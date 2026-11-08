국민의힘, 조작기소특검법을 이재명 탈옥법 규정하며 강행 처리 규탄

국민의힘이 더불어민주당 주도로 국회를 통과한 조작기소특검법을 '이재명 탈옥법'이라고 강력 비판하며 강행 처리를 규탄하고 나섰다.

국민의힘 은 더불어 민주당 이 주도하여 국회 본회의를 통과시킨 조작기소특검법 에 대해 강력한 비판의 화살을 던지며 강행 처리를 규탄하는 입장을 공식화했습니다.

장동혁 대표의 이재명 탈옥법 규정과 지하 비밀 통로 주장

국민의힘 장동혁 대표가 8일 유튜브 채널 '펜앤마이크TV'에 출연하여 조작기소특검법을 '이재명 탈옥법'이라고 명명하며 날카로운 비판을 가했습니다.

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장 대표는 특검법의 프레임을 '이재명 대통령에게 죄를 지우기 위한 특검'으로 재구성해야 한다고 주장하며, 법안이 가진 정치적 목적성을 강조했습니다.

특히 민주당이 특검법안 심의 과정에서 공소취소 논란 조항을 삭제한 것에 대해, 장 대표는 공소취소를 할 의도가 없다면 국민을 분노하게 하며 법안 통과를 강행하지 않았을 것이라며 의문을 제기했습니다.

장 대표는 이재명 대통령이 공소취소를 받을 수 있는 여러 방법이 이미 '지하 비밀 통로'를 통해 마련되어 있다고断言하며, 민주당의 법안 수정이 오히려 공소취소 의도를 은폐하기 위한 것이라는 주장을 펼쳤습니다.

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이용철 장관 내정자 지명과 경성 라인 재편 비판

장동혁 대표는 이용철 법무부 장관 내정자의 지명을 특검법 실행을 위한 마지막 퍼즐에 비유하며 그 중요성을 강조했습니다.

이어 이재명 대통령이 대한민국 시스템을 파괴하고 있으며, 경기도지사 시절과 성남시장 시절부터 동행한 '경성 라인' 인물들을 돌격대장이나 똘마니로 기용하고 있다고 비판했습니다.

장 대표는 이 같은 행보가 헌정 질서를 심각하게 훼손하는 행동이라고 지적하며, 대통령이 국민을 배신한 이상 '탄핵말이'가 가장 합리적인 대응이라고 주장했습니다.

경복궁역 장외 집회와 의회 쿠데타 주장

국민의힘은 전날인 7일 서울 종로구 경복궁역 인근에서 '이재명 재판취소 악법 강행 처리 국민 규탄 대회'를 개최하여 대여 공세에 나섰습니다.

정점식 원내대표는 국회가 대통령의 재판 삭제를 위해 삼권분립과 법치주의, 헌정질서를 짓밟았다고 비판하며 이를 명백한 '의회 쿠데타'로 규정했습니다.

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이들은 장외 여론전을 지속한다는 방침下, 9일과 10일 청와대 앞에서 현장 최고위원회의와 의원총회를 열 계획이며, 정 원내대표 등이 주도하는 1인 릴레이 시위도 검토 중입니다.

민주당의 정치 검찰 감싸기 비판과 표적수사 방어

이용우 민주당 대변인은 국민의힘의 주장에 대해, 만약 법치를 지키려는 것이라면 정치검찰의 조작기소를 성역으로 만들어서는 안 된다고 반박했습니다.

이용 대변인은 검찰이 법을 어겼는지 묻는 순간 탈옥이라고 몰아붙이는 것은 법치가 아니라 정치검찰을 감싸는 행위라고 지적하며 강력히 비난했습니다.

또한 한병도 민주당 원내대표는 페이스북을 통해 국민의힘의 후안무치함에 치가 떨릴 지경이라고 표현하며, 윤석열 정권의 표적수사와 정치적 기소 의혹을 규명하자는 취지가 어떻게 내란으로 둔갑했는지 의문을 제기했습니다.

공소취소 조항 삭제와 억지 주장 재발각

한 원내대표는 국민의힘이 문제 삼았던 공소취소 관련 조항은 물론이고 이첩 요구권까지 삭제했음에도 불구하고, 여전히 공소취소라는 억지 주장을 되풀이하고 있다고 꼬집었습니다.

이와 관련해 국민의힘은 특검법 통과 이후에도 청와대 앞 집회와 같은 장외 행보를 통해 여론전을 이어가며, 여당의 법안 처리 과정에 대한 정치적 책임을 묻는 전략을 계속할 예정입니다.