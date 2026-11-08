국민의힘 장동혁 대표, 중도 확장 vs 당원 단결 강조하며 2027 대선 기반 마련 선언

국민의힘 장동혁 대표는 중도 확장이 구호로 되는 것이 아니라 국민이 해결해야 할 문제를 해결할 때 온다고 강조하며 당원 뜻을 존중하고 내년 당무감사를 통한 인적 쇄신과 조직 정비를 예고했다.

국민의힘 장동혁 대표는 8일 중도 확장 과 관련된 논란에 대해 선을 그었다. 그는 중도 확장 이 단순히 다른 정치세력과 손을 잡거나 사진을 찍는 행위가 아니라, 국민이 직접 해결을 바라는 핵심 문제를 실질적으로 해결할 때 비로소 도달할 수 있는 결과라고 강조했다. 이는 당 내외에서 제기되는 당 대표의 정치적 포지셔닝에 대한 우려를 일축하는 동시에, 당의 존재 의미를 재정립하려는 의도로 해석된다.

장동혁 대표, 중도 확장 구호에 대한 비판적 시각 피력

장동혁 대표는 자신의 유튜브 채널에 출연하여 중도 확장에 대한 당내 및 외부의 이해가 왜곡되어 있다고 지적했다. 그는 중도 확장이 마치 다른 차원에 있거나 외부에서 한 사람을 데려오는 단순한 행위로 여겨지는 것에 대해 반박했다. 백날 이러한 형식적인 연대나 통합의 시도를 반복한다고 해서 중도 확장이 이루어지는 것이 아니라는 강한 의지를 표명했다.

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그는 정치적 통합이 물리적 결합이나 상징적 제스처로 완성될 수 없다는 점을 분명히 했다. 진정한 중도 확장은 국민의 현실적인 고민과 요구를 정책으로 실현했을 때만 가능한 과정이라는 견해를 재차 확인했다. 이는 당이 과도한 이념 대립이나 형식적인 연대보다는 실질적인 국정 운영 능력과 해결책 제시에 집중해야 함을 시사한다.

당 대표 연임과 당원 의중에 따른 향후 행보 약속

장동혁 대표는 자신의 당 대표 재임 기간과 향후 행보에 대해서도 명확한 원칙을 제시했다. 그가 언제까지, 어떤 방식으로 당 대표직을 수행할지는 전적으로 당원들의 결정에 달려 있다고 말했다. 당내 문제에 대해서는 외부의 어떤 비판이나 간섭에도 흔들리지 않고, 당 지도부가 당원들의 뜻을 충실히 반영하여 결정해야 한다는 입장을 고수했다.

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현재 지지율이 어느 정도 회복되었다는 점을 들어 당내 이슈를 부각시키거나 분란을 야기하려는 움직임에 대해서는 용납하지 않겠다는 경고도 덧붙였다. 그는 이러한 행동이 당원들에게 용서받지 못할 것이며, 본인이 단호한 조치를 취할 것이라고 밝혔다. 이는 당내 단결과 외부 비판에 대한 방어적 태도를 강화하는 동시에, 당원들의 지지를 확고히 하려는 전략으로 보인다.

자신의 당 대표 연임 가능성에 대해서는 열린 태도를 보였다. 10개월 동안 당 대표로서 총선과 대선에서 승리할 수 있는 기반을 마련하는 역할을 수행하겠다고 약속했다. 만약 당원들이 '당신의 역할은 여기까지'라고 판단하면 그 순간 역할을 내려놓겠으며, '더 남은 일이 있다'고 평가하면 책임을 피하지 않겠다고 밝혔다. 이는 당원들의 심판에 대한 겸손함과 동시에 당에 대한 사명감을 동시에 보여주는 발언이다.

내년 당무감사 예고와 인적 쇄신을 통한 정당 DNA 강화

내년 초 진행될 예정인 당무감사와 관련해서는 인적 쇄신이 필수적이라고 강조했다. 제대로 싸우는 정당의 DNA를 확립하려면 조직과 인원의 근본적인 변화가 필요하다는 주장이다. 그는 국민의힘이 어떤 방향과 철학을 가지고 나아가야 할지 확실하지 않다면, 많은 의석을 차지한다고 해서 의미 있는 결과를 낼 수 없다고 우려했다.

이번 당무감사와 조직강화특위의 조직 정비 작업을 통해 이러한 문제들을 하나씩 차근차근 해결해 나가겠다고 밝혔다. 이는 당의 운영 구조와 인사 시스템을 점검하여 비효율성과 부정적 요소를 제거하고, 당의 미래 방향성을 명확히 하기 위한 구체적行动计划이다. 당내 개혁을 통한 정당 활동의 정직성과 효율성 제고를 목표로 하고 있다.

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조작기소 특검법 대응과 이재명 탄핵을 통한 정권 교체 공약

조작기소 특검법 대응과 관련하여 장동혁 대표는 이 문제의 가장 쉬운 해결 법은 법원이 이재명 대통령의 재판을 재개하는 것이라고 말했다. 그는 총선에서 이 대통령을 탄핵할 수 있는 의석을 우리가 반드시 확보해야 한다는 입장을 재확인했다. 이는 야당으로서의 정치적 공세와 함께 헌법적 절차에 기반한 대응 전략을 동시에 추진하겠다는 뜻이다.

그는 이재명 대통령을 탄핵시키고 정권 교체를 이루어내어 무도한 법을 통과시킨 의원들과 공소청장, 중수청장, 경찰청장, 법무부 장관, 대통령실 핵심 관계자 등을 법의 심판대에 세우겠다고 밝혔다. 나아가 이재명 대통령本人도 감옥에 보내는 것이 역사의 명령에 응답하는 길이라고 덧붙였다. 이는 향후 정치 국면이 단순한 정책 논쟁을 넘어 엄중한 법적, 정치적 책임 문제로 격상될 것임을 예고하는 강력한 메시지다.