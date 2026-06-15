국민의힘, 6·3 지방선거 투표용지 부족사태 관련 6개 지역 선거 소청 제기 결정

국민의힘은 6·3 지방선거 당시 발생한 투표용지 부족 사태가 있었던 서울, 경기, 인천, 울산, 부산, 전남광주 등 6개 지역의 관련 투표소에서 치러진 광역단체장, 기초단체장, 지역구 광역의원, 지역구 기초의원, 비례대표 광역의원, 비례대표 기초의원 등 모든 선거에 대해 중앙선거관리위원회에 선거 소청을 제기하기로 결정했다. 당은 참정권 침해를 문제 삼으며 소청 기간이 촉박해 의원총회를 거치지 않고 긴급 최고위원회의에서 결정했으나, 내부에서는 전국 재선거를 주장하는 장동혁 대표 측과 소청은 심사 요청일 뿐 재선거가 아니라는 원내 측의 입장 차이가 드러났다. 일부 의원들은 당 대표의 일방적 결정을 비판하며 의총에서 추가 논의하기로 했다.

국민의힘 은 6·3 지방선거 당시 서울, 경기, 인천, 울산, 부산, 전남광주 등 6개 지역에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 해당 지역 내 '투표지 부족 투표소'에서 진행된 광역단체장, 기초단체장, 지역구 광역의원, 지역구 기초의원, 비례대표 광역의원, 비례대표 기초의원 등 6개 선거에 대해 중앙선거관리위원회 에 선거 소청 을 제기하기로 결정했다.

당은 보도자료를 통해 투표용지 부족으로 유권자의 참정권이 침해된 투표소가 있는 모든 지역의 선거에 대해 소청을 하기로 만장일치로 결정했으며, 현재 기준으로 서울, 전남광주, 부산, 인천, 울산, 경기 등 모든 영향을 받은 지역을 대상으로 할 예정이라고 밝혔다. 최고위원회의 긴급 소집으로 이 같은 결정이 이뤄졌으며, 소청 기간이 수요일(17일)까지여서 의원총회를 거치지 않고 최고위 논의만으로 결정된 점에 대해 일부 의원들은 아쉬움을 표했다. 장동혁 대표는 페이스북에서 "목표는 분명하다. 전국 재선거다.

소청은 시작일 뿐"이라고 강조하며 전국적인 재선거를 주장했지만, 원내 관계자들은 선거 소청이 재선거 요구가 아니라 해당 투표소에서 발생한 사태가 선거 결과에 영향을 미쳤는지를 심사해달라는 것이라고 설명했다. 오세훈 서울시장 측은 "서울시의 경우 전면 재선거 차원이 아니라 문제 되는 투표소의 선거 소청을 하는 절차"라고 말했다.

이 결정을 두고 당 지도부 내부에서는 장 대표 측과 정점식 원내대표 측이 서로 다른 해석을 내놓으며 입장차를 보였고, 김용태 의원과 개혁 성향 의원 모임 '대안과 미래' 간사 이성권 의원은 당 대표가 당론 수렴 과정 없이 일방적으로 중요한 결정을 내린 점을 비판하며 오는 18일 의총에서 장 대표 거취 문제와 재선거 문제를 논의하기로 했다. 한편 장 대표는 올림픽공원에서 열린 '잠실 개표소 봉쇄 시위'와 관련해 공권력 투입 가능성을 비판하며 시민의 한 사람이자 국민의힘 당 대표로서 올림픽공원에 간다고 밝혔다.

이번 투표용지 부족 사태는 6·3 지방선거 본투표일인 3일 서울 송파구 잠실2동 6투표소에서 시작되어 유권자들이 대기하는 등 혼란이 빚어졌으며, 당은 이를 심각한 참정권 침해와 민주주의 훼손 사건으로 규정하고 대응에 나섰다





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