 받은 사형 선고는 역사의 훈장이 됐다고 말하고, 이재명 독재가 어떤 형벌을 내리더라도 훗날 자연스러운 역사의 훈장이 될 것이라고 주장했다.

연설 중간에 장동혁 대표는 18살 소녀의 통곡과 24살 청년의 절절한 호소가 들리지 않느냐고 반문했다. 그는 18살 소녀와 24살 청년이 목숨으로 지켜낸 대한민국이라며 이제 우리가 지킬 차례라고 강조했다.

장 대표는 목숨을 걸지 않아도 재판을 재개할 수 있고, 목숨을 걸지 않아도 이재명 대통령을 탄핵할 수 있다고 말했다. 또 이 대통령의 재판 재개는 국민의 발포 명령이며, 사령관인 국민들은 이미 발포 명령을 내렸다는 취지로 발언했다.

민주당 반박과 안태훈 부대변인의 비판 입장

더불어민주당은 장동혁 대표가 내란을 옹호하면서 감히 유관순 열사를 거론한다고 비판했다. 이날 안태훈 상근부대변인은 이와 같은 제목의 브리핑을 통해 장 대표의 발언을 정면으로 반박했다.

안태훈 부대변인은 유관순 열사가 빼앗긴 나라를 되찾기 위해 일제의 총칼에 맞섰다고 설명했다. 그러면서 2년 전 대한민국 국민은 계엄군에 맞서 국민주권을 지켜냈다고 주장했다.

Advertisement

안 부대변인은 내란 옹호는 독립열사의 정신과 양립할 수 없다고 밝혔다. 내란동조세력인 장 대표에게는 독재를 운운하며 독립열사의 이름을 입에 올릴 자격이 없다는 입장도 덧붙였다.

안 부대변인은 장 대표의 발언 수위가 더욱 높아졌다고 지적하며, 제1야당 대표의 말에는 무게가 있어야 한다고 강조했다. 그는 장 대표에게 막말을 당장 멈추라고 촉구했다.

12·3 비상계엄 2주년 앞두고 이어진 공방

더불어민주당은 12·3 비상계엄 2주년이 닷새 앞으로 다가왔다는 점을 들어 장동혁 대표의 사과를 요구했다. 안태훈 부대변인은 장 대표에게 12·3 내란에 대한 사과는 언제 할 것이냐고 되물었다.

이번 공방은 11월 28일 열린 충청권 규탄대회를 계기로 시작됐다. 장 대표의 연설 내용과 민주당의 반박이 맞서는 구도가 형성되면서, 계엄 평가와 이재명 대통령 재판, 탄핵을 둘러싼 입장 차이가 그대로 드러났다.

기사 작성 시점에서 국민의힘과 더불어민주당의 추가 대응은 확인되지 않았다. 12월 3일 비상계엄 2주년을 앞두고 양당의 공방이 어떻게 이어질지 정치권의 관심이 쏠리고 있다.