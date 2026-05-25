국민의힘 대구·경북 ‘공동 비전 선포식’—공포정치 반격과 지역 통합 강화

대구·경북에서 열린 국민의힘 피그런장 선거 공약 발표회에서 장동혁 상임선거대책위원장이 국민의 거듭 다독이며 대구·경북 지역 선거 승리를 위한 전략을 펼쳤다. 추경호 대구시장 후보와 이철우 경북도지사 후보가 함께 서약하며, 전국 투어를 통한 지지 기반 확대를 노린다.

대구시 당에서 열린 대구·경북 공동 비전 선포식은 2026년 지방선거 를 앞두고 국민의힘 이 반격의 기세를 보인 자리였다. 장동혁 상임선거대책위원장과 추경호 대구시장 후보, 이철우 경북도지사 후보가 한자리에 모여 손을 잡고 기념촬영을 한 모습이 보도자료에 등장했다.

이날 행사에 참석한 장 위원장은 대구·경북 지역을 향한 비전과 함께 국민의힘이 현재 지지율이 미치지 못하고 있는 지역에서 차지하고 있는 부정적 이미지에 대해 비판하며, 이재명·더불어민주당이 지역 균형 발전을 외치더라도 실제로는 지역 갈라치기를 하고 있다는 주장을 던졌다. 그는 “이재명이 국민을 갈라 두어 한쪽을 겁박하고 집단 괴롭힘을 하면서 공포 정치를 펼치고 있다. ”라며, 국민의힘이 대구·경북 지역을 하나로 묶어 쿠타임에 맞춰 지지 기반을 다지는 것이 필요하다고 강조했다.

동시에 추경호 후보와 이철우 후보에게는 ‘국민의힘의 핵심 리더’라는 물음표를 던지며 “우리의 새로운 도약을 위해 두 후보가 꼭 필요하다”고 메세지를 전달했다. 특히 추경호 후보가 더불어민주당 김부겸 후보와 접전을 벌이는 상황에서 국민의힘은 후원자와 지역 의원들의 결집을 통해 공격과 연계된 ‘원팀 행보’를 과시하며 필승 의지를 다졌다. 장 위원장은 행사 후 수성구 수성못을 따라 유권자들과 교류를 거듭하며 지지를 호소했고, 이어 경북 구미 지역으로 이동해 새마을중앙시장에서 유세를 진행했다.

한편, 송언석 공동선대위원장과 박근혜 전 대통령은 충남과 충북 지역을 돌며 시·지사 후보들에 대한 지지를 아끼지 않았다. 박 전 대통령은 추경호 후보와의 동행으로 시작해 오늘は 충북 옥천을 방문해 시민들과 인사를 나누며, 27일 부산·울산·경남 지역, 28일 강원 지역까지 전국 투어를 이어갈 계획이라고 밝혔다. 이와 같은 대규모 현장 투어가 의미하는 바는 국민의힘이 대구·경북을 중심으로 지방 분권과 지역 균형 발전을 강조하는 동시에, 전국적으로 ‘공동 비전’과 지역 정치의 통합 과제를 논의해 지역별로 차별화된 공약으로 유권자들을 설득하고 싶어 하는 전략적 움직임으로 풀이된다.

선거가 다가올수록 대구·경북 지역에서 제시되는 정책과 공약들에 대한 세부적인 내용이 공개될 것이며, 이는 전국적 선거 지표에 큰 영향을 미칠 전망이다. 지금까지 반복적으로 언급된 ‘공포 정치’와 ‘지역 갈라치기’에 대한 비판은 국민의힘이 전략적으로 강조한 메시지로, 현장 발언과 행동을 통해 대중에게 직접 전달되고 있다. 이번 비전 선포식은 지역 주민과 유권자들에 대한 신뢰를 회복하고, 전국적인 선거 승리를 위한 기초를 잡는 첫 번째 단계로 해석될 수 있다. 이러한 움직임은 대구·경북 지역에서만 머물지 않고, 전국적으로 지지를 확대해 나갈 수 있는 기반을 마련하려는 의도이다





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