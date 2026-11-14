국민의힘, 민주당 내정 갈등 '밥그릇 싸움' 맹비난... 조급한 권력 쟁탈전 고발

국민의힘은 8월 24일 김민석 민주당 대표의 당 사무실 방문과 관련, 민주당 내 계파 간 '집안 싸움'과 '밥그릇 다툼'을 맹비난했다. 윤운식 수석대변인은 대통령의 진실 공방이 당의 분열로 이어지고 있다고 주장하며, 민주적 절차 파괴와 권력 암투를 강력히 비판하는 논평을 발표했다.

국민의힘 은 8월 24일 서울 국회 국민의힘 대회의실에서 열린 김민석 더불어 민주당 대표의 장동혁 대표 면담 직후, 민주당 내부의 격렬한 갈등 상황을 집중적으로 비판했다. 박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 발표한 논평을 통해 민주당 의 정치적 대립이 단순한 이견 차이를 넘어 당의 존재 자체를 위태롭게 할 정도로 치닫고 있다고 강하게 지적했다.

민주당 내부 갈등 '아수라장' 고발

박 수석대변인은 민주당 내부의 상황은 '추악한 권력 쟁탈전'이 기어이 집안 싸움을 넘어 집안 박살 내기 직전까지 치닫고 있다고 규정했다. 그는 대통령을 둘러싼 진실 공방으로 인해 감찰과 징계, 지도부의 집단 보이콧, 심지어 제명 요구까지 이어지는 혼란스러운 상황이 마치 아수라장처럼 묘사된다고 전했다.

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민주당 내 갈등은 김민석 대표가 지난 8월 12일 최민희 최고위원에 대한 윤리감찰을 지시하면서 계파 간 갈등이 정면충돌로 번지기 시작했다. 최 최고위원은 지난달 비공개 당원 간담회에서 이재명 대통령과 윤석열 전 대통령의 탄핵 관련 발언을 하여 논란에 휩싸인 바 있다.

계파 간 '밥그릇 싸움'과 리더십 결여

박성훈 수석대변인은 민주당의 내부 싸움이 단순한 이데올로기 논쟁이 아니라 실질적인 권력 및 밥그릇 다툼이라고 꼬집었다. 그는 명청대전도 모자라 이제는 '뉴이재명'과 '문조털래유' 세력이 뒤엉켜 벌이는 추악한 다툼은 차마 눈 뜨고 보기 민망한 수준이라고 강력하게 비판했다.

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이러한 비판의 배경에는 민주당 지도부의 행보에 대한 불신이 깔려 있다. 겉으로는 개혁과 정의를 외치지만, 속내는 당권과 대권을 향한 탐욕으로 가득 차 있다는 것이 국민의힘의 일관된 주장이다. 이는 민주당 내부의 신뢰성을 훼손하고 정당 운영의 근본적인 문제를 드러낸다는 설명이다.

장동혁 대표에 대한 직접적 리더십 공격

박 수석대변인은 김민석 민주당 대표 개인에 대한 공격도 서슴지 않았다. 그는 집권당 대표라면 대통령에게 쓴소리를 하고 잘못된 국정 운영을 바로잡아야 마땅하지만, 정작 하는 일은 대통령 심기 경호와 계파 눈치 보기에 불과하다고 맹비난했다.

또한 민심을 읽을 능력도, 당내 갈등을 수습할 리더십도 없는 사람이 무슨 집권여당 대표냐고 물으며, 김민석 대표의 정치적 책임 능력을 의심했다. 이는 민주당이 현재 위기에 처해 있음을 외부에 공표하며, 다음 선거에서 정치적 이점을 얻으려는 전략적 공세로 분석된다.

부당선거 선동과 조작 징계 의혹 반박

봉준우 상근부대변인은 이날 서면브리핑을 통해 국민의힘의 공격이 적반하장이라고 반발했다. 그는 제 눈의 들보는 보지 못한 채 남의 눈의 티끌만 탓하는 행동은 정당하지 않다고 지적했다. 봉 부대변인은 비주류 숙청을 둘러싼 조작 징계 폭로와 당 안팎을 가리지 않는 계파 싸움, 권력 암투에 눈이 멀어 집안이 박살 나고 있는 쪽은 바로 국민의힘이라고 강조했다.

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이러한 언급은 지난해 1월 윤리위원회가 한동훈 의원을 제명했던 결정에 장동혁 대표가 개입했다는 의혹, 즉 이른바 '조작 징계' 설을 겨냥한 것으로 보인다. 봉 부대변인은 국민의힘의 청와대 장외투쟁과 경기 용인갑 당협위원장 선거 논란도 함께 지적하며, 외부에서는 오세훈 후보 당선 선거까지 부정선거라 선동하면서도 정작 자당의 경선에서는 조작 경선이 판을 친다고 주장했다.

봉 부대변인은 유권자의 투표권마저 빼앗는 조작 경선이 판을 치는 내부 상황과 대조되는 외부의 허위 선동 행태를 강조하며, 국민의힘의 정당성과 민주적 절차를 옹호했다. 이는 민주당의 내분 상황을 부각시켜 국민의힘이 더민주적이고 공정한 정당임을 강조하려는 정치적 메시지 전달로 해석된다.