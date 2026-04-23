국민의힘 지지율, 이재명 정부 출범 이후 최저치 경신…민주당과 격차 확대

전국지표조사 결과, 국민의힘 지지율 15%로 하락하며 역대 최저 기록. 민주당 지지율은 48%로 격차 확대. 정당별 호감도 및 비호감도 조사 결과도 함께 공개.

국민의힘 지지율 이 이재명 정부 출범 이후 최저치를 경신하며 정치권에 큰 파장을 일으키고 있다. 23일 발표된 전국지표조사 (NBS) 4월 4주차 조사 결과, 국민의힘 지지도는 15%로 하락했는데, 이는 직전 조사 대비 3%p 감소한 수치이며, 2025년 8월 1주차 조사 당시 기록했던 16%보다도 1%p 낮은 결과이다.

특히 정당별 호감도 조사에서도 2020년 조사 이래 가장 낮은 20%의 호감도를 기록하며, 당내 위기감은 더욱 고조되고 있다. 이번 조사는 엠브레인퍼블릭, 케이스탯리서치, 코리아리서치, 한국리서치가 지난 20일부터 22일까지 전국 만 18세 이상 남녀 1005명을 대상으로 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사 방식으로 진행되었으며, 95% 신뢰수준에 ±3.1%p의 오차범위를 가지고 있다. 더불어민주당의 지지도는 직전 조사 대비 1%p 상승한 48%를 기록하며 국민의힘과의 격차를 더욱 벌리고 있다.

조국혁신당, 개혁신당, 진보당은 각각 2%의 지지도를 보였으며, 지지 정당이 없거나 응답을 유보한 비율은 직전 조사 대비 2%p 증가한 29%로 나타났다. 지역별 지지도는 대구/경북을 제외한 대부분 지역에서 국민의힘이 민주당에 크게 뒤쳐지는 모습을 보였다. 심지어 대구/경북에서도 양당 지지도는 민주당 34%, 국민의힘 25%로 엇비슷한 수준이며, 특히 대구/경북에서 민주당 지지도는 8%p 상승한 반면 국민의힘 지지도는 4%p 하락하는 등 변화가 두드러졌다. 이러한 결과는 전통적인 보수 강세 지역에서도 민주당에 대한 지지도가 높아지고 있음을 시사한다.

정당별 호감도 역시 민주당 58%, 조국혁신당 32%, 진보당 21%, 국민의힘 20%, 개혁신당 14% 순으로 나타났으며, 2025년 10월 5주차 조사와 비교했을 때 민주당 호감도는 9%p 상승한 반면 국민의힘 호감도는 10%p 하락했다. 국민의힘에 대한 비호감도는 73%로 가장 높았으며, 개혁신당 69%, 진보당 58%, 조국혁신당 52%, 민주당 36% 순으로 뒤를 이었다. 국민의힘 비호감도는 직전 조사 대비 8%p 상승한 반면, 민주당 비호감도는 10%p 하락했다.

특히 대구/경북에서는 민주당에 대한 호감도와 비호감도가 각각 48%와 45%로 비등한 반면, 국민의힘에 대해서는 비호감도 64%가 호감도 28%를 크게 앞서는 등 지역 주민들의 부정적인 인식이 강하게 나타났다. 다가오는 6월 지방선거에 대한 전망을 묻는 질문에, 현 정부의 국정 안정을 위해 여당에 힘을 실어줘야 한다는 '여당 승리론'은 직전 조사 대비 4%p 상승한 58%를 기록했지만, 현 정부를 견제하기 위해 야당에 힘을 실어줘야 한다는 '야당 승리론' 역시 30%를 유지하며 만만치 않은 지지 기반을 보여주고 있다. 자세한 조사 개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이번 조사 결과는 국민의힘에게 심각한 경종을 울리는 동시에, 향후 정치 지형에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다





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